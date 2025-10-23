México

Ix Ch’ak Ch’een, la soberana que forjó la ciudad maya de Cobá

La inscripción de la Roca de la Fundación no solo narra la creación de Cobá, sino que también destaca a Ix Ch’ak Ch’een

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Ix Ch’ak Ch’een es identificada
Ix Ch’ak Ch’een es identificada como figura clave en la fundación y desarrollo de la antigua ciudad maya de Cobá.

En la antigua ciudad maya de Cobá, ubicada en el actual estado de Quintana Roo, se logró el hallazgo del que se considera el primer monumento fundacional de la urbe, conocido como la Roca de la Fundación.

Según iel Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), este monumento trajo consigo la identificación de una figura clave en la narrativa de poder regional: Ix Ch’ak Ch’een, quien gobernó durante el siglo VI d.C.

El estudio epigráfico encabezado por David Stuart, de la Universidad de Texas en Austin, y Octavio Esparza Olguín, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reveló que la inscripción ubicada en el borde de la aguada del Grupo Nohoch Mul relata eventos asociados a la fundación y consolidación política de Cobá.

El monumento contiene fechas, nombres de personajes y alusiones a deidades, elementos cruciales para reconstruir el linaje local.

El análisis epigráfico vincula a
El análisis epigráfico vincula a Cobá con otras dinastías mayas y redes de poder regional durante el periodo Clásico.

La pieza inscrita se encuentra junto a un cuerpo de agua, lo que sugiere que la relación entre el poder político y el control hidráulico jugó un papel central en Cobá.

Ix Ch’ak Ch’een aparece mencionada junto al nombre de “Kehwitznal”, término traducido como “lugar de la montaña del venado”, emplazamiento donde se erigieron las construcciones más voluminosas de la ciudad. La Jornada Maya aseguró que en la fecha 9.6.15.6.9, equivalente al 12 de mayo de 569 d.C., se registra la fundación o designación del título de kaloomte’ para esta soberana.

A lo largo de la inscripción de la Roca de la Fundación se observó el nombre de Ix Ch’ak Ch’een asociado con actos relevantes, tales como la construcción de la cancha del juego de pelota y la finalización de un ciclo calendárico: el séptimo k’atun, ocurrido el 8 de diciembre de 573 d.C., de acuerdo con el sistema maya de cuenta larga.

La figura de la gobernante surge también en otros monumentos de la zona, como el Panel 7 y las estelas 26 y 30, donde, en la Estela 30, su nombre completo aparece como Ix Ch’ak Ch’een Yopaat.

El texto grabado sobre la laja incorpora referencias a la serpiente witz’, una entidad vinculada con los cuerpos de agua, así como la evocación de deidades protectoras del linaje local.

La Roca de la Fundación
La Roca de la Fundación destaca la importancia de las deidades y el linaje en la cosmovisión política de Cobá.

Para los epigrafistas, estos elementos permiten observar el papel central que tuvo este recurso en la cosmovisión y ordenanza política de la dinastía.

La presencia de la soberana también se relaciona con el linaje y la creación de la ciudad bajo la protección de deidades, como Bolon Tz’akab Ajaw, Señor de Innumerables Generaciones.

Un análisis comparó las inscripciones de la Roca de la Fundación con otras localizadas en sitios como Okop (Yo’okop), en el municipio de José María Morelos.

Ese cotejo sugiere la existencia de vínculos políticos entre la dinastía de Cobá y Kaanul, mediante la mención de Testigo Cielo, uno de los gobernantes más influyentes de la región.

Aunque no existen datos precisos sobre la naturaleza de esta relación, la evidencia epigráfica apunta a la inserción de Cobá en redes de poder más amplias durante el periodo Clásico.

Las labores de conservación de la Roca de la Fundación, coordinadas por la restauradora Eunice Corazón Peralta, abrieron la posibilidad de interpretar fragmentos antes ilegibles debido a la erosión y concreciones adheridas.

Según el INAH, la inscripción continúa proporcionando información relevante sobre el surgimiento y desarrollo de Cobá, al mostrar fechas y eventos conectados a la figura de Ix Ch’ak Ch’een.

Temas Relacionados

Cobá Ix Ch’ak Ch’een Roca de la Fundación Instituto Nacional de Antropología e Historia Octavio Esparza Olguín David Stuart Quintana Roo Nohoch Mul Dinastía maya Kaanul

Más Noticias

No es broma: caminar con calcetines puede mejorar tu postura y prevenir caídas

Fortalece pies, activa el equilibrio y mejora la coordinación con este ejercicio casero que desafía tu estabilidad

No es broma: caminar con

Apertura 2025: ¿Qué equipos ya están en la Fase Final y no dependen de nadie?

Cinco clubes ya aseguraron su lugar en la siguiente etapa del torneo tras una jornada clave en la Liga MX

Apertura 2025: ¿Qué equipos ya

Fernando Schwartz desmiente que Javier Aguirre pidiera cambiar reportero de TUDN

El responsable de comunicación de Selecciones Nacionales negó versiones difundidas en redes sobre presuntas tensiones con medios deportivos y reafirmó el enfoque en el grupo mundialista

Fernando Schwartz desmiente que Javier

Sedema recupera nueve hectáreas ocupadas ilegalmente en la Magdalena Contreras de la CDMX

El Gobierno capitalino reitera que el suelo de conservación genera hasta el 70 por ciento del agua que abastece la ciudad

Sedema recupera nueve hectáreas ocupadas

“No creo que te encontremos”: el desgarrador mensaje de Aaron Ramsey tras perder a su perrita

El futbolista se despidió con una frase que refleja resignación y agradeció el apoyo recibido desde la desaparición

“No creo que te encontremos”:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a seis personas con

Detienen a seis personas con armas de fuego y droga en Quintana Roo

Procesan a estadounidense que planeaba sacar del país más de 21 millones de pesos en metanfetamina oculta en muebles

Caen 10 presuntos miembros de la Familia Michoacana tras ataque contra en Edomex

Ejército Mexicano asegura 43 explosivos caseros en Sinaloa

Aseguran drogas, efectivo y aparatos de comunicación en penal de Aguaruto, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Elenco del ’90’s Pop Tour

Elenco del ’90’s Pop Tour Antro’ festeja cumpleaños de Alex Sirvent durante ensayos

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 22 de octubre

90’s Pop Tour anuncia boletos agotados para pista de baile del concierto del sábado 25 de octubre

Este es el origen de Flores el Patrón

Alfredo Olivas preocupa a sus fans tras detener concierto en palenque para recibir un misterioso

DEPORTES

Apertura 2025: ¿Qué equipos ya

Apertura 2025: ¿Qué equipos ya están en la Fase Final y no dependen de nadie?

Fernando Schwartz desmiente que Javier Aguirre pidiera cambiar reportero de TUDN

“No creo que te encontremos”: el desgarrador mensaje de Aaron Ramsey tras perder a su perrita

Checo Pérez asistiría al Gran Premio de México 2025: estas serán sus actividades

Esta es la razón por la que Álvaro Morales podría salir de ESPN tras el despido de productores