México

Así fue visto Felipe Calderón en el primer informe de Margarita Zavala

El expresidente se dejó ver en un evento público apenas días después del “relanzamiento” del PAN

Por Alexa Cirel

Guardar
Felipe Calderón junto a Jorge
Felipe Calderón junto a Jorge Romero Herrera en evento del PAN Crédito:X: @JorgeRoHe

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa reapareció públicamente este martes en un evento del Partido Acción Nacional (PAN), donde acompañó a su esposa, la diputada federal Margarita Zavala Gómez del Campo, durante la presentación de su primer informe de actividades legislativas.

Su presencia coincidió con el reciente relanzamiento del PAN y con declaraciones de Zavala sobre su interés en retomar un papel más activo dentro de la política.

El evento, realizado en la Ciudad de México, reunió a diversas figuras del blanquiazul, entre ellas el dirigente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, la senadora Kenia López Rabadán, los diputados Héctor Saúl Téllez Hernández, Federico Döring Casar y Paulina Rubio Fernández.

El líder panista arremetió nuevamente
El líder panista arremetió nuevamente en contra de la reforma al PJF. (Facebook Jorge Romero Herrera)

Romero Herrera compartió en redes sociales imágenes del encuentro, destacando el trabajo legislativo de Zavala y sus compañeros, así como su compromiso con las familias mexicanas.

“Su trabajo como legisladores federales demuestra resultados y un profundo compromiso con las familias mexicanas”, escribió el líder panista, acompañando el mensaje con fotografías en las que se observa a Calderón junto a los asistentes.

Margarita Zavala rinde su Primer
Margarita Zavala rinde su Primer Informe Crédito:X: @JorgeRoHe

Por su parte, Margarita Zavala agradeció la asistencia de simpatizantes y militantes, señalando que su labor en la Cámara de Diputados ha estado enfocada en temas de seguridad, fortalecimiento institucional y apoyo a las familias.

“Agradezco profundamente a quienes me han acompañado en este año de trabajo y a todos los que estuvieron presentes en este día tan importante”, expresó la legisladora en sus redes sociales, junto a imágenes del evento donde se le ve junto a Calderón saludando a los asistentes.

Durante la reunión, también rindieron informe los diputados Héctor Saúl Téllez y Federico Döring, quienes forman parte del grupo parlamentario panista en San Lázaro.

Felipe Calderón junto a Jorge
Felipe Calderón junto a Jorge Romero Herrera en evento del PAN Crédito:X: Ig: paulinarubiofdz

El regreso de Calderón a un evento público del PAN ocurre en un contexto en el que el partido busca consolidarse como una fuerza competitiva en el nuevo escenario político nacional.

Apenas hace unas semanas, Acción Nacional presentó una nueva imagen y estatutos como parte de su estrategia de renovación interna.

El PAN, aparece con una
El PAN, aparece con una nueva imagen Crédito:X: @JorgeRoHe

Aunque Felipe Calderón ha mantenido una presencia discreta desde el término de su sexenio en 2012, en los últimos meses ha retomado apariciones públicas que alimentan la especulación sobre su eventual regreso a la vida política.

La diputada Paulina Rubio Fernández compartió un video en el que se observa a Calderón saludando a varios asistentes, acompañando el clip con la frase: “Esto no le va a gustar a Morena”.

Felipe Calderón junto a Jorge Romero Herrera en evento del PAN Crédito:X: Ig: paulinarubiofdz

La escena, ampliamente difundida en redes sociales, reforzó la atención mediática sobre la reaparición del expresidente en un momento clave para el panismo.

Con este acto, tanto Zavala como Calderón volvieron a colocarse en el centro de la conversación política, en medio de un panorama en el que Acción Nacional busca reposicionarse como una alternativa de oposición a los próximos años.

Temas Relacionados

Felipe CalderónMargarita ZavalaPANJorge Romero HerreraPaulina Rubio Fernándezmexico-noticias

Más Noticias

IA revela al ganador entre Pumas y Atlético San Luis de la jornada 14

Con base en estadísticas, rachas y alineaciones, la inteligencia artificial anticipa quién se llevará los tres puntos en el duelo clave por el Play-In del Apertura 2025

IA revela al ganador entre

Dictan prisión preventiva contra Donovan “N”, acusado del homicidio del abogado David Cohen

Hasta el momento hay dos jóvenes capturados por la agresión en contra del defensor

Dictan prisión preventiva contra Donovan

Estos son los lugares del Edomex donde los adultos con INAPAM pueden comer a mitad de precio, pero pocos conocen

Este es uno de los muchos beneficios que brinda esta credencial a quienes la poseen

Estos son los lugares del

Este es el error que podrías estar cometiendo a la hora de comer carne para aumentar masa muscular

Así debes pedir tus cortes para que tengan los nutrientes necesarios y tus músculos crezcan

Este es el error que

Aseguran armas largas y más de 400 dosis de drogas en penal de Aguaruto, Sinaloa

Al sitio ingresaron efectivos de Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa; militares custodiaron la periferia del inmueble

Aseguran armas largas y más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva contra Donovan

Dictan prisión preventiva contra Donovan “N”, acusado del homicidio del abogado David Cohen

Aseguran armas largas y más de 400 dosis de drogas en penal de Aguaruto, Sinaloa

Chapos vs Mayos: por qué hay tantos brotes de violencia en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán, contaba con un escolta el día de su asesinato, informa SSPC

Extraditan a mexicano requerido por EEUU por presunto lavado de dinero al narco con empresas fantasma

ENTRETENIMIENTO

Niurka defiende a Juan Osorio

Niurka defiende a Juan Osorio del hate que recibe por querer ser padre a los 68 años

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 21 de octubre

Quién es la mujer que presuntamente denunciará a Eleazar Gómez por violencia tras su salida de La Granja VIP

Bárbara Mori reacciona a la participación de su hijo Sergio Mayer Mori en La Granja VIP

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el cuarto capítulo de este martes 21 de octubre

DEPORTES

IA revela al ganador entre

IA revela al ganador entre Pumas y Atlético San Luis de la jornada 14

¿Quién ganará el Querétaro vs Chivas de acuerdo a la IA?

Liga MX: qué partidos de la jornada 14 del Apertura 2025 serán transmitidos por televisión abierta

¿Cómo quedará el Necaxa vs Cruz Azul de acuerdo a la IA?

Por qué Javier Aguirre estaría detrás de la salida de Mauricio Ymay de ESPN