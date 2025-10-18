México

“Gente voyerista”: Sergio Mayer cuestiona a quienes hicieron viral el ‘descuido’ de su hijo en La Granja VIP

El exintegrante de La Casa de los Famosos también habló sobre su nieta y Natalia Súbtil

Por Zurisaddai González

Durante un encuentro con la prensa, Sergio Mayer se refirió a la participación de su hijo en La Granja VIP. Asimismo, reaccionó al controversial descuido que tuvo mientras se bañaba y que causó revuelo en redes.

Lo que dijo Mayer sobre su hijo en La Granja VIP

El exintegrante de La Casa de los Famosos México 1 no dudó en dar su punto de vista sobre el papel que está desempeñando su hijo en La Granja VIP.

“Extraordinariamente bien. ¿Ustedes cómo lo ven? Mi opinión es lo de menos… Sergio genera su contenido solo, no necesita de nadie… Él entró por un tema personal, a demostrarse él mismo a dónde puede llegar. Y tampoco es una prueba de talento. Es encontrarse con la naturaleza, con los animales. Y eso es él. Lo que están viendo ahí es Sergio", comenzó a decir.

Mayer también habló sobre su filosofía al educar a su hijo, resaltando que los valores y principios que le inculcó se han visto reflejados en su actitud dentro del reality.

“Todo. Y lo absorbió. De adolescente lo batió, lo escupió, se lo pasó por el Arco del Triunfo, pero es parte de ser adolescente. Y hoy lo veo y veo que, que sí le cayeron los veintes. Y contento con él.”

¿Qué opina Sergio Mayer del ‘descuido’ de su hijo?

En cuanto al polémico momento en el que su hijo se desnudó durante la transmisión, Mayer fue categórico con los reporteros que lo cuestionaron al señalarles: “¿Tú cómo te bañas?“.

Asimismo, destacó: “Pues te metes a bañar normal. O sea, si hay gente voyerista que lo quiere estar viendo, pues eso es su tema, ¿no? Él se mete a bañar y, y generó polémica y siempre le he dicho que no tiene por qué avergonzarse de su cuerpo, ni de su sexualidad, ni de nada. Y es él, él es orgánico y me encanta, me encanta que sea así“.

Sergio destacó que su hijo se enfrenta a la exposición con naturalidad y honestidad, y que esa transparencia es parte de su carácter:

“Están conociendo al ser humano, están conociendo a la persona… Siempre lo juzgaron, lo señalaron sin conocerlo. Así es él de orgánico, de natural, dice las cosas… dice quién hizo mal sin tapujos y sin problemas".

Lo que dijo sobre su nieta y Natalia

Sobre su nieta y la madre de ésta, Mayer expresó admiración y respeto: “Lo único que puedo rescatar de todo esto son dos cosas. Uno, mi nieta, que es un extraordinario ser humano que la amamos. Y dos, que Natalia es una extraordinaria madre. Todo lo demás y como pareja, lo que hizo o no en su momento, ya es parte de la historia”.

