México

De CU a La Rosa de Guadalupe: la historia de Ileana Dávila, la DT que cambió las chanchas por los foros de Televisa

Considerada una pionera en la Liga Femenil MX, el presente de Dávila está lejos de las canchas de CU

Por Víctor Cisneros

Guardar
Ileana Dávila, de las chanchas
Ileana Dávila, de las chanchas de CU a los foros de Televisa. (Infobae México / Jovani Pérez)

La Rosa de Guadalupe, serie de antología mexicana creada por Televisa, fichó a una actriz primeriza cuya historia de vida serviría de inspiración para uno de sus episodios: Ileana Dávila.

Considerada una figura clave en la consolidación de la Liga MX Femenil, las condiciones contractuales desfavorables y la poca visibilidad que persistieron durante los primeros años del proyecto deportivo alejaron a Dávila de las canchas y la llevaron a los foros de televisión.

Aunque no es la primera deportista que incursiona en la televisión, su caso es singular y ha capturado la atención de usuarios de redes sociales.

En una reciente publicación en Instagram, Ileana Dávila anunció su participación en un episodio de la nueva temporada de La Rosa de Guadalupe.

Ileana Dávila en lectura de
Ileana Dávila en lectura de guion. (@il3ana, Instagram)

Un cambio de juego de vida

“Lectura”, escribió Dávila en una fotografía donde mostraba el libreto del capítulo que integrará la temporada 18 del unitario de Televisa. La historia desapareció de su perfil, pero tuvo un impacto entre sus más de 35 mil seguidores.

Esta nueva faceta profesional centró la atención en la importancia de la reinvención profesional, algo que ha hecho Dávila con éxito, pero también en la brecha salarial y en exposición mediática que aún persiste entre la liga femenil y la dominante liga masculina.

Semanas antes, la entrenadora lo había puntualizado durante una participación en el pódcast Capitán Financiero, donde recordó una etapa laboral en la Federación Mexicana de Futbol, marcada por el machismo y el acoso sexual.

“Estuve a punto de renunciar porque ya me tenían harta. Me decían ‘no sé qué haces aquí, porque si tú quieres ser entrenadora, pues vete a vivir a Estados Unidos, aquí jamás lo vas a hacer”.

También recordó episodios de acoso sexual al ser la única mujer en un grupo de aspirantes a directores técnicos: “Me enteré por el Rambo (Sosa) que los bajaba porque hacían caballito para ver cómo me bañaba”.

Ileana Dávila, exdirectora técnica de los Pumas Femenil, habló del machismo en el futbol Crédito: @capitanfinanciero

Su paso por Pumas Femenil

De acuerdo con estadísticas de Pumas Femenil, Ileana Dávila estuvo al frente del equipo de 2017 y a 2021. Dirigió un total de 131 partidos, con un promedio de efectividad de 48.3%. Si bien los resultados no siempre estuvieron de su lado, en cuatro temporadas llegó hasta los cuartos de final.

Tras dejar la dirección técnica se sumó a TUDN, división de deportes que surgió tras la fusión de Televisa y Univision. Paralelamente, ha colaborado con casas de apuestas en campañas publicitarias.

Asimismo, es voz oficial de proyecto deportivo México FC, Club de la Tercera Federación de la RFEF en Madrid.

La presión del banquillo

Sobre su presente fuera de las canchas, Ileana Dávila reconoció que marcó una etapa de recuperación personal tras años sometida a la presión de dar resultados a corto plazo. “El entrenador vive con angustia”, subrayó.

Hoy, su incursión en la actuación ha capturado la atención pública no solo porque su nueva faceta dista de sus inicios en el deporte, sino porque su historia ilustra una conversión cada vez más común en ámbitos profesionales que han dejado de ser redituables para miles de profesionales.

Dirigió un total de 131
Dirigió un total de 131 partidos, con un promedio de efectividad de 48.3%. (@il3ana, Instagram)

Temas Relacionados

Ileana DávilaPumas FemenilLiga Femenil MXFutbolmexico-deportesmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Quién es Fanny Arreola?: la alcaldesa de Apatzingán que minimizó el asesinato de Bernardo Bravo

El municipio en donde le quitaron la vida al líder limonero continúa siendo una de las zonas más afectadas por la violencia en Michoacán

¿Quién es Fanny Arreola?: la

Lupillo Rivera habría eliminado las fotos de Belinda de su libro tras denuncia de la cantante

La publicación de “Tragos amargos” encendió la disputa legal entre la cantante de Cactus y El Toro del Corrido

Lupillo Rivera habría eliminado las

Este será el viernes de octubre en que la SEP suspenderá clases en todo el país

La dependencia federal aclaró el motivo por lo que las actividades académicas serán suspendidas

Este será el viernes de

La Granja VIP EN VIVO: Sandra Itzel, Lis Vega, Eleazar Gómez y El Patrón compiten por la salvación hoy 23 de octubre

Sigue a los habitantes minuto a minuto: sigue el debate entre los granjeros tras la segunda nominación

La Granja VIP EN VIVO:

Apertura 2025: los equipos que aún no cumplen la regla de minutos menores en Liga MX

La exigencia del torneo busca impulsar talento joven, pero varios conjuntos aún no alcanzan el parámetro establecido

Apertura 2025: los equipos que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Michoacán Esmeralda “N”,

Cae en Michoacán Esmeralda “N”, pareja del líder de Los Blancos de Troya, con 100 mil pesos y metanfetamina

Vinculan a proceso a cuatro presuntos integrantes del CJNG por extorsión en Edomex

Zhi Dong Zhang, operador del CJNG y del Cártel de Sinaloa, es entregado a EEUU luego de ser detenido en Cuba

En la cuna del Cártel de Santa Rosa de Lima: capturan a tres sujetos con arsenal tras operativo en Guanajuato

Detienen a 11 sujetos con armas largas y un vehículo con blindaje en Navolato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Lupillo Rivera habría eliminado las

Lupillo Rivera habría eliminado las fotos de Belinda de su libro tras denuncia de la cantante

La Granja VIP EN VIVO: Sandra Itzel, Lis Vega, Eleazar Gómez y El Patrón compiten por la salvación hoy 23 de octubre

Lyn May revela que Raúl Velasco la hacía “enseñar los calzones” siendo menor de edad

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México hoy

Fernando Delgadillo nuevamente vuelve a posponer dos conciertos para 2026

DEPORTES

Apertura 2025: los equipos que

Apertura 2025: los equipos que aún no cumplen la regla de minutos menores en Liga MX

Reportan que Martín Anselmi tendría ofertas para regresar a la Liga MX tras abandonar a Cruz Azul

Pitbull Cruz revela cuántas peleas más debería hacer Canelo Álvarez ahora que ya no es campeón: “Es para retirarse bien”

Por qué Aaron Ramsey no ha reportado con Pumas y se ha ausentado de los entrenamientos

Apertura 2025: partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta