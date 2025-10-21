México

La Granja VIP en VIVO: surge tendencia contra Jawy por insultar al Tío Pepe

Minuto a minuto al interior del reality show

Por Ignacio Izquierdo

21:28 hsHoy

Jawy continúa generando controversia en redes sociales luego de emitir una palabra altisonante dirigida al Tío Pepe dentro del reality show. Este incidente ha provocado una oleada de críticas hacia el participante, quien, según los registros en plataformas sociales, acumula ya cientos de señalamientos a raíz de su comportamiento.

En la red social X (antes Twitter), usuarios han posicionado la tendencia “Con el tío Pepe no” como una muestra de apoyo hacia el aludido y de rechazo al comportamiento de Jawy. Simultáneamente, numerosos fanáticos han solicitado tanto la expulsión inmediata del participante como la aplicación de sanciones por parte de TV Azteca, empresa responsable de la transmisión del programa. Las exigencias hacen énfasis en la necesidad de mantener la integridad del concurso y el respeto.

(Instagram)
20:32 hsHoy

La Granja VIP: Manola Díez y Sergio Mayer Mori pierden el control y desatan una fuerte discusión

El reality de Azteca se encuentra en su segunda semana al aire

Por Armando Pereda

El reality vive su segunda semana
El reality vive su segunda semana - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

En La Granja VIP, la calma dura menos que una orden del capataz. La convivencia entre celebridades, bajo el sol y el lodo de la vida rural, dejó ver su lado más crudo cuando Manola Díez y Sergio Mayer Mori protagonizaron un choque que rompió la aparente armonía de la segunda semana del reality.

20:32 hsHoy

