México

Influencer Bastián Delfín narra escalofriante intento de asesinato en CDMX y alerta a todos a cuidarse

El creador de contenido detalló el crimen y aseguró que tuvo que esconderse

Por Ignacio Izquierdo

El influencer presenció un intento
El influencer presenció un intento de asesinato

Bastián Delfín, conocido por su popularidad en plataformas digitales, compartió en redes sociales un relato sobre un intento de homicidio presenciado en la Ciudad de México. En un video subido a sus redes sociales, el influencer advirtió sobre los crecientes riesgos de seguridad en la capital y exhortó a tomar precauciones.

En su testimonio, Bastián Delfín relató: “Esto con la intención de que cualquier persona que salga de su casa en Ciudad de México tenga mucho cuidado (…) hace unas semanas me tocó ver un intento de desvivir a alguien en pleno dí“.

Detalló que aproximadamente a las cinco de la tarde viajaba en un vehículo de transporte por aplicación cuando observó a una persona que corría desesperadamente y se cubría la cabeza, a solo unos metros de su automóvil. Instantes después, desde su posición fue testigo de cómo un hombre armado perseguía al primero.

El influencer narró su testimonio

Aunque no pudo presenciar el desenlace de la persecución debido a su propia seguridad, el creador de contenido señaló que el conductor del vehículo le aseguró que la persona no recibió ningún impacto de bala. Describió la tensión del momento: “Intentó darle en repetidas ocasiones a la persona que estaba corriendo (…) decidí tirarme al suelo y rogar que nada me pasara.”

El mensaje de Delfín concluyó con una advertencia a sus seguidores. Reflexionó sobre la aparente ausencia de áreas seguras en la ciudad y subrayó la importancia de la precaución diaria: “Cuídense mucho, salgan acompañados, cuiden a sus amigos, cuiden a sus novias, a sus mamás, a sus hermanos pequeños, pero sobre todo, cuídense muchísimo ustedes.”

Las reacciones de los fans de Bastián Delfín

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las declaraciones de Bastián Delfín han generado preocupación, reforzando la percepción colectiva sobre la inseguridad que aqueja a distintas zonas urbanas del país y evidenciando la vulnerabilidad de ciudadanos ante hechos violentos en espacios cotidianos.

El video del creador de contenido se llenó de comentarios que apoyaron sus palabras y compartieron el temor ante la inseguridad en la Ciudad de México.

“El decir, eso significa que lo tenemos tan normalizado que nos parece poca cosa”, “De hecho ya nos tardamos en ponernos dramáticos después de tantos gobiernos en los que la situación no hace más que empeorar”, “Me parece perfecto que Bastian salga hablar de este tema, no cualquiera se atreve”, y “Me pasó lo mismo en periférico, una experiencia terrible, me escondí abajo del asiento y mi mamá se quedó escondida debajo del volante, definitivamente no se lo deseo a nadie”, fueron algunos de los mensajes.

