De CU a La Rosa de Guadalupe: la historia de Ileana Dávila, la DT que cambió las chanchas por los foros de Televisa

Ileana Dávila, de las chanchas de CU a los foros de Televisa. (Infobae México / Jovani Pérez)

La Rosa de Guadalupe, serie de antología mexicana creada por Televisa, fichó a una actriz primeriza cuya historia de vida serviría de inspiración para uno de sus episodios: Ileana Dávila.

Considerada una figura clave en la consolidación de la Liga MX Femenil, las condiciones contractuales desfavorables y la poca visibilidad que persistieron durante los primeros años del proyecto deportivo alejaron a Dávila de las canchas y la llevaron a los foros de televisión.

Aunque no es la primera deportista que incursiona en la televisión, su caso es singular y ha capturado la atención de usuarios de redes sociales.

En una reciente publicación en Instagram, Ileana Dávila anunció su participación en un episodio de la nueva temporada de La Rosa de Guadalupe.

Ileana Dávila en lectura de guion. (@il3ana, Instagram)

Un cambio de juego de vida

“Lectura”, escribió Dávila en una fotografía donde mostraba el libreto del capítulo que integrará la temporada 18 del unitario de Televisa. La historia desapareció de su perfil, pero tuvo un impacto entre sus más de 35 mil seguidores.

Esta nueva faceta profesional centró la atención en la importancia de la reinvención profesional, algo que ha hecho Dávila con éxito, pero también en la brecha salarial y en exposición mediática que aún persiste entre la liga femenil y la dominante liga masculina.

Semanas antes, la entrenadora lo había puntualizado durante una participación en el pódcast Capitán Financiero, donde recordó una etapa laboral en la Federación Mexicana de Futbol, marcada por el machismo y el acoso sexual.

“Estuve a punto de renunciar porque ya me tenían harta. Me decían ‘no sé qué haces aquí, porque si tú quieres ser entrenadora, pues vete a vivir a Estados Unidos, aquí jamás lo vas a hacer”.

También recordó episodios de acoso sexual al ser la única mujer en un grupo de aspirantes a directores técnicos: “Me enteré por el Rambo (Sosa) que los bajaba porque hacían caballito para ver cómo me bañaba”.

Ileana Dávila, exdirectora técnica de los Pumas Femenil, habló del machismo en el futbol Crédito: @capitanfinanciero

Su paso por Pumas Femenil

De acuerdo con estadísticas de Pumas Femenil, Ileana Dávila estuvo al frente del equipo de 2017 y a 2021. Dirigió un total de 131 partidos, con un promedio de efectividad de 48.3%. Si bien los resultados no siempre estuvieron de su lado, en cuatro temporadas llegó hasta los cuartos de final.

Tras dejar la dirección técnica se sumó a TUDN, división de deportes que surgió tras la fusión de Televisa y Univision. Paralelamente, ha colaborado con casas de apuestas en campañas publicitarias.

Asimismo, es voz oficial de proyecto deportivo México FC, Club de la Tercera Federación de la RFEF en Madrid.

La presión del banquillo

Sobre su presente fuera de las canchas, Ileana Dávila reconoció que marcó una etapa de recuperación personal tras años sometida a la presión de dar resultados a corto plazo. “El entrenador vive con angustia”, subrayó.

Hoy, su incursión en la actuación ha capturado la atención pública no solo porque su nueva faceta dista de sus inicios en el deporte, sino porque su historia ilustra una conversión cada vez más común en ámbitos profesionales que han dejado de ser redituables para miles de profesionales.

Dirigió un total de 131 partidos, con un promedio de efectividad de 48.3%. (@il3ana, Instagram)