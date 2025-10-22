México

“Sólo un penal federal presenta sobrepoblación”, afirma García Harfuch luego de comparecer ante el senado

El secretario de seguridad destacó las acciones del gobierno federal y los resultados obtenidos; apunta que se ha debilitado al crimen organizado

Por Fabián Sosa

Harfuch destacó la destrucción de
Harfuch destacó la destrucción de 1,500 narcolaboratorios y el debilitamiento de cárteles desde el inicio de la administración actual. (REUTERS/Raquel Cunha)

El 22 de octubre de 2025, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, aseguró que de los 14 penales federales del país solamente uno cuenta con sobrepoblación.

Además, mencionó que se trata de una sobrepoblación que no les preocupa. Posteriormente, el funcionario prometió avanzar en la pacificación del país.

Al comparecer ante el Senado, aseguró que cada año se avanzará en la pacificación del país y destacó que desde el inicio de la actual administración, se cuenta con mucho saldo a favor respecto al inicio.

Además, enfatizó que las acciones emprendidas por el gabinete de seguridad han permitidio el debilitamiento de los cárteles que operan en el país, así como la destrucción de más de 1,500 narcolaboratorios, los cuales son utilizados para la fabricación de drogas.

***Información en desarrollo***

