México

SEP garantiza la recuperación de mobiliario y equipo de escuelas afectadas por lluvias

La infraestructura educativa afectada cuenta con seguro de Agroasemex S.A. para agilizar reparaciones

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
La SEP despliega atención permanente
La SEP despliega atención permanente en planteles de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. FOTO: SEP

La reposición de materiales educativos y la restauración de la normalidad escolar se han convertido en ejes centrales de la respuesta del Gobierno de México ante los daños ocasionados por las recientes lluvias en varios estados del país.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, supervisó los planteles dañados en Puebla, reafirmando el compromiso de garantizar un regreso seguro a clases para miles de estudiantes.

Durante su visita a los municipios de Xicotepec y Huauchinango, el titular de la SEP destacó que la infraestructura educativa de los estados impactados cuenta con cobertura de seguro a través de Agroasemex S.A., lo que permite avanzar con rapidez en la reparación de los daños.

Según explicó Delgado Carrillo, esta protección facilita no solo la rehabilitación de los edificios escolares, sino también la reposición de mobiliario, útiles escolares y Libros de Texto Gratuitos (LTG).

Acompañado por autoridades educativas locales, el secretario recorrió el Bachillerato Manuel Ávila Camacho y la Telesecundaria Lázaro Cárdenas en Villa Ávila Camacho (La Ceiba), donde reiteró que todas las escuelas públicas de los estados afectados están aseguradas.

La participación activa de docentes,
La participación activa de docentes, padres y estudiantes fortalece la recuperación de las escuelas afectadas. FOTO: SEP

“Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de México por proteger el derecho a la educación y el bienestar de las comunidades escolares”, afirmó Delgado Carrillo.

“El Gobierno de México trabaja para garantizar que cada niña, niño y adolescente pueda continuar sus estudios en entornos seguros y con los materiales necesarios para su aprendizaje”, señaló Delgado Carrillo.

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la SEP mantiene un despliegue permanente de supervisión y atención en los planteles educativos afectados en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

El objetivo es restaurar la normalidad escolar y garantizar que el regreso a clases se realice en condiciones seguras. Delgado Carrillo enfatizó que la prioridad es que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes continúen sus estudios en entornos dignos, sin que las condiciones climatológicas interrumpan su aprendizaje.

“Las aseguradoras y los equipos técnicos de la SEP permanecen desplegados en las zonas afectadas para garantizar que cada plantel reciba la atención necesaria”, aseguró el secretario.

El titular de la SEP también reconoció la labor del magisterio mexicano, destacando su vocación social y su permanencia al frente de las escuelas incluso en circunstancias adversas.

“Las maestras y maestros de México nunca abandonan su labor educativa; son ejemplo de compromiso con las niñas, niños y jóvenes de nuestro país”, expresó Delgado Carrillo.

La participación activa de la comunidad escolar ha sido otro factor clave en la respuesta a la emergencia. Docentes, madres, padres y estudiantes se han sumado a las tareas de limpieza, rehabilitación y reorganización de los espacios escolares, en colaboración con autoridades locales y federales.

“Este trabajo colectivo refleja la fuerza de un pueblo que pone a la educación en el centro de su reconstrucción”, afirmó el secretario.

Temas Relacionados

SEPPueblaInundaciones en MéxicoVeracruzLluviasmexico-noticias

Más Noticias

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Diez escuderías con una veintena de pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo

Fórmula 1: en qué posición

Así es como el IMSS recomienda hacer la autoexploración para detectar a tiempo el cáncer de mama

Conocer el propio cuerpo facilita la identificación de alteraciones tempranas

Así es como el IMSS

Temblor en México hoy: se registra un sismo de magnitud 4.1 en Tonalá, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se

La Granja VIP: qué días abre y cierra la votación para salvar a tu favorito

El programa incluye traición entre granjeros y un sistema para votar varias veces

La Granja VIP: qué días

Tras crisis de salud, Yolanda Andrade ya grabó ‘Montse y Joe’: cuándo ver nuevo episodio con la conductora

Tras meses de ausencia por motivos de salud, la presentadora se reincorpora al programa junto a Montserrat Oliver, mostrando una actitud positiva y renovada que inspira a sus seguidores

Tras crisis de salud, Yolanda
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae presunto homicida de aspirante

Cae presunto homicida de aspirante a edil en Oaxaca, Fiscalía afirma que asesinato no tiene relación con proceso electoral

Aseguran más de 200 paquetes con cocaína y una avioneta en cateo a aeródromo de Chiapas | VIDEO

Rocha Moya pide no generar “culpabilidad” a menores detenidos por guerra del Cártel de Sinaloa

Cae “El Cabañas”, jefe de plaza de Los Rusos en Acapulco y autor intelectual del ataque a policías federales en Guerrero

Marina y Guardia Nacional detienen en CDMX a cuatro sujetos por almacenamiento y distribución de droga

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: qué días

La Granja VIP: qué días abre y cierra la votación para salvar a tu favorito

Tras crisis de salud, Yolanda Andrade ya grabó ‘Montse y Joe’: cuándo ver nuevo episodio con la conductora

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: nominados comienzan a alistarse para la eliminación

La Granja VIP: Entre lágrimas, Manola Díez cuenta la impresionante razón por la que siempre está enojada

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 19 de octubre

DEPORTES

¿Cuánto tiempo podría pasar en

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión el exjugador de Tigres detenido por asesinar a policías en Culiacán?

¿No está listo? Gabriel Milito afirma que la ‘Hormiga’ González debe hacer más méritos para ser convocado a la Selección Mexicana

Isaac del toro sigue haciendo historia y se cuelga la plata en el Andorra Cycling Master 2025

André Jardine se disculpa con la afición del América tras perder contra Cruz Azul: “Lo lamentamos porque éramos muy superiores”

Larcamón aclara la razón por la que Willer Ditta y Kevin mier no jugaron vs el América