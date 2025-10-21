Liberan a ciudadano estadounidense y detienen a tres personas durante cateo en Culiacán

El ciudadano estadounidense fue rescatado del inmueble, sin embargo, las autoridades no dieron a conocer su identidad ni su estado de salud. - crédito iStock

Un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales permitió la liberación de un ciudadano estadounidense que se encontraba privado de su libertad y detuvieron a tres personas durante un operativo realizado en el fraccionamiento Barcelona, al norte de Culiacán en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con información oficial del Gobierno de México, en el inmueble intervenido se aseguraron un arma corta, una réplica de pistola, cargadores, cartuchos útiles y dos vehículos, además, se informó que las tres personas detenidas (dos hombres y una mujer aún sin revelar la identidad de los sujetos en cuestión) quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondiente.

En cuanto a la persona de nacionalidad estadounidense, las autoridades estatales no han revelado la identidad de la persona y tampoco detallaron su estado de salud.

Cateos simultáneos en Sinaloa merman las operaciones del crimen organizado en Culiacán

El cateo forma parte de una serie de operativos simultáneos efectuados desde el 19 de octubre en distintos puntos de la capital sinaloense.

Parte de lo hallado por los militares en los cateos a propiedades de Culiacán. (SSPC)

En otro inmueble, ubicado en el fraccionamiento Villa del Real, las autoridades decomisaron 212 kilogramos de metanfetamina, 112 litros de un líquido color ámbar, 425 litros de cianuro de sodio y un vehículo con valor estimado de 56 millones de pesos.

Además, en la colonia San Rafael, personal del Ejército Mexicano detuvo a cuatro personas que viajaban en un vehículo, a quienes les aseguraron seis armas largas, cuatro armas cortas, 34 cargadores, cartuchos, un aditamento lanzagranadas y seis granadas.

En una acción distinta en el poblado de Tepuche, también en Culiacán, el Ejército Mexicano localizó dos armas largas, dos fusiles Barrett, 39 cargadores y 386 cartuchos.

Todos los despliegues fueron encabezados por elementos de la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

Centro Penitenciario de Aguaruto deja varios heridos tras riña, objetos ilegales asegurados y una protesta de reos por acciones “autoritarias”

El pasado 20 de octubre un grupo de custodios del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, se manifestó para expresar su inconformidad ante cambios repentinos en su lugar de trabajo y nuevos horarios en diferentes penales estatales.

Custodios del Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán durante las protestas.(FOTO: X: @Eco1_LVM)

De acuerdo con sus exigencias, las nuevas decisiones de los directivos de mandar personal a prisiones como El Castillo, en Mazatlán y la cárcel de Goros II, en Ahome, es una falta de respeto a su empleo debido a que no les especificaron fecha de retorno ni mayor explicación sobre las razones.

Según fuentes consultadas por Noroeste, los custodios señalan que las decisiones unilaterales y las notificaciones repentinas fueron tomadas de manera extraoficial y se derivaron como consecuencia de cumplir en el deber de salvaguardar la seguridad de los reos.

De acuerdo con los protestantes, todas las decisiones repentinas se dieron posteriormente a una nueva revisión exprés a las celdas del Penal de Aguaruto y es que, el día de ayer la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, reportó nuevos decomisos que incluyeron armas, cartuchos útiles, droga, equipos de radio y aparatos electrónicos.