Abogado de Héctor “N”, implicado en asesinato de Cohen, asegura que joven fue manipulado: “Situación era precaria”

Hernández afirmó que una persona que le entregaba dinero lo implicó en el homicidio

Por Ale Huitron

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

Héctor “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de homicidio en contra del abogado David Cohen, ocurrió el pasado 13 de octubre en inmediaciones de Ciudad Judicial en la colonia Doctores de Ciudad de México.

Al salir de la audiencia realizada este viernes, el abogado del joven de 18 años de edad, Luis Alberto Hernández, aseguró ante medios que su cliente fue manipulado a través de “dádivas” para participar en el ataque a tiros contra Cohen.

“Desgraciadamente ha sido engañado. Por necesidad, en algún momento una persona le fue dando dádivas ‘te doy 500, te doy mil’, y un día le dijeron ‘ven acompáñame’. Él ya por el compromiso del dinero otorgado acude, es más, él aunque tenía el arma de fuego no disparó porque le dio miedo”, afirmó.

Hernández también detalló que la situación económica de la madre y el joven era precaria, por lo que recibir ciertas cantidades de dinero les permitía mantenerse.

“Estaba trabajando con su mamá, es más me enseñó un mensaje donde le dice ‘mamá, nos quedan 200 pesos, no tenemos para comer’. Es una situación económica precaria, había tenido que dejar la escuela”, aseguró el abogado.

El abogado David Cohen falleció
El abogado David Cohen falleció luego de recibir dos tiros, uno en el cráneo y otro en la ingle, de acuerdo con datos de la Fiscalía de CDMX. Foto: RRSS

El abogado aseguró que Héctor “N” no sabía lo que realizaría hasta el momento en el que lo llevaron al lugar, donde también le dieron un arma de fuego y le explicaron cómo utilizarla.

“A él lo citan en un lugar, es más es en ese momento (cuando) se da cuenta, a él le indican hasta cómo maniobrar el arma, pero no lo hizo, dice que le dio miedo”, comentó.

Dos detenidos por el asesinato del abogado

Durante la audiencia de Héctor “N”, el juez resolvió la vinculación a proceso del joven luego de que aceptaran las pruebas en su contra y su participación en los hechos.

Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe mencionar que por el asesinato del abogado David Cohen también hay un segundo detenido, identificado como Donovan “N”, quien fue capturado el 15 de octubre tras labores de investigación y seguimiento de los Centros de Comando y Control (C2).

Es el segundo sujeto capturado
Es el segundo sujeto capturado (X/@PabloVazC)

Este sábado se le dictó prisión preventiva a Donovan “N” por los delitos de cohecho, portación de arma de fuego y delitos contra la salud.

Además, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detalló que mantiene abiertas líneas de investigación para solicitar la orden de aprehensión por su posible implicación en el asesinato de David Cohen.

Su próxima audiencia se realizará el miércoles 22 de octubre, ya que su abogado pidió ampliar el plazo constitucional para definir su situación jurídica y si será vinculado a proceso.

