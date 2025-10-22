¿A qué hora y en dónde ver las galas de La Granja VIP? Horarios, canal y opciones para seguir el reality en vivo

El reality vive actualmente su segunda semana - Diseño: Jovani Pérez/Infobae México

El terreno de La Granja VIP ya se ha convertido en el escenario más impredecible de la televisión mexicana.

Sin luces de camerino ni aire acondicionado, las celebridades enfrentan su versión más terrenal: ensuciarse las manos, ceder el control y sobrevivir entre estrategias, alianzas y traiciones.

La segunda semana del reality apenas comienza, pero la competencia ya cobra factura con los habitantes que se alejan de sus comodidades habituales. Todas las jornadas en la granja se viven con la misma intensidad con la que se transmiten.

¿Cuándo ver las galas de La Granja VIP?

De lunes a viernes, el público puede seguir cada movimiento a las 21:00 horas por el canal Azteca UNO, mientras que la cita más esperada, la Gala de Eliminación, llega cada domingo a las 20:00 horas en el mismo canal.

Para quienes no quieren perder ni un minuto del encierro rural, el acceso al drama continúa 24/7 a través de la plataforma de streaming DisneyPlus, donde las cámaras no descansan.

Domingo: el juicio semanal

Las galas dominicales son el pulso del reality. Los conductores revisan lo más intenso de la semana y, finalmente, el público presencia la decisión más dura: quién abandona la granja. La primera eliminada fue Carolina Ross, dejando atrás no solo la competencia, sino también un terreno donde cada error pesa más que el barro bajo los pies.

Lunes: la batalla por el poder

La semana comienza con la competencia de capataz, una prueba que define al líder y, con ello, al dueño del destino del grupo. El capataz no solo gana inmunidad, también asume la responsabilidad de asignar tareas, repartir privilegios y enfrentar las consecuencias de su mando. Hasta ahora, Sergio Mayer Mori ha mantenido el liderazgo durante dos semanas consecutivas, una racha que lo coloca en el centro de las estrategias y tensiones.

Martes: el duelo inevitable

El segundo día marca el tono de la semana con las nominaciones, también conocidas como El Duelo. Aquí se revela quiénes cargan con el peso de las disputas o con la simple mala suerte de haber cruzado palabras con el líder equivocado.

Miércoles: hora de rendir cuentas

La asamblea de mitad de semana funciona como un confesionario colectivo. Entre miradas incómodas y argumentos forzados, los participantes exponen fallas, reclamos y estrategias. Es el momento en que la granja se convierte en un tablero político donde cada voto puede cambiar el curso del juego.

Jueves: la redención

El día de salvación da una última esperanza a uno de los nominados. En un reto físico o mental, un participante puede revertir su destino y escapar de la eliminación. Es la prueba más intensa, donde el alivio de unos se mezcla con la frustración de otros.

Viernes: la traición

El final de la semana no llega con calma. En el llamado Viernes de traición, los vínculos se ponen a prueba. Un participante puede salvar a un compañero, pero el precio es alto: nominar a otro. Este giro de estrategia redefine las alianzas y deja al descubierto la fragilidad de las lealtades.

En La Granja VIP, no basta con resistir el trabajo físico ni con dominar las pruebas; hay que sobrevivir al juego invisible de las relaciones humanas. Cada semana se escribe una historia distinta, con un elenco que aprende, entre barro y tensión, que el poder en la granja es tan volátil como la confianza.

