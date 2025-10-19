SEP garantiza la recuperación de mobiliario y equipo de escuelas afectadas por lluvias

La SEP despliega atención permanente en planteles de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. FOTO: SEP

La reposición de materiales educativos y la restauración de la normalidad escolar se han convertido en ejes centrales de la respuesta del Gobierno de México ante los daños ocasionados por las recientes lluvias en varios estados del país.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, supervisó los planteles dañados en Puebla, reafirmando el compromiso de garantizar un regreso seguro a clases para miles de estudiantes.

Durante su visita a los municipios de Xicotepec y Huauchinango, el titular de la SEP destacó que la infraestructura educativa de los estados impactados cuenta con cobertura de seguro a través de Agroasemex S.A., lo que permite avanzar con rapidez en la reparación de los daños.

Según explicó Delgado Carrillo, esta protección facilita no solo la rehabilitación de los edificios escolares, sino también la reposición de mobiliario, útiles escolares y Libros de Texto Gratuitos (LTG).

Acompañado por autoridades educativas locales, el secretario recorrió el Bachillerato Manuel Ávila Camacho y la Telesecundaria Lázaro Cárdenas en Villa Ávila Camacho (La Ceiba), donde reiteró que todas las escuelas públicas de los estados afectados están aseguradas.

La participación activa de docentes, padres y estudiantes fortalece la recuperación de las escuelas afectadas. FOTO: SEP

“Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de México por proteger el derecho a la educación y el bienestar de las comunidades escolares”, afirmó Delgado Carrillo.

“El Gobierno de México trabaja para garantizar que cada niña, niño y adolescente pueda continuar sus estudios en entornos seguros y con los materiales necesarios para su aprendizaje”, señaló Delgado Carrillo.

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la SEP mantiene un despliegue permanente de supervisión y atención en los planteles educativos afectados en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

El objetivo es restaurar la normalidad escolar y garantizar que el regreso a clases se realice en condiciones seguras. Delgado Carrillo enfatizó que la prioridad es que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes continúen sus estudios en entornos dignos, sin que las condiciones climatológicas interrumpan su aprendizaje.

“Las aseguradoras y los equipos técnicos de la SEP permanecen desplegados en las zonas afectadas para garantizar que cada plantel reciba la atención necesaria”, aseguró el secretario.

El titular de la SEP también reconoció la labor del magisterio mexicano, destacando su vocación social y su permanencia al frente de las escuelas incluso en circunstancias adversas.

“Las maestras y maestros de México nunca abandonan su labor educativa; son ejemplo de compromiso con las niñas, niños y jóvenes de nuestro país”, expresó Delgado Carrillo.

La participación activa de la comunidad escolar ha sido otro factor clave en la respuesta a la emergencia. Docentes, madres, padres y estudiantes se han sumado a las tareas de limpieza, rehabilitación y reorganización de los espacios escolares, en colaboración con autoridades locales y federales.

“Este trabajo colectivo refleja la fuerza de un pueblo que pone a la educación en el centro de su reconstrucción”, afirmó el secretario.