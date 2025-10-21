Imelda Tuñón le estaría peleando la herencia a su propio hijo José Julián, asegura Maribel Guardia

(Instagram)

El pasado 20 de octubre, Maribel Guardia y la madre de su nieto, Imelda Tuñón, se encontraron en los juzgados en un supuesto trámite relacionado con la herencia del fallecido Julián Figueroa.

El encuentro llamó la atención de medios y seguidores, luego de que ambos personajes compartieran videos en sus redes sociales mostrando su presencia en la corte.

En Instagram, el popular canal de farándula El Gordo y la Flaca publicó: “@maribelguardia se ve cara a cara con Imelda, la madre de su nieto quien le exige ante la ley la hacienda que le heredó #JoanSebastian en vida a su hijo #JulianFigueroa Todos los detalles mañana”.

La joven actriz se sinceró sobre los estragos que dejó en su hijo el conflicto con Maribel Guardia. Créditos: IG, Imelda Tuñón - José Julián -Maribel Guardia

Lo que dijo Imelda Tuñón

Ante la publicación de la cuenta de farándula, Imelda Tuñón respondió en la misma publicación de Instagram con un mensaje donde pidió cautela y respeto a la información:

“Por favor NO DESINFORMEN a la gente, no fue eso lo que pasó hoy, cuando estén las pruebas oficiales ratificadas y resguardadas se darán a conocer al público para que se sepa la verdad, creo que respeto lo suficiente a la prensa como para que hagan publicaciones de este tipo que incitan al odio hacia mi persona, todo lo que tiene en este momento mi hijo se lo estoy dando yo con mi trabajo y mi esfuerzo, evítenme la pena de negarles futuras entrevistas".

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Lo que dijo Maribel Guardia

Horas más tarde, Maribel Guardia también se pronunció en el mismo post de Instagram, aclarando su versión de los hechos:

“Ese rancho es de mi nieto y todo lo que era de mi hijo es para él, fuimos porque la mamá de mi nieto está impugnando el testamento de Julián en donde nombra heredero universal a mi nieto. Y ella le está peleando la herencia a su propio hijo”

Cabe señalar que, hasta el momento, Imelda no se ha pronunciado sobre estos nuevos señalamientos realizados por la actriz costarricense.

(Instagram)

¿Qué es una impugnación de testamento?

Impugnar un testamento en México consiste en solicitar ante la autoridad judicial la invalidez o nulidad de un testamento previamente otorgado por una persona.

Esta acción suele interponerse cuando uno o varios herederos, o personas con interés legítimo, consideran que el testamento vulnera sus derechos o presenta irregularidades, como ausencia de capacidad del testador, vicios en la voluntad, incumplimiento de formalidades legales o existencia de disposiciones contrarias a la ley.