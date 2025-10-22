Cuánta agua debes consumir al día para mantener limpias tus arterias

Beber la cantidad recomendada de agua diaria puede reducir la posibilidad de acumulación de placa arterial y favorecer una presión arterial saludable. Diseño: (Jesús Tovar Sosa)

El consumo adecuado de agua es esencial para la salud en general, pero especialmente importante para mantener el sistema cardiovascular en buen estado. Diversos estudios médicos han demostrado que una correcta hidratación puede ayudar a mantener limpias las arterias, mejorar la circulación sanguínea y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

El agua representa aproximadamente el 60% o 70% del cuerpo humano y cumple funciones vitales, como regular la temperatura corporal, transportar nutrientes y eliminar desechos. Sin embargo, uno de sus beneficios menos conocidos es su influencia positiva en la salud arterial.

Beber suficiente agua diariamente favorece la fluidez de la sangre, lo que a su vez reduce el riesgo de acumulación de placa en las arterias y, por ende, de padecimientos como la aterosclerosis.

Mantenerse hidratado ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, ya que favorece la circulación sanguínea y reduce el riesgo de acumulación de placa en las arterias. (Pixabay)

En este sentido, la cantidad recomendada de agua que una persona debe consumir al día varía según factores como la edad, el sexo, el nivel de actividad física, el clima y el estado de salud general.

Sin embargo, una guía general establece que las personas adultas deben ingerir alrededor de 2.7 litros, incluyendo el líquido proveniente de alimentos y otras bebidas. Aunque se recomienda que la medida parta de saciar la sed y de la observación de la orina, cuyo color debe ser amarillo clara para indicar una buena hidratación.

El agua ayuda a mantener una sangre menos viscosa, lo que facilita su circulación a través del sistema arterial. Una sangre espesa o con alto contenido de sodio y grasa puede dañar las paredes de las arterias y favorecer la formación de placas que las obstruyen. Por ello, la hidratación adecuada es clave para mantener una presión arterial saludable y evitar la sobrecarga del corazón.

Además, mantenerse hidratado favorece el buen funcionamiento de los riñones, que son los encargados de filtrar la sangre y eliminar toxinas. Un sistema de eliminación eficiente también contribuye a reducir la carga de sustancias dañinas que circulan en el torrente sanguíneo y pueden afectar la salud cardiovascular.

Consumir la cantidad recomendada de líquidos diariamente contribuye a mantener la sangre fluida y a proteger las paredes arteriales. Foto: (iStock)

Especialistas de la UNAM recomiendan beber agua a lo largo del día, incluso si no se tiene sed, y prestar atención a señales de deshidratación como fatiga, orina oscura, boca seca o dolor de cabeza. También se aconseja evitar el consumo excesivo de bebidas azucaradas o con cafeína, que pueden contribuir a la deshidratación y otros efectos adversos.

Aunque el agua por sí sola no elimina placas ya formadas en las arterias, sí es un factor importante en su prevención. Para mantener las arterias limpias y el corazón sano, se sugiere complementar la hidratación con una dieta equilibrada, baja en grasas saturadas y sodio, rica en frutas, verduras y fibra, así como la práctica regular de actividad física.

En conclusión, mantener una hidratación adecuada no solo favorece la salud general, sino que también puede ser un aliado importante en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Beber suficiente agua cada día es una medida simple, natural y efectiva para cuidar el corazón y las arterias a lo largo del tiempo.