Así fue visto Felipe Calderón en el primer informe de Margarita Zavala

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa reapareció públicamente este martes en un evento del Partido Acción Nacional (PAN), donde acompañó a su esposa, la diputada federal Margarita Zavala Gómez del Campo, durante la presentación de su primer informe de actividades legislativas.

Su presencia coincidió con el reciente relanzamiento del PAN y con declaraciones de Zavala sobre su interés en retomar un papel más activo dentro de la política.

El evento, realizado en la Ciudad de México, reunió a diversas figuras del blanquiazul, entre ellas el dirigente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, la senadora Kenia López Rabadán, los diputados Héctor Saúl Téllez Hernández, Federico Döring Casar y Paulina Rubio Fernández.

Romero Herrera compartió en redes sociales imágenes del encuentro, destacando el trabajo legislativo de Zavala y sus compañeros, así como su compromiso con las familias mexicanas.

“Su trabajo como legisladores federales demuestra resultados y un profundo compromiso con las familias mexicanas”, escribió el líder panista, acompañando el mensaje con fotografías en las que se observa a Calderón junto a los asistentes.

Por su parte, Margarita Zavala agradeció la asistencia de simpatizantes y militantes, señalando que su labor en la Cámara de Diputados ha estado enfocada en temas de seguridad, fortalecimiento institucional y apoyo a las familias.

“Agradezco profundamente a quienes me han acompañado en este año de trabajo y a todos los que estuvieron presentes en este día tan importante”, expresó la legisladora en sus redes sociales, junto a imágenes del evento donde se le ve junto a Calderón saludando a los asistentes.

Durante la reunión, también rindieron informe los diputados Héctor Saúl Téllez y Federico Döring, quienes forman parte del grupo parlamentario panista en San Lázaro.

El regreso de Calderón a un evento público del PAN ocurre en un contexto en el que el partido busca consolidarse como una fuerza competitiva en el nuevo escenario político nacional.

Apenas hace unas semanas, Acción Nacional presentó una nueva imagen y estatutos como parte de su estrategia de renovación interna.

Aunque Felipe Calderón ha mantenido una presencia discreta desde el término de su sexenio en 2012, en los últimos meses ha retomado apariciones públicas que alimentan la especulación sobre su eventual regreso a la vida política.

La diputada Paulina Rubio Fernández compartió un video en el que se observa a Calderón saludando a varios asistentes, acompañando el clip con la frase: “Esto no le va a gustar a Morena”.

La escena, ampliamente difundida en redes sociales, reforzó la atención mediática sobre la reaparición del expresidente en un momento clave para el panismo.

Con este acto, tanto Zavala como Calderón volvieron a colocarse en el centro de la conversación política, en medio de un panorama en el que Acción Nacional busca reposicionarse como una alternativa de oposición a los próximos años.