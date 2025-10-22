Murió Tiffany Odette, víctima 32 de la explosión de pipa en Iztapalapa: era hija de trabajador de la alcaldía

Tiffany Odette, de 16 años, es la víctima mortal número 32 de la tragedia en el Puente de la Concordia. (Redes sociales/Cuartoscuro)

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (Sedesa) confirmó la noche del martes el fallecimiento de Tiffany Odette Cano González, de 16 años, quien permanecía hospitalizada desde hace más de un mes en el Instituto Nacional de Rehabilitación tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Con su deceso, registrado este 21 de octubre, el saldo mortal de la tragedia asciende a 32 personas, según reportó la dependencia capitalina. Su muerte se registra después de casi tres semanas sin muertes asociadas a este siniestro.

Lista de fallecidos. (Sedesa)

La Secretaría extendió un mensaje de solidaridad dirigido a las familias afectadas por el incidente; al tiempo que precisó que al corte más reciente, cinco personas siguen hospitalizadas y otras 47 han recibido el alta médica.

El incidente, ocurrido el 10 de septiembre, aún mantiene en vilo a las familias de los afectados, pues tampoco se han dado mayores avances en el caso.

La historia de Tiffany y su papá

Tiffany Odette Cano González tenía 16 años y viajaba ese día junto a su hijo de año y medio. Ambos acompañaban en carro al padre de ella, Misael Cano Rodríguez, quien falleció durante la explosión, como confirmó la alcaldía Iztapalapa ese mismo día.

(Redes sociales)

Misael, trabajador del área de Imagen Urbana de la alcaldía, fue visto por última vez en la zona de Santa Martha el día del accidente, acompañado de su hija. Tras el siniestro, sus allegados, entre ellos Sandra Cano González, impulsaron una campaña de búsqueda en redes sociales, ya que no encontraban a ninguno de los dos y Misael no aparecía en las listas oficiales de heridos.

La confirmación del fallecimiento de Misael llegó después de una jornada de intensa incertidumbre, con mensajes familiares que solicitaban apoyo y oraciones a través de plataformas digitales, como expresó públicamente Paola Cano, sobrina del trabajador.

La joven y el menor fueron localizados después en hospitales. “No pasaban diario por ahí. Es cuando estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado”, dijo María Guadalupe Martínez Pineda, tía-abuela de Tiffany a Proceso. En la entrevista precisó que la joven tenía quemaduras en el 60% del cuerpo.

La pipa que trasladaba casi 50 mil litros de combustible se volcó y produjo una fuga de gas que desencadenó la explosión. Las investigaciones continúan bajo la responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, quienes apuntan a exceso de velocidad y pérdida de control del vehículo.

¿Quiénes siguen hospitalizados?

La tragedia ocurrida el 10 de septiembre en Iztapalapa dejó una secuela profunda: 32 muertos, decenas de heridos y familias marcadas para siempre. (Redes sociales)

Al corte más reciente, las personas que continúan hospitalizadas son:

Ubaldo García Corona

Yaneth Guadalupe Guerrero López

Rodolfo Damián Molina

Isaí Santiago Ramírez Cano (hijo de Tiffany)

Jazlyn Azyulet Carrillo Matías (trasladada a Galveston, Texas, en el hospital Shriners for Children por la Fundación Michou y Mau)