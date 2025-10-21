México

¿Cuáles serían las consecuencias de no tramitar la CURP biométrica? 

Conoce las implicaciones de no actualizar tu registro y cómo podría afectar tu identificación oficial

Por Lorna Huitrón

La CURP biométrica, que entró en vigor recientemente en México, ha generado dudas entre la población sobre las posibles implicaciones de no tramitarla. Este nuevo documento incorpora elementos biométricos, como huellas dactilares, fotografía digital, escaneo de iris y firma electrónica, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la veracidad de la identificación de los ciudadanos.

Aunque el trámite todavía es reciente, se prevé que en el futuro la CURP biométrica sea obligatoria para todos los ciudadanos y sustituya gradualmente la versión alfanumérica tradicional. Esto implica que no contar con este documento podría traer consecuencias significativas para quienes realizan gestiones en instituciones públicas y privadas.

Restricciones en trámites oficiales

Una de las principales implicaciones de no tramitar la CURP biométrica es la posible limitación para realizar trámites legales, administrativos, bancarios, educativos y de salud. Al convertirse en un requisito estándar, este documento será necesario para acceder a servicios esenciales, y no tenerlo podría impedir la realización de gestiones que hoy se consideran rutinarias.

Multas y sanciones

Si bien todavía no se han definido los montos exactos, las reformas que establecen la CURP biométrica contemplan posibles sanciones para quienes no cumplan con el trámite.

Por lo tanto, aunque hoy su ausencia no genere penalizaciones inmediatas, se espera que en el futuro la falta de este documento pueda derivar en multas o restricciones legales.

Limitaciones en la identificación oficial

La CURP biométrica se distingue por integrar datos biométricos únicos, lo que la convierte en un documento de identificación más completo y seguro. No contar con ella podría dificultar tu identificación ante instituciones públicas y privadas, afectando desde la apertura de cuentas bancarias hasta la inscripción en programas sociales o educativos.

Riesgo de exclusión digital

La implementación de la CURP biométrica forma parte de la estrategia del gobierno mexicano para digitalizar y agilizar los trámites. Aquellos que no actualicen su registro podrían quedar excluidos de procesos automatizados o en línea, complicando el acceso a servicios que cada vez dependen más de plataformas digitales.

Aunque actualmente el trámite de la CURP biométrica puede considerarse opcional, su obligatoriedad es inminente. No actualizar este documento puede generar restricciones en trámites oficiales, dificultades en la identificación, posibles sanciones y exclusión de servicios digitales.

Por ello, se recomienda a los ciudadanos mexicanos acudir a los módulos del Registro Nacional de Población (RENAPO) para actualizar su CURP y evitar complicaciones futuras.

