México

Trámites en Puebla: ¿Cómo pagar impuestos y servicios en línea este 5 de mayo?

Los servicios digitales del Gobierno de Puebla permiten la expedición de documentos oficiales, el pago de impuestos estatales y la consulta de adeudos durante días inhábiles

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Ilustración dividida. Izquierda: laptop con logo del Gobierno de Puebla, iconos de trámites digitales. Derecha: soldado mexicano del siglo XIX con fusil y Fuerte de Loreto.
El Gobierno de Puebla suspende la atención presencial de trámites estatales durante la conmemoración del 5 de mayo por el aniversario de la Batalla de Puebla.| (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este martes 5 de mayo, se conmemora el 164.º aniversario de la Batalla de Puebla, por este motivo, el gobierno estatal suspendió la atención presencial de trámites estatales y recaudación. La medida aplica a todas las oficinas recaudadoras, el Registro Público y las delegaciones catastrales en Puebla.

La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración informa que los servicios estatales y pagos continúan disponibles en línea a través de los portales ventanilladigital.puebla.gob.mx/ y rl.puebla.gob.mx/.

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Las personas contribuyentes pueden realizar trámites como pago de control vehicular, licencias y consultas administrativas desde cualquier dispositivo con acceso a internet, incluso durante este día inhábil.

El Gobierno de Puebla garantiza trámites digitales durante el 5 de mayo

Los portales digitales permiten realizar operaciones como la expedición de documentos oficiales, pagos de impuestos estatales y consultas de adeudos. Para acceder, las personas usuarias deben ingresar a los sitios mencionados y seleccionar el trámite requerido.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una mujer se muestra intensamente concentrada frente a una computadora de escritorio moderna, en un ambiente de oficina sobrio e iluminado suavemente. La escena resalta la importancia de la tecnología y la dedicación profesional en tiempos de teletrabajo y transformación digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, esta modalidad digital responde a las directrices de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador Alejandro Armenta Mier, quienes instruyen la continuidad operativa de los servicios públicos durante días inhábiles.

Oficinas estatales reanudarán actividades el 6 de mayo

La atención presencial se reanudará el miércoles 6 de mayo en todas las oficinas recaudadoras, delegaciones catastrales y el Registro Público, en los horarios habituales. Para dudas o aclaraciones, el Gobierno de Puebla pone a disposición de la ciudadanía sus canales oficiales de contacto en los portales digitales:

  • Atención ciudadana: 911.

La plataforma estatal de trámites digitales permanece disponible las 24 horas, permitiendo a las y los poblanos cumplir con sus obligaciones administrativas sin interrupciones durante la conmemoración del 5 de mayo.

Así se vivió la conmemoración de la Batalla de Puebla en el municipio de Zaragoza

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, en la que participaron contingentes de las fuerzas armadas, personal de rescate y estudiantes de las escuelas militares y navales.

Este video muestra a Claudia Sheinbaum Pardo pronunciando un discurso oficial. La mandataria se dirige a la audiencia desde un podio con un micrófono, acompañada por logos de Gobierno de México e Infobae. Su intervención se enmarca en la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, abordando temas de soberanía nacional y la relación con Estados Unidos y la oposición. Las imágenes presentan subtítulos con fragmentos de su discurso. Es una cobertura de evento político.

Durante el evento, Sheinbaum dio un mensaje sobre la defensa de la soberanía y la resistencia frente al intervencionismo:

“A quienes defienden la injerencia, les decimos con verdad y justicia: quienes buscan el apoyo externo están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota (...) A quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota”.

(Crédito:X@Gob_ Puebla)
(Crédito:X@Gob_ Puebla)

Sheinbaum sostuvo que la historia de México está definida por la resistencia frente a las invasiones extranjeras y las traiciones internas, y subraya que quienes promueven el intervencionismo carecen de fundamento en cualquier contexto. El mensaje va dirigido tanto a la oposición en México como al gobierno de Estados Unidos, en medio de las recientes tensiones por el respeto a la soberanía nacional.

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