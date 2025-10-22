México

Secretaría de Seguridad advierte sobre la suplantación de la app Temu para cometer fraudes

Ciberdelincuentes están utilizando la identidad visual de plataformas reconocidas para engañar a usuarios y obtener información confidencial

Por Joshua Espinosa

Guardar
El fraude puede derivar en
El fraude puede derivar en robo de dinero, usurpación de identidad y apertura de cuentas bancarias a nombre de las víctimas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En plena era digital, las compras por internet se han convertido en una rutina para millones. Sin embargo, la comodidad de adquirir productos en línea también ha abierto la puerta a nuevas tácticas de fraude, especialmente cuando ciberdelincuentes utilizan la imagen de plataformas populares como TEMU.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha alertado sobre el aumento de casos donde los estafadores replican la identidad visual de la aplicación TEMU para engañar al usuario y robar sus datos.

El funcionamiento básico de este tipo de fraude parte de la confianza que inspira una marca conocida. Los delincuentes diseñan anuncios en redes sociales, correos electrónicos y sitios web que imitan casi a la perfección la apariencia de TEMU. El objetivo es crear comunicaciones que aparentan ser legítimas y que muchas veces prometen regalos, grandes descuentos, cupones exclusivos o incluso cajas misteriosas.

Los estafadores emplean anuncios falsos
Los estafadores emplean anuncios falsos y páginas fraudulentas que imitan a TEMU para captar víctimas con ofertas engañosas. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Una vez captada la atención del usuario, el siguiente paso del estafador consiste en dirigirlo hacia páginas fraudulentas que se asemejan al sitio real de TEMU. Allí, se le invita a ingresar datos personales y bancarios, bajo el pretexto de participar en supuestas promociones o de completar un registro para obtener algún beneficio. La víctima, sin saberlo, está entregando información sensible a quienes buscan obtener ganancias ilícitas.

No todas las estrategias terminan en el robo inmediato de dinero. Según la SSC, los fraudes que giran alrededor de esta modalidad pueden derivar también en usurpación de identidad. Con los datos obtenidos, los delincuentes pueden solicitar créditos, abrir cuentas bancarias o realizar diversas actividades ilícitas en nombre de la persona afectada.

El gancho más utilizado por estos grupos es el de las ofertas “demasiado buenas para ser verdad”. La promesa de productos caros a precios ridículamente bajos, cupones de descuento exclusivos o regalos de bienvenida son herramientas frecuentes para generar confianza y captar la atención de los potenciales afectados.

Ciberdelincuentes replican la identidad visual
Ciberdelincuentes replican la identidad visual de TEMU para engañar a usuarios y robar información. Crédito: REUTERS/Dado Ruvic

Para evitar caer en estas trampas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda principios básicos pero efectivos. Uno de ellos es verificar siempre la dirección de correo de quien envía promociones, prestando especial atención al dominio y evitando confiar solo en el nombre visible. También aconseja que nunca se acceda a una tienda o promoción a través de enlaces recibidos por mensajes o redes sociales, sino que se ingrese manualmente la dirección oficial en el navegador.

La SSC indica que es fundamental revisar que la página donde se pretende operar comience con “https://” y que el dominio esté correctamente escrito, sin errores de ortografía. A la hora de pagar, resulta más seguro utilizar tarjetas virtuales o métodos que incluyan algún tipo de protección para el comprador. Asimismo, sugiere no dejar almacenados los datos bancarios en demasiadas plataformas, con el objetivo de reducir riesgos en caso de filtración.

Una capa extra de seguridad es activar la autenticación en dos factores, en la medida en que la aplicación la ofrezca. Igualmente, se recomienda mantener actualizados los dispositivos y las aplicaciones usadas para comprar, ya que muchos fraudes aprovechan fallos de seguridad en sistemas desactualizados.

Otro componente clave es la educación. Mantenerse informado y compartir alertas de seguridad con familiares, amigos y personas en situación de vulnerabilidad puede hacer una diferencia significativa. La difusión de información es una herramienta poderosa para reducir el impacto de estos fraudes.

Temas Relacionados

TEMU SSCFraude CiberseguridadCompras Por InternetDatos PersonalesEstafasAppmexico-noticias

Más Noticias

Mantemuertos: la receta viral que reinventa el pan de muerto en versión individual

Cupcakes esponjosos con sabor a azahar, ideales para ofrendas, regalos temáticos o compartir en familia este Día de Muertos

Mantemuertos: la receta viral que

De la fuga de “El Azulito” al escape masivo durante el “Culiacanazo”: la turbia historia del penal de Aguaruto en Sinaloa

El centro penitenciario ha sido escenario de distintos hechos que han marcado la historia de Sinaloa

De la fuga de “El

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que extorsiones del narco elevan hasta 20% el costo de los alimentos

El Consejo también condenó el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en Michoacán y pidió una estrategia contra la violencia

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que

Descubre el top 10 de lo más visto en Disney+ México que todos están viendo en la plataforma

Disney+ busca mantenerse en el preferencias de sus usuarios a través de estas narrativas

Descubre el top 10 de

Cruz Azul vs Monterrey: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

La Máquina recibirá este fin de semana a los Rayados en la cancha de Ciudad Universitaria

Cruz Azul vs Monterrey: precios
MÁS NOTICIAS

NARCO

De la fuga de “El

De la fuga de “El Azulito” al escape masivo durante el “Culiacanazo”: la turbia historia del penal de Aguaruto en Sinaloa

Consejo Nacional Agropecuario denuncia que extorsiones del narco elevan hasta 20% el costo de los alimentos

La Familia Michoacana busca expandirse con laboratorios de metanfetamina en la Sierra de Guerrero, acusan ejidatarios

Capturan a dos extranjeros con armamento y aseguran un campamento improvisado en Chihuahua

Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa denuncia autogobiernos dentro de los penales

ENTRETENIMIENTO

Descubre el top 10 de

Descubre el top 10 de lo más visto en Disney+ México que todos están viendo en la plataforma

Victoria Ruffo explota contra Vadhir por asegurar que Eugenio Derbez “hizo lo que pudo” en su labor como papá

Las mejores películas de Google México para ver en cualquier momento

La Granja VIP en VIVO: Sergio Mayer Mori confiesa a Teo que lo mandará a él a la prueba de hoy

La Bea de La Granja VIP confesó tener una enfermedad que la llevó a pesar que nadie la iba a querer

DEPORTES

Cruz Azul vs Monterrey: precios

Cruz Azul vs Monterrey: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

América vs Puebla EN VIVO minuto a minuto: Se empata el marcador tras la marcación de un penal

México Sub-17 consigue su primera victoria en el Mundial Femenil y se mantiene con vida

Brian Rodríguez renovaría con América hasta 2029 tras meses de negociaciones

David Benavidez confiesa por qué Canelo perdió ante Terence Crawford: “Es algo raro”