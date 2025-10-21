México

Liberan a ciudadano estadounidense y detienen a tres personas durante cateo en Culiacán

Autoridades federales cumplimentaron al menos cuatro cateos en la capital del estado de Sinaloa

Por Carlos Salas

Guardar
El ciudadano estadounidense fue rescatado
El ciudadano estadounidense fue rescatado del inmueble, sin embargo, las autoridades no dieron a conocer su identidad ni su estado de salud. - crédito iStock

Un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales permitió la liberación de un ciudadano estadounidense que se encontraba privado de su libertad y detuvieron a tres personas durante un operativo realizado en el fraccionamiento Barcelona, al norte de Culiacán en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con información oficial del Gobierno de México, en el inmueble intervenido se aseguraron un arma corta, una réplica de pistola, cargadores, cartuchos útiles y dos vehículos, además, se informó que las tres personas detenidas (dos hombres y una mujer aún sin revelar la identidad de los sujetos en cuestión) quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondiente.

En cuanto a la persona de nacionalidad estadounidense, las autoridades estatales no han revelado la identidad de la persona y tampoco detallaron su estado de salud.

Cateos simultáneos en Sinaloa merman las operaciones del crimen organizado en Culiacán

El cateo forma parte de una serie de operativos simultáneos efectuados desde el 19 de octubre en distintos puntos de la capital sinaloense.

Parte de lo hallado por
Parte de lo hallado por los militares en los cateos a propiedades de Culiacán. (SSPC)

En otro inmueble, ubicado en el fraccionamiento Villa del Real, las autoridades decomisaron 212 kilogramos de metanfetamina, 112 litros de un líquido color ámbar, 425 litros de cianuro de sodio y un vehículo con valor estimado de 56 millones de pesos.

Además, en la colonia San Rafael, personal del Ejército Mexicano detuvo a cuatro personas que viajaban en un vehículo, a quienes les aseguraron seis armas largas, cuatro armas cortas, 34 cargadores, cartuchos, un aditamento lanzagranadas y seis granadas.

En una acción distinta en el poblado de Tepuche, también en Culiacán, el Ejército Mexicano localizó dos armas largas, dos fusiles Barrett, 39 cargadores y 386 cartuchos.

Todos los despliegues fueron encabezados por elementos de la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

Centro Penitenciario de Aguaruto deja varios heridos tras riña, objetos ilegales asegurados y una protesta de reos por acciones “autoritarias”

El pasado 20 de octubre un grupo de custodios del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, se manifestó para expresar su inconformidad ante cambios repentinos en su lugar de trabajo y nuevos horarios en diferentes penales estatales.

Custodios del Centro Penitenciario de
Custodios del Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán durante las protestas.(FOTO: X: @Eco1_LVM)

De acuerdo con sus exigencias, las nuevas decisiones de los directivos de mandar personal a prisiones como El Castillo, en Mazatlán y la cárcel de Goros II, en Ahome, es una falta de respeto a su empleo debido a que no les especificaron fecha de retorno ni mayor explicación sobre las razones.

Según fuentes consultadas por Noroeste, los custodios señalan que las decisiones unilaterales y las notificaciones repentinas fueron tomadas de manera extraoficial y se derivaron como consecuencia de cumplir en el deber de salvaguardar la seguridad de los reos.

De acuerdo con los protestantes, todas las decisiones repentinas se dieron posteriormente a una nueva revisión exprés a las celdas del Penal de Aguaruto y es que, el día de ayer la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, reportó nuevos decomisos que incluyeron armas, cartuchos útiles, droga, equipos de radio y aparatos electrónicos.

Temas Relacionados

SinaloaCuiacánAguarutoCrimen organizadoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Tartaletas de pera y mango: las mini pizzas gourmet que combina frescura y elegancia

Se trata de una receta cuyos ingredientes fortalecen el sistema digestivo e inmunológico, además de ser ricos en vitaminas A, B y C

Tartaletas de pera y mango:

Guardia Nacional, Ejército y Marina detiene a seis personas con fusiles y carabinas en Culiacán, Sinaloa

Una llamada anónima al 089 permitió el aseguramiento de ocho armas largas en un complejo de edificios en Tres Ríos

Guardia Nacional, Ejército y Marina

Gobierno de Sheinbaum da a conocer que vacuna Patria podría combatir otras enfermedades aparte del Covid, como la fiebre amarilla

La Secretaría de Salud analiza ampliar el uso de la tecnología desarrollada durante la pandemia

Gobierno de Sheinbaum da a

Aplazan por segunda vez audiencia del contralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, por presunto huachicol fiscal

La nueva cita se da después de que no se han integrado los elementos necesarios a la carpeta de investigación y que el señalado se presente ante las autoridades de justicia

Aplazan por segunda vez audiencia

Monreal ‘regaña’ a diputados tras críticas contra Cuauhtémoc Blanco por jugar pádel durante sesión virtual: “Ya están grandecitos”

El morenista dijo confiar en el voto de los diputados, pero se analiza reglamentar que las sesiones sean presenciales

Monreal ‘regaña’ a diputados tras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional, Ejército y Marina

Guardia Nacional, Ejército y Marina detiene a seis personas con fusiles y carabinas en Culiacán, Sinaloa

Aplazan por segunda vez audiencia del contralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, por presunto huachicol fiscal

Sheinbaum lamenta asesinato del limonero Bernardo Bravo en Michoacán; reitera apoyo del Gabinete de Seguridad

CJNG, Los Viagras y Los Blancos de Troya: la triple alianza detrás de extorsiones y asesinatos de limoneros en Michoacán

Reaprehenden a Tania Félix “N”, priista ligada a la Barredora del CJNG en Puebla: ahora enfrenta cargos por homicidio

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón le estaría peleando

Imelda Tuñón le estaría peleando la herencia a su propio hijo José Julián, asegura Maribel Guardia

Fotos inéditas de Juan Gabriel serán exhibidas gratis en esta estación del metro y famosos puntos en CDMX

Quién es Omahi, el habitante más querido por los ‘musculosos’ de La Granja VIP

La Granja VIP en vivo hoy 21 de octubre: así se vive la tensión en el reality tras la nominación de Eleazar Gómez

¿Qué premio recibirá el ganador o ganadora de La Granja VIP?

DEPORTES

Sergio Ramos rompe el silencio

Sergio Ramos rompe el silencio sobre su futuro en los Rayados de Monterrey: ¿se va o se queda?

¿Max Verstappen se baja del GP de México? Esta es la verdad sobre el anuncio de Red Bull Racing

Dragón Lee conquista WWE: el luchador mexicano gana titulo mundial junto a AJ Styles

ASF investiga a Ana Guevara por presunto desvío millonario durante su gestión en la Conade

¿Fin al monopolio? Mikel Arriola pone fecha al fin de la multipropiedad en la Liga MX