La Granja VIP en VIVO: surge tendencia contra Jawy por insultar al Tío Pepe

Jawy continúa generando controversia en redes sociales luego de emitir una palabra altisonante dirigida al Tío Pepe dentro del reality show. Este incidente ha provocado una oleada de críticas hacia el participante, quien, según los registros en plataformas sociales, acumula ya cientos de señalamientos a raíz de su comportamiento.

En la red social X (antes Twitter), usuarios han posicionado la tendencia “Con el tío Pepe no” como una muestra de apoyo hacia el aludido y de rechazo al comportamiento de Jawy. Simultáneamente, numerosos fanáticos han solicitado tanto la expulsión inmediata del participante como la aplicación de sanciones por parte de TV Azteca, empresa responsable de la transmisión del programa. Las exigencias hacen énfasis en la necesidad de mantener la integridad del concurso y el respeto.