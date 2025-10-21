Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 21 de octubre

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.

México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en sus condiciones meteorológicas dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.

Pronóstico del tiempo para este 21 de octubre

El frente núm. 8 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México, en interacción con un canal de baja presión, sobre el occidente de dicho golfo y el sureste mexicano. Además de una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de los estados de la mencionada península, el oriente y sureste de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz y Chiapas.La masa de aire frío asociada al frente ocasionará viento de componente norte con rachas de 35 a 50 km/h en las costas de Veracruz y con rachas de hasta 70 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Se prevé que, durante la noche, el frente núm. 8 y su masa de aire frío asociada continúen avanzando hacia el oriente, dejando de afectar al territorio nacional.Por otro lado, un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de divergencia, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del norte, occidente y centro de México. Finalmente, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se localizará al sur de las costas de Oaxaca, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas entidades. Lunes 20 de octubre:

Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (Papaloapan, Sierra Norte e Istmo) y Chiapas (Selva, Fronteriza y Soconusco). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (región Papaloapan), Tabasco (oeste y sur) y Campeche (sur y suroeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Las Montañas), Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Guerrero (sureste), Yucatán (noreste y este) y Quintana Roo (norte y centro). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Puebla (región Sierra Norte, Sierra Nororiental y Mixteca), Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Viento de componente norte de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec); de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: costas de Veracruz. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.