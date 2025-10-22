México

¡Apio Quijano se casa! El Kabah anunció su compromiso con Juanpa Serrano tras 8 años de relación

Los enamorados se comprometieron en junio de este año, pero lo anunciaron hasta octubre

Por Adriana Castillo

Apio Quijano sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una gran anoticia: se comprometió con su novio Juanpa Serrano tras 8 años de relación.

"Este gran momento ocurrió en junio y fue un momento súper bonito y especial para nosotros, no sabíamos si compartirlo o hacerlo solo nuestro porque representa una celebración de los años que llevamos juntos y de la historia que hemos escrito año con año", escribió.

El integrante de Kabah -famoso grupo mexicano de los años 90- no reveló detalles sobre la celebración, pero sí compartió un video del momento exacto en que su novio le pidió matrimonio.

“Gracias por tan linda respuesta de su parte y estamos felices de que sean parte de este momento, los queremos mucho y esperen noticias”, agregó.

El video arranca con los enamorados posando en diferentes lugares emblemáticos del mundo y termina con el video de la propuesta de matrimonio; Juanpa Serrano hizo su declaración de amor y Apio aceptó.

- “¿Quieres tener una ceremonia conmigo?“, preguntó Juanpa.

- “Cállate ¿Es en serio? No es cierto, no mam*s, Juan. Qué tonto eres", respondió Apio cuando recibió el anillo de compromiso.

La noticia retumbó en redes sociales y tanto los seguidores de la pareja como sus seres queridos los felicitaron.

“Ay no”, escribió Federica Quijano, hermana de Apio.

¿Quién es Juan Serrano?

Con una comunidad de más de 200.000 seguidores en Instagram, Juanpa Serrano ha logrado posicionarse como referente en la industria digital en México durante los últimos nueve años.

Su autenticidad y creatividad, sumadas a su pasión por la moda, el lifestyle, la gastronomía y los viajes, lo han convertido en una figura destacada entre los creadores de contenido mexicanos.

Respecto a su relación amorosa con Apio Quijano, se sabe que se habrían conocido a través de redes sociales y habrían comenzado un romance después de algunas citas.

“Nos habíamos estado escribiendo por Instagram como amigos; él era influencer, yo también. Nos encontramos en una fiesta de un amigo, empezamos a platicar y atacarnos de risa como siempre. De pronto me dice: ¿por qué no vamos a un antro o un bar?“, contó Quijano en un live en redes sociales.

El cantante confesó que no quería ir porque siempre que lo reconocen en los centros nocturnos ponen las canciones de Kabah, pero aceptó porque Juanpa se propuso a cuidarlo.

“De pronto la gente se me empezó a encimar mucho y en eso Juan los empujó, se puso enfrente de mí y me dijo: Yo te voy a cuidar”, agregó.

