Doble golpe en Tabasco: cae “El Flaco” y dan con más de media tonelada de marihuana junto con dosis de cristal

"El Flaco" fue sorprendido por autoridades federales y elementos de la FIRT Olmeca cuando transportaba más de media tonelada de marihuana | SSPC

En un primer operativo conjunto de seguridad, fuerzas federales detuvieron a Gerardo “N”, identificado como “El Flaco” y presunto integrante de una célula delictiva que transportaba más de media tonelada de marihuana en el municipio de Nacajuca, Tabasco.

El aseguramiento formó parte de una serie de acciones coordinadas entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de un reforzamiento de la seguridad en la región de la Chontalpa.

De acuerdo con información de la autoridad naval, la detención de “El Flaco” se realizó en las inmediaciones del Ejido Lomitas, donde personal de la Marina marcó el alto a una camioneta de carga que circulaba de forma sospechosa. Al notar la presencia de los elementos, el conductor intentó escapar, pero fue interceptado tras una breve persecución.

Durante la inspección, los agentes localizaron lo siguiente:

608 kilogramos de marihuana

Un arma corta

Un cargador con siete cartuchos

Seis chalecos tácticos

Tres placas balísticas

La cantidad de droga asegurada venía empaquetada y en bolsas de color negro | SSPC

Con base en estimaciones de la Semar, la droga decomisada representa una afectación económica estimada en 6.5 millones de pesos a las organizaciones criminales que operan en Tabasco:

“Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que la Armada de México realiza para inhibir actividades delictivas y garantizar la seguridad de las familias mexicanas”, informó la dependencia en el comunicado oficial.

Acciones de seguridad en Cunduacán: cristal, cocaína, piedra y arsenal en manos de la autoridad

En una acción paralela, ocurrida en el municipio de Cunduacán, los elementos de seguridad interceptaron un vehículo sin placas con impactos de bala, en el cual viajaban dos hombres. Durante la revisión, se aseguraron:

32 mil 118 dosis de cristal

560 dosis de cocaína

450 dosis de piedra

Un arma larga

Un cargador metálico

Un chaleco táctico

Los sospechosos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal junto con el material incautado.

En Cunduacán, fuerzas de seguridad con otras dos personas que portaban armas largas y miles de dosis de distintas drogas, las cuales iban desde cocaína hasta cristal | SSPC

La identificación en un grupo criminal local de Tabasco

Las autoridades informaron que, tras un cruce de datos, se determinó que los tres detenidos —incluido “El Flaco”— pertenecen a una célula criminal dedicada al robo de transporte de carga y al narcomenudeo en Tabasco y estados vecinos.

En ese sentido, diversos medios locales reportan que la zona de Nacajuca ha sido escenario de diversos hechos violentos en las últimas semanas, lo cual ha incluido ataques armados, decomisos de droga y el asesinato de una mujer en el fraccionamiento La Selva. Los operativos recientes buscan frenar el incremento de delitos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado en la región.

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) mantiene abiertas las investigaciones para determinar el origen de la droga y las rutas de distribución utilizadas por el grupo criminal. En tanto, los tres detenidos fueron trasladados a instalaciones federales para continuar con las diligencias ministeriales.