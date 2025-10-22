Alburean a gobernador de Yucatán mientras leía mensajes en vivo

El gobernador de Yucatán respondió con cortesía sin advertir el albur durante la transmisión. (Crédito: X @EntornoMexico_)

Durante una transmisión en vivo, Joaquín Díaz Mena, actual gobernador de Yucatán, protagonizó un momento peculiar al saludar a un usuario con un nombre de doble sentido.

El episodio, difundido por Entorno.Mexico, llamó la atención en redes sociales. Sentado en un escritorio con las banderas de México y la de Yucatán de fondo, el mandatario, vestido de blanco, revisaba mensajes de quienes interactuaban con él.

Mientras leía los comentarios en un papel, el gobernador yucateco dirigió un mensaje especial: “Saludos a Abraham Celano. Saluda a Abraham Celano, siempre,( ...) nos dice, muchísimas gracias, gracias Abraham, te mandamos saludos”, expresó agitando la mano hacia la cámara, según se observa en el video.

Joaquín Díaz Mena protagoniza momento viral al saludar a usuario con nombre de doble sentido en transmisión en vivo. (Crédito: X @EntornoMexico_)

La espontaneidad de Joaquín Díaz quedó registrada cuando respondió con cortesía al mensaje, sin advertir el albur del nombre.

Joaquín “Huacho” Díaz Mena asumió la gubernatura de Yucatán en 2024, tras resultar triunfador de la alianza Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Su designación respondió a la obtención de un 40.1% de preferencia en las encuestas internas, muy por encima de otros aspirantes.

Antes de este logro, Díaz Mena militó cerca de veinte años en el Partido Acción Nacional (PAN), partido bajo el cual buscó la gubernatura en 2012, quedando fuera ante Rolando Rodrigo Zapata Bello del PRI y alegando después supuestas irregularidades electorales. En 2018, ya con Morena, PT y PES, también fue candidato a gobernador, aunque entonces la victoria fue para Mauricio Vila Dosa, del blanquiazul.

El político yucateco militó dos décadas en el PAN antes de unirse a Morena y buscar la gubernatura. Crédito: Cuartoscuro

El salto a Morena constituyó una transición relevante en su carrera. Tras la elección de 2018, tomó el cargo de delegado de la Secretaría del Bienestar en Yucatán, función que desempeñó hasta septiembre de 2023. Dejó este puesto para buscar la Coordinación de la Cuarta Transformación en la entidad, en medio de algunos señalamientos por presuntas irregularidades durante su gestión.

En cuanto a su formación, Joaquín Díaz es licenciado en Administración de Empresas Turísticas por el Instituto Tecnológico de Mérida. Además, cuenta con una maestría en Administración Pública y Gobierno por la Universidad Anáhuac Mayab, así como otra en Economía Urbana por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La experiencia de “Huacho” Díaz se extiende más allá de lo académico y lo político: fue director del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán entre 1999 y 2001 y gerente en el ámbito alimentario en la década de 1990.

A lo largo de su trayectoria, también desempeñó cargos municipales y legislativos, tales como presidente municipal de San Felipe (2001-2004), diputado local y federal, y tesorero estatal del PAN.