Dictan prisión preventiva contra Donovan “N”, acusado del homicidio del abogado David Cohen

Es el segundo sujeto capturado por el ataque (X/@PabloVazC)

A Donovan “N”, uno de los dos sujetos detenidos por el homicidio del abogado David Cohen Sacal, le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por su presunta relación con el crimen ocurrido en Ciudad Judicial, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Los hechos fueron informados el 21 de octubre, fecha en la que fue realizada la audiencia del joven de 20 años y en la cual la defensa de Donovan solicitó la ampliación del plazo constitucional.

Un juez de control fue el encargado de determinar la medida en contra del joven por el delito de homicidio calificado y será el viernes 24 de octubre cunado se tomará la decisión de si Donovan “N” es o no vinculado a proceso.

Además de ser imputado por el crimen, el Ministerio Público expuso videos como pruebas relevantes en el caso. Cabe destacar que en redes sociales han sido filtradas grabaciones sobre el ataque contra David Cohen.

El abogado fue llevado a un hospital tras el ataque, posteriormente falleció (cmch)

Cabe recordar que por el ataque en contra de David Cohen hay dos personas detenidas, el primero fue asegurado tras la agresión del 13 de octubre, se trata de Héctor “N” de 18 años.

Mientras que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó el arresto de Donovan “N”, señalado como "otro de los presuntos responsables del homicidio de un abogado el pasado 13 de octubre en @AlcCuauhtemocMx. "

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...