Maribel Guardia prepara altar de muertos para recordar a su hijo Julián Figueroa

La actriz colocará un altar especial para homenajear a su hijo . (Foto: Instagram)

La actriz y cantante Maribel Guardia dio inicio a los preparativos para el altar de Día de Muertos dedicado a su hijo, Julián Figueroa, a casi dos años de su fallecimiento en Ciudad de México. A través de sus redes sociales, compartió imágenes que reflejan el proceso personal con el que rinde homenaje al cantante en estas fechas significativas.

Maribel Guardia, reconocida en el medio artístico por su trayectoria y por la relación cercana con su familia, mostró la elaboración de una ofrenda tradicional mexicana. En el video difundido, la artista exhibió una selección de elementos característicos del Día de Muertos: flores de papel, papel picado y figuras alusivas al folclore mexicano, entre las que destacaron las calaveras. Además, mostró un retrato de gran formato del hijo de Joan Sebastian, donde se le observa con sombrero y una expresión sonriente. “Aquí tengo una foto que va a estar preciosa”, explicó.

Durante la grabación, la cantante costarricense explicó algunos de los símbolos que integrará en el altar, como la figura del xoloitzcuintle. Según la actriz, este perro era considerado sagrado para los mexicas porque guiaba a las almas hacia el Mictlán, la región del inframundo en la mitología mexicana.

Maribel compartió un videoclip mostrando los elementos que utilizará en su ofrenda de Día de Muertos. (@maribelguardia)

“Aquí tengo al xoloitzcuintle que para los mexicas, este perro era sagrado porque se creía que era el que ayuda a cruzar las almas del mundo de los vivos al inframundo. Por eso en los altares se pone para acompañarlos, para protegerlos”, comentó en la grabación.

El fallecimiento de Julián Figueroa el 9 de abril de 2023 provocó conmoción. Tenía 27 años y fue hallado sin vida en su domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón, en la capital del país. Días después, la actriz informó que su hijo perdió la vida a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, según el parte médico.

La ofrenda de este año adquiere especial significado ante la ausencia del cantante y ocurre en un contexto de disputa legal. Actualmente, Imelda Tuñón, viuda de Julián, y Maribel Guardia enfrentan un proceso jurídico por la custodia del pequeño José Julián Figueroa, hijo del artista.

El lunes 20 de octubre, Maribel Guardia e Imelda Tuñón coincidieron nuevamente en los tribunales, en el marco de los procedimientos legales relacionados con la herencia de Julián Figueroa. La actriz acudió al Juzgado Noveno de lo Familiar de Cuernavaca para atender un proceso vinculado a la sucesión testamentaria de su hijo.

Julián falleció en abril de 2023. (IG: @julian_f.f)

Tras cerca de nueve horas de audiencia, Maribel Guardia se dirigió a los medios de comunicación que la esperaban a las afueras del juzgado. Durante el breve encuentro, la artista precisó que el asunto corresponde a un juicio de apelación presentado por su exnuera. Evitó dar detalles adicionales sobre la causa, especialmente en relación a los señalamientos sobre una posible falsificación del testamento, y afirmó: “Yo quiero lo mejor para el niño; en el testamento el heredero universal es José Julián, pero yo no lo intesté. Yo no tengo vela en este entierro”.

En cuanto a la relación familiar y el alejamiento de su nieto, Guardia prefirió mantener reserva. Limitó sus comentarios a expresar que atesora los momentos compartidos con el menor, al que no ha visto desde hace varios meses.