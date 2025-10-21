Marco Flores y la Banda Jerez son atacados a balazos en carretera de Oaxaca: “Nos tiramos al piso”

Marco Flores y la Banda Jerez fueron atacados a balazos en Oaxaca. (Facebook)

El vocalista de Banda Jerez, Marco Flores, y los integrantes de La Jerez vivieron momentos de tensión extrema durante la madrugada del lunes 20 de octubre, cuando el autobús en el que viajaban fue víctima de un ataque armado en una carretera de Oaxaca.

De acuerdo con lo difundido por el propio músico en sus redes sociales y confirmado en entrevista en el programa “De Primera Mano” con Gustavo Adolfo Infante, el incidente ocurrió poco después de que la agrupación saliera de Tlaxiaco, rumbo a Jerez, Zacatecas.

“Nos tiramos al piso”, relató Marco Flores, al recordar cómo intentaron resguardarse en pleno trayecto tras escuchar los disparos contra su camión. Las agresiones, según el líder de la banda, provinieron de un grupo de sujetos ocultos entre los cerros de la sierra, a unos veinte minutos de haber abandonado el pueblo.

El ataque: seis impactos de bala y una reacción a tiempo

Así quedó el autobús de Marco Flores y La Jerez . (Instagram: marcofloresylajerez)

Marco Flores explicó en entrevista con el programa de Imagen Televisión que los agresores abrieron fuego desde la maleza, “de un costado”, con la aparente intención de obligar al autobús a detenerse en una zona despoblada.

“Yo creo que con el ánimo de pararnos, pero no lo hicimos”, señaló el cantante. El vehículo, de dos pisos, transportaba a todos los miembros de la banda y su staff, quienes lograron evitar lesiones graves. “Todos nos tiramos al piso, el autobús es de dos pisos y viene lleno de gente arriba y abajo”.

Según el propio Flores, el camión recibió seis impactos de bala. Uno de ellos perforó el respaldo del asiento del chofer y pasó muy cerca de su cuerpo. Confirmó que ningún pasajero resultó herido.

Flores señaló que las autoridades han mostrado poco interés para solucionar este tipo de ataques en las regiones peligrosas del país. “Esta vez nos tocó a nosotros, al rato le puede tocar otra gente”, advirtió. El cantante pidió a todos los artistas “que tengan cuidado cuando van a lugares lejanos, lejos de las autopistas y lejos de las carreteras”.

Post de Marco Flores y la Banda Jerez. (Captura de pantalla)

El cantante y exdiputado federal confirmó que, tras el ataque, la agrupación reforzará sus medidas de seguridad e incrementará la contratación de escoltas privados armados para sus traslados. “Ahora tenemos que contratar seguridad también con armas que nos den un poco de protección y seguridad”, expuso.

El cantante recordó que pese al susto y el peligro vivido, el trabajo no se detiene, que “no tenemos miedo... el que nada debe, nada teme”. Agregó que seguirán adelante con la agenda que ya tenían.

El secuestro del Cártel del Golfo y las amenazas del CJNG

El atentado en Oaxaca se suma a una amplia lista de incidentes que han perseguido la trayectoria de Marco Flores. En 2012, el vocalista de la Banda Jerez fue secuestrado junto a un encargado de su rancho mientras viajaban hacia su propiedad en Jerez, Zacatecas.

El plagio ocurrió después de que se detuvieran al ver luces en la carretera que parecían de una patrulla, pero eran camionetas con hombres armados. De acuerdo con lo que él mismo ha contado y las investigaciones sobre el caso, el secuestro fue perpetrado por integrantes del Cártel del Golfo.

Hace años Marco Flores fue secuestrado, presuntamente por integrantes del Cártel del Golfo. (Facebook)

Una de las líneas de investigación apuntó a que el ataque fue en represalia por la composición de un narcocorrido dedicado a Iván Velázquez Caballero, alias “El Talibán”, quien era jefe de Los Zetas en Zacatecas.

Durante alrededor de 15 días, Flores permaneció cautivo en condiciones extremas: fue encerrado en un cuarto de adobe en la sierra, rodeado de alacranes, encapuchado y pasando la mayor parte del tiempo recostado. Durante los primeros días recibió maltrato físico y apenas le daban alimento; sólo cuando comenzó a debilitarse seriamente le ofrecieron sopa instantánea, algún taco y agua que describió como sucia y de aspecto turbio. Sus captores permitieron que se comunicara en dos ocasiones con sus familiares para negociar el rescate, que alcanzó una suma cercana a cinco millones de pesos.

Mientras estuvo en cautiverio, Marco Flores relató que los secuestradores sabían perfectamente quién era él y su familia, y que llevaban días o meses observándolo. Con el paso del tiempo, llegó incluso a cantarles a los vigilantes para aliviar el ambiente y les pidió que, si iban a matarlo, no lo hicieran sufrir. Durante todo ese periodo, dijo, sólo pensaba en sus hijos pequeños y en la necesidad de sobrevivir por ellos. Tras su liberación agradeció públicamente a sus seguidores por las muestras de apoyo y las oraciones recibidas.

En años posteriores, Marco Flores volvió a ser blanco de amenazas, esta vez atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La presión de esta organización criminal provocó el cierre temporal de su hotel en Jerez, Zacatecas, luego de recibir advertencias directas contra su personal.

Además, la experiencia del secuestro tuvo consecuencias visibles en su vida pública: durante un tiempo se alejó de los escenarios, y al regresar, incrementó las medidas de protección para él y su familia. Más adelante, incursionó en la política, participando como candidato e incluso usando chaleco antibalas durante su campaña.