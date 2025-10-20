México

SEP anuncia un fin de semana largo para lo que resta de octubre: esta será la fecha

Autoridades de la Secretaría de Educación Pública confirmó el día en que las actividades académicas serán suspendidas

Por Omar Martínez

SEP anuncia fin de semana
SEP anuncia fin de semana largo para lo que resta de octubre.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que hay un fin de semana largo para lo que resta de este mes de octubre, por lo que estudiantes de nivel básico no tendrán clases.

Esto fue notificado por la dependencia capitalina, quien señaló que serán tres días en que no habrá clases para todas y todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

La noticia sorprendió a padres de familia y estudiantes, quienes desconocen la fecha y día exacto en que las actividades escolares serán suspendidas.

Además de la información proporcionada por la SEP, también se consultó al calendario oficial de esta dependencia capitalina para saber la fecha exacta.

Será el viernes 31 de
Será el viernes 31 de octubre cuando las actividades escolares sean suspendidas.

El fin de semana largo más próximo para estudiantes de la SEP será el viernes 31 de octubre, fecha en que comenzará el fin de semana largo para alumnas y alumnos de de preescolar, primaria y secundaria.

Por lo tanto, serán tres días de suspensión de actividades académicas dado que será el viernes y posteriormente, los alumnos y alumnas tendrán el sábado y domingo.

La razón por la que no habrá clases el viernes 31 de octubre es por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), de acuerdo con lo notificado por la SEP y la dependencia federal educativa.

La astrónoma Julieta Fierro grabó contenido educativo para las clases en línea de la SEP Crédito: X- Esteban Moctezuma

Este fin de semana largo coincide con los festejos de Halloween y Día de Muertos. Cabe aclarar que la suspensión de clases se da por la reunión antes mencionada y no por las celebraciones.

La junta de CTE se lleva a cabo el último viernes de cada mes. En esta fecha, alumnas y alumnos de nivel básico no acuden a clases.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE, que realizan escuelas incorporadas a la SEP, es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

Su objetivo principal es analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el plantel.

Durante estas sesiones, se revisan aspectos relacionados con el avance académico, la convivencia escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes.

La suspensión de clases se
La suspensión de clases se debe a la junta de Consejo Técnico Escolar.

El CTE funciona como un órgano colegiado de la escuela, encargado de organizar el trabajo pedagógico y proponer estrategias para fortalecer el aprendizaje.

Las sesiones suelen desarrollarse de acuerdo con un calendario oficial establecido por la autoridad educativa.

Las decisiones tomadas en estas juntas buscan asegurar la calidad educativa y el cumplimiento de los objetivos planteados en el ciclo escolar.

