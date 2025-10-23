Hijos de Eugenio Derbez se vuelven virales por baile “vulgar” e “indecente”

(captura de pantalla)

Aislinn Derbez subió una historia a Instagram donde aparece junto a sus hermanos Vadhir y José Eduardo cantando y bailando una canción de Bad Bunny ante las miradas de incomodidad de su padre Eugenio y de Alessandra Rosaldo.

El clip se volvió viral en redes sociales por el “cringe” de Eugenio y Alessandra y por la incomodidad que también causó en los internautas, quienes no dudaron en expresarse en redes sociales con comentarios como:

Aislinn Derbez subió el video a Instagram (IG: @aislinnderbez)

“Pagaría por una suscripción a internet que bloquee todo el contenido relacionado con los Derbez”, “Tienen dinero y fama y eso los hace tener autopercepción distorsionada... creen que la crítica es de gente odiadora porque a su alrededor les celebran”, “¿Será que en algún momento se divertirán de verdad o todo el tiempo tienen que fingir para crear contenido?”, “En esta época es más fácil que tú le des cringe a tus papás que tus papás te den cringe, lo que está cab... es que des más cringe que Eugenio Derbez”, “Lo único que puedo decir es que la pobre Aislinn es la que menos gracia tiene de todos”.

Los hijos del comediante se volvieron virales. (Crédito Ig/aislinnderbez)

No obstante, también hubo buenos comentarios como: “La verdad es que creo que a muchos les da envidia porque seguro tienen una familia aburrida o disfuncional o están peleados con sus hermanos”, “¿Por qué la gente no puede bailar como les gusta? Para todo tiran hate".

¿Quiénes son los hijos de Eugenio Derbez?

El actor mexicano Eugenio Derbez (c) posa con sus hijos Vadhir (i) y Jose Eduardo (c) en el Egyptian Theatre de Hollywood, California (EE. UU.). EFE/ Armando Arorizo/Archivo

Eugenio Derbez, reconocido actor y productor mexicano, es padre de cuatro hijos. Su primogénita es Aislinn Derbez, actriz que ha desarrollado una sólida carrera en cine y televisión. Su segundo hijo, Vadhir Derbez, también pertenece al mundo artístico y se ha desempeñado tanto en la actuación como en la música. José Eduardo Derbez es el tercer hijo del comediante y se ha destacado en la televisión y en proyectos de entretenimiento, sumando participación en diferentes formatos. La más joven es Aitana Derbez, fruto de la relación de Eugenio con la cantante y actriz Alessandra Rosaldo.

Cada uno de los hijos de Eugenio Derbez ha construido su camino en la industria del entretenimiento, alternando cine, televisión, teatro y música, lo que ha consolidado la presencia de la familia en distintos ámbitos del espectáculo en México y otros países de habla hispana.