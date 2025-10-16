Por qué escoltas no pudieron impedir el ataque contra el abogado David Cohen

(Jovani Pérez/Infobae)

El abogado David Cohen Sacal fue atacado a tiros el pasado lunes en las inmediaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, en donde tras haber recibido un impacto de bala en la cabeza, fue trasladado para recibir atención médica, sin embargo, los esfuerzos realizados no fueron suficientes pues la madrugada del martes 14 de octubre se dio a conocer su muerte.

Tras los hechos, se dio a conocer una grabación en la que se puede observar el momento en que atacan al abogado. En las imágenes se puede observar que Sacal se dirigía a su camioneta, al mismo tiempo que uno de sus escoltas, identificado como Enrique D, le abría la puerta de su camioneta.

En ese momento un hombre en motocicleta se aproximó y efectuó al menos dos disparos. El otro escolta, Boris B, trató de interceptar sin éxito al agresor, pues intentó escapar.

De acuerdo con las autoridades, el agresor identificado como Héctor Hernández Escartín fue detenido después del ataque y trasladado a un hospital, pues un oficial le disparó en el brazo izquierdo para evitar que este escapara.

Más tarde se identificó al elemento de seguridad como un agente de la Fiscalía para Personas Desaparecidas de la Policía de Investigación (PDI).

Un hecho que llamó la atención fue que a pesar de que el abogado contaba con dos escoltas y un chofer, fue atacado sin ninguna complicación, por ello uno de los escoltas salió a aclarar que les fue imposible actuar porque no vieron a los agresores aproximarse.

“Me adelanté para abrirle la puerta (...) en ese momento escuché una detonación”, aseguró uno de ellos.

El fallecimiento de Cohen fue confirmado por el médico Diego Villarreal poco después de las 00:02 horas del martes 14, tras haber sido trasladado con vida al Hospital Ángeles e ingresado a terapia intensiva.

Elementos de Protección Civil proporcionaron los primeros auxilios en el lugar antes del traslado. En los audios del video del operativo se escuchaba: “Clave 10, clave 10, aquí en el ocho del poder judicial”, mientras llegaban refuerzos.

Las imágenes también registraron a un grupo de policías interrogando al detenido con la frase: “¿Dónde dejaste el cuete, hijo de tu put* madre?”.

Un segundo detenido por el asesinato del abogado

Es el segundo sujeto capturado (X/@PabloVazC)

Esta tarde el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, Camacho dio a conocer la detención de un presunto segundo implicado en el asesinato del abogado David Cohen Sacal.

El sujeto fue identificado como Donovan “N”, mismo que según Pablo Vázquez ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Finalmente, el secretario dio a conocer que las investigaciones siguen en curso.