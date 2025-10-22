México

Cuánta agua debes consumir al día para mantener limpias tus arterias

Una correcta hidratación beneficia al sistema cardiovascular y previene enfermedades

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Beber la cantidad recomendada de
Beber la cantidad recomendada de agua diaria puede reducir la posibilidad de acumulación de placa arterial y favorecer una presión arterial saludable. Diseño: (Jesús Tovar Sosa)

El consumo adecuado de agua es esencial para la salud en general, pero especialmente importante para mantener el sistema cardiovascular en buen estado. Diversos estudios médicos han demostrado que una correcta hidratación puede ayudar a mantener limpias las arterias, mejorar la circulación sanguínea y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

El agua representa aproximadamente el 60% o 70% del cuerpo humano y cumple funciones vitales, como regular la temperatura corporal, transportar nutrientes y eliminar desechos. Sin embargo, uno de sus beneficios menos conocidos es su influencia positiva en la salud arterial.

Beber suficiente agua diariamente favorece la fluidez de la sangre, lo que a su vez reduce el riesgo de acumulación de placa en las arterias y, por ende, de padecimientos como la aterosclerosis.

Mantenerse hidratado ayuda a prevenir
Mantenerse hidratado ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, ya que favorece la circulación sanguínea y reduce el riesgo de acumulación de placa en las arterias. (Pixabay)

En este sentido, la cantidad recomendada de agua que una persona debe consumir al día varía según factores como la edad, el sexo, el nivel de actividad física, el clima y el estado de salud general.

Sin embargo, una guía general establece que las personas adultas deben ingerir alrededor de 2.7 litros, incluyendo el líquido proveniente de alimentos y otras bebidas. Aunque se recomienda que la medida parta de saciar la sed y de la observación de la orina, cuyo color debe ser amarillo clara para indicar una buena hidratación.

El agua ayuda a mantener una sangre menos viscosa, lo que facilita su circulación a través del sistema arterial. Una sangre espesa o con alto contenido de sodio y grasa puede dañar las paredes de las arterias y favorecer la formación de placas que las obstruyen. Por ello, la hidratación adecuada es clave para mantener una presión arterial saludable y evitar la sobrecarga del corazón.

Además, mantenerse hidratado favorece el buen funcionamiento de los riñones, que son los encargados de filtrar la sangre y eliminar toxinas. Un sistema de eliminación eficiente también contribuye a reducir la carga de sustancias dañinas que circulan en el torrente sanguíneo y pueden afectar la salud cardiovascular.

Consumir la cantidad recomendada de
Consumir la cantidad recomendada de líquidos diariamente contribuye a mantener la sangre fluida y a proteger las paredes arteriales. Foto: (iStock)

Especialistas de la UNAM recomiendan beber agua a lo largo del día, incluso si no se tiene sed, y prestar atención a señales de deshidratación como fatiga, orina oscura, boca seca o dolor de cabeza. También se aconseja evitar el consumo excesivo de bebidas azucaradas o con cafeína, que pueden contribuir a la deshidratación y otros efectos adversos.

Aunque el agua por sí sola no elimina placas ya formadas en las arterias, sí es un factor importante en su prevención. Para mantener las arterias limpias y el corazón sano, se sugiere complementar la hidratación con una dieta equilibrada, baja en grasas saturadas y sodio, rica en frutas, verduras y fibra, así como la práctica regular de actividad física.

En conclusión, mantener una hidratación adecuada no solo favorece la salud general, sino que también puede ser un aliado importante en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Beber suficiente agua cada día es una medida simple, natural y efectiva para cuidar el corazón y las arterias a lo largo del tiempo.

Temas Relacionados

AguaArteriasSalud circulatoriaSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Se registra sismo en Matías Romero, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo en Matías

Temblor hoy 22 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 22 de octubre

Francisco Pineda Pérez, Medio Metro, recibió un balazo en la cabeza: Fiscalía de Puebla

El cuerpo del bailarín fue hallado en un canal de riego de San Sebastián de Aparicio, presentaba signos de descomposición

Francisco Pineda Pérez, Medio Metro,

Papá de Kate del Castillo arremete contra Sean Penn por polémica con “El Chapo”: “Ese imbécil”

La familia Del Castillo mantiene una batalla legal para obtener una indemnización del gobierno mexicano

Papá de Kate del Castillo

Sandra Itzel rompió el silencio tras fuerte enfrentamiento con Lis Vega en la Granja VIP

La cantante cubana reveló que no quiere estar cerca de Sandra Itzel en el reality

Sandra Itzel rompió el silencio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Papá de Kate del Castillo

Papá de Kate del Castillo arremete contra Sean Penn por polémica con “El Chapo”: “Ese imbécil”

Zhi Dong Zhang, el broker chino del Cártel de Sinaloa y CJNG, fue recapturado en Cuba

Violencia en Culiacán: dos ataques armados dejan cuatro muertos y cinco heridos

Vinculan a proceso a policía involucrado en caso de desaparición forzada en Guanajuato, van cinco detenidos

Aseguran cargamento de cocaína en Sonora escondido en carcasa de motor proveniente de Naucalpan, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Papá de Kate del Castillo

Papá de Kate del Castillo arremete contra Sean Penn por polémica con “El Chapo”: “Ese imbécil”

Sandra Itzel rompió el silencio tras fuerte enfrentamiento con Lis Vega en la Granja VIP

Lis Vega y Fabiola Campomanes estallan contra actitudes de Sandra Itzel en La Granja VIP

Amiga de Valeria Márquez, Vivian de la Torre, habla de la influencer a cinco meses de su asesinato

Jawy recibió regaño público tras insultar al Tío Pepe en La Granja VIP

DEPORTES

Faitelson demerita rumores sobre Javier

Faitelson demerita rumores sobre Javier Aguirre y su influencia para que Mauricio Ymay llegue a TUDN

Ex rival de Canelo revela lo que Crawford hizo en su pelea contra el tapatío y a él le faltó

Sorpresa mexicana en NXT: Mr. Iguana y La Parka se suman a la cartelera de Halloween Havoc

Triunfo agónico para las Águilas del América, de último minuto vencen al Puebla 2 goles por 1

Qué pasará con José Ramón Fernández en ESPN tras el despido de uno de sus productores más cercanos