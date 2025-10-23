Monreal justifica baile con la Sonora Santanera en Cámara de Diputados, pero regaña a Sergio Mayer: “Hay que buscar el momento”

Monreal exhortó a realizar ese tipo de celebraciones en momento adecuado. | Jovany Pérez

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, justificó el evento musical que se realizó esta semana en el Palacio de San Lázaro con la banda musical Sonora Santanera, por iniciativa del legislador Sergio Mayer.

El morenista fue cuestionado sobre la celebración en entrevista con diversos medios de comunicación, a lo que respondió que el legislador y actor le informó del evento desde hace varias semanas.

Asimismo, recalcó que la celebración fue con motivo de entregarle a la banda musical un reconocimiento por su labor y trayectoria; sin embargo, señaló que es importante buscar el momento adecuado para que estos se lleven a cabo.

“La Sonora Santanera, algo me había comentado Sergio Mayer desde hace semanas, que era un reconocimiento a ellos por su labor artística y por todos los años que nos han dado buena música, pero hay que buscar momentos, los momentos más adecuados a la situación que vivimos”, dijo.

El martes pasado, Sergio Mayer encabezó una ceremonia para entregar un reconocimiento a la Sonora Santanera por sus 70 años de trayectoria, que rápidamente se convirtió en una fiesta con música en vivo.

En el evento participaron legisladores de diversos grupos parlamentarios, quienes por varias horas bailaron al ritmo de sus grandes éxitos

"El día de ayer tuvimos el gran honor recibir en la Cámara de Diputados @DiputadosMx a la Única Internacional Sonora Santanera, @SantaneraMx a quienes les entregamos un merecido reconocimiento por sus 70 años de trayectoria musical, el Palacio Legislativo, crisol de la sociedad mexicana. La música un extraordinaria expresión cultural.

“Gracias amigos por hacernos sentir, vibrar, bailar, los quiero muchísimo. Tendiendo puentes. Gracias por su talento y llevar el nombre de México en alto”, escribió el diputado morenista en su cuenta de X.

La Sonora Dinamita tiene programado un gran concierto en la Arena CDMX el próximo 6 de febrero de 2026. (Crédito: Instagram/@sergiomayerb)