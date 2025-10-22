México

Victoria Ruffo explota contra Vadhir por asegurar que Eugenio Derbez “hizo lo que pudo” en su labor como papá

La ‘queen de las telenovelas’ cuestionó que el hermano de José Eduardo opine sobre sus declaraciones

Victoria Ruffo aseguró que cada quien habla como le va en la feria.

Victoria Ruffo volvió a acaparar la atención de la prensa luego de que reaccionara a las declaraciones que Vadhir dio sobre el rol que Eugenio Derbez ha tenido como padre en sus vidas.

Cabe recordar que durante el auge de la nueva temporada de De viaje con los Derbez, la actriz de melodramas habló sobre la relación que su hijo José Eduardo tiene con su papá actualmente.

En ese entonces, Ruffo aseguró que más que una relación de papá e hijo, parecía ser de amigos: “Ahora es más compañero, más amigo. Papá nunca ha sabido serlo, hasta ahora”.

(IG: @ederebez)

Las palabras de la actriz adquirieron fuerza rápidamente, por lo que, durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Vadhir fue cuestionado al respecto.

El también hijo del comediante se sorprendió al recibir preguntas sobre las palabras de Ruffo, pero reconoció que Eugenio Derbez no tenía las herramientas suficientes para ser papá cuando ellos llegaron a su vida.

“Siempre ha sido buen amigo nuestro, él no había estado listo, pero mal papá, no. Hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo”, setenció.

(Foto: Instagram/@vadhird)

“defender” a Eugenio Derbez

Semanas después de las polémicas declaraciones de ambos, Victoria Ruffo volvió a ser cuestionada con el mismo tema, pero en esta ocasión los reporteros mencionaron las declaraciones que Vadhir ofreció.

Al enterarse que el actor había salido en defensa de Eugenio Derbez, la actriz comentó: “¿Y a ese quién lo mete? ¿Pero por qué a mí me mete? Cada quien habla como le va en la feria, y mí me fue medio regula"", dijo entre risas.

Mientras tanto, José Eduardo ha optado por mantenerse fuera de la polémica que desataron las declaraciones de su mamá, auque antes invitó a la prensa a no quedarse estancada en temas del pasado.

El hijo de Eugenio Derbez habló de la relación que tiene con su papá ante señalamientos de Victoria Ruffo

Eugenio Derbez asegura no caer en provocaciones de Victoria Ruffo

En una de sus visitas a México, Eugenio Derbez fue cuestionado sobre las palabras de la actriz respecto a su rol como padre. Aunque en un principio quiso mantenerse reservado sobre el tema, terminó por dar una breve respuesta.

Yo no caigo tampoco en las provocaciones de Victoria”, dijo ante la insistencia de la prensa.

Asimismo, manifestó no tener intenciones de involucrarse en las declaraciones de su ex pareja, aunque el tema ya ha causado polémica y opiniones divididas sobre el papel que ha desempeñado como padre con sus hijos.

