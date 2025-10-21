Niurka defiende a Juan Osorio del hate que recibe por querer ser padre a los 68 años

La actriz y bailarina sorprendió al defender al productor de las críticas que le ha traído su matrimonio. (Fotos: Instagram)

Semanas atrás, Juan Osorio y Eva Daniela se volvieron tendencia al celebrar su amor con una romántica boda que contó con la presencia de distintas figuras del entretenimiento en México.

El enlace nupcial, compartido exclusivamente con Televisa Espectáculos, fue descrito como una ceremonia “llena de magia y complicidad” que selló el amor del que comparten la actriz y el productor desde 2021.

Sin embargo, ese no es el único paso que busca dar la pareja, recientemente también externaron sus deseos por convertirse en padres ahora que ya son marido y mujer.

“Los dos (queremos). Imagínense, todo lo que sea del amor, nos hace muy muy felices”, expresó Eva Daniela en una entrevista para Edén Dorantes.

La exclusiva del evento la obtuvo Televisa. (Televisa Espectáculos, Instagram)

Niurka defiende a Juan Osorio del hate que recibe por querer ser padre

Desde antes de su matrimonio, la pareja ha enfrentado diversas críticas relacionadas con la diferencia de edad, situación que no apoya Niurka, ex pareja del productor.

En un encuentro con el reportero 'El Fernan’, la actriz y bailarina fue cuestionada sobre su postura ante los recientes deseos del productor por convertirse en padre por segunda vez.

“Que se realice muy bonito y que hagan lo que quieran, porque ya por allá me dijeron que querían tener bebés también, ¿por qué no?“, expresó.

Pese a las polémicas que han enfrentado en el pasado, la intérprete de melodramas como “La fea más bella” manifestó que siempre le deseará felicidad a su ex.

“Por ser el papá de mi bebé, y por mi bebé, y por la unión familiar y la paz, y la tranquilidad, que sea muy muy feliz”, compartió.

Niurka le desea lo mejor a Juan Osorio por ser el padre de su hijo Emilio. Foto: Instagram/emilio__osorio Instagram/niurka.oficial Instagram/juanosorio.oficial

Finalmente, respecto a las críticas que ha recibido Osorio al manifestar que busca convertirse en padre, Niurka aseguró que siempre existirán malos comentarios.

“El hate siempre va a decir cosas negativas”, sentenció.

Juan Osorio y Eva Daniela ya acudieron con un doctor para convertirse en papás

En un encuentro con los micrófonos del programa Hoy, el productor de telenovelas como “Mi corazón es tuyo” y “El último rey” reveló que visitó a una doctora junto a su pareja para comenzar con la búsqueda de ser padres.

Después de su boda, Juan Osorio y Eva Daniela buscan convertirse en padres. (Foto: instagram)

Asimismo, externó que es una situación que le ha generado mucha ilusión, pues sería atravesar una nueva etapa en su vida: “Uno rejuvenece, se siente bien, la energía, las ganas, la pasión, y no es que no lo haya tenido antes, pero siempre esto te retroalimenta”, confesó.