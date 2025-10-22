Detienen a sujeto implicado en el feminicidio de una mujer tras ser quemada en su domicilio en CDMX

La mujer fue atacada por sujetos que ingresaron a su domicilio y le prendieron fuego. Foto: Fiscalía CDMX

Hugo “N” fue detenido por autoridades capitalinas por su probable participación en el delito de feminicidio calificado de una mujer que sufrió quemaduras graves tras un incendio provocado en su domicilio, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) informó que el sujeto, de 45 años de edad, fue aprehendido por presuntamente ayudar a las personas implicadas para que escaparan a bordo de un taxi, con lo que se identificó como posible coautor del crimen.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 16 de octubre en la colonia Defensores de la República de la alcaldía antes referida, cuando una mujer sufrió quemaduras graves tras un incendio provocado.

Este hecho habría sido efectuado por dos personas que la agredieron en su domicilio, sin embargo, a pesar de recibir atención médica, la mujer falleció.

La mujer solicitó ayuda a sus vecinos tras ser atacada con fuego. Foto: SSCCDMX

Las pesquisas permitieron identificar la posible participación de Hugo “N” al presuntamente ayudar a los implicados para que lograran escapar a bordo de un taxi, por lo que el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión en su contra.

Su captura se efectuó este lunes 20 de octubre por agentes de la Policía de Investigación (PDI), cuatro días después del ataque con fuego en contra de la mujer.

Tras su detención, Hugo “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Así ocurrió el feminicidio

Ese día, elementos de emergencias fueron alertados por la presencia de fuego en una casa marcada con el número 1511 en el cruce de la calle Norte 1 M con Cuitláhuac.

De acuerdo con reportes, al interior de inmueble se encontraba una mujer de aproximadamente 30 años de edad, quien fue atacada con fuego por un sujeto que irrumpió en el sitio.

A pesar de huir del lugar tras el ataque, la mujer sufrió heridas en aproximadamente 80 por ciento de su cuerpo, por lo que fue trasladada al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica de emergencia.

Cabe mencionar que tras el ataque se reportó que policías capitalinos detuvieron a un taxista por su presunta participación en el hecho, sin embargo, el conductor manifestó no saber del caso y afirmó que solo brindó el servicio a dos personas que le solicitaron ir a un hotel.

De acuerdo con el relato, compartido por N+, el taxista relató que observó a las dos personas quemadas, por lo que les ofreció ir a un hospital, a lo que estos se negaron.

Pese a su aprehensión, se reportó que compañeros de base del hombre intervinieron para evitar que se formalizara su aprehensión.

En tanto, este martes se informó la captura de Hugo “N” por su probable implicación en los hechos al permitir la huida de los responsables a bordo de un automóvil.