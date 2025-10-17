México

Docentes de la SEP critican programa La Escuela te extraña

La iniciativa presentada por Mario Delgado contempla localizar a estudiantes en riesgo de deserción

Por Mariana L. Martínez

Guardar
Crédito: Cuartoscuro.
Crédito: Cuartoscuro.

Ante el incremento de la deserción escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México implementará desde enero una estrategia bautizada como La escuela te extraña, cuyo propósito central es recuperar a los estudiantes que abandonan sus estudios tras las vacaciones de diciembre.

El titular de la SEP, Mario Delgado, detalló la propuesta en su intervención ante la Cámara de Diputados, donde remarcó que la mayor parte de los casos de abandono ocurre justo al inicio del año, cuando alumnos que ingresaron en septiembre no regresan después del receso invernal.

La particularidad de este programa radica en la instrucción directa a maestros y directores de planteles de educación media superior: “Tenemos una política que se llama La escuela te extraña. Las y los maestros y directores tienen la responsabilidad... a ir por los que no regresan: ir a convencerlos, ver qué pasó, por qué abandonaron, para que regresen”, sostuvo Mario Delgado.

Según el titular de la SEP, la información de contacto de los alumnos —teléfono, dirección y datos familiares— permitiría identificar y localizar a quienes hayan abandonado, facilitando un acercamiento personal para reincorporarlos a las aulas.

Docentes critican la estrategia de La Escuela te extraña

Crédito: Cuartoscuro.
Crédito: Cuartoscuro.

A través de redes sociales, muchos docentes —algunos de ellos también creadores de contenido— han manifestado su descontento por esta aparente responsabilidad adicional.

Entre los motivos por los que profesoras y profesores se muestran molestos se encuentran los riesgos a los que podrían enfrentarse durante traslados —particularmente aquellos de estados donde hay conflictos armados por narcotráfico—, así como el costo de los mismos, incluidas llamadas a padres de familia.

De igual manera, los docentes mencionan una sobre carga laboral, pues en sus actividades diarias deben llevar exámenes y proyectos para calificar en casa, además de la elaboración de planeaciones, material didáctico y otros requerimentos administrativos. En enero de 2026, se sumaría la responsabilidad de buscar a estudiantes en riesgo de deserción.

En redes sociales, hay varias ideas de profesores, quienes aseguran que una alternativa más viable podría ser condicionar la beca escolar a cierto número de asistencias al plantel. Cabe señalar que la Beca Benito Juárez es universal.

La Beca Benito Juárez comenzó
La Beca Benito Juárez comenzó un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de octubre (X@apoyosbienestar)

Además del enfoque en el seguimiento personalizado de estudiantes, el plan ‘La escuela te extraña’ se integra en una estrategia más amplia que incluye la expansión de becas Benito Juárez y la construcción de nuevas preparatorias en ciudades con fuerte crecimiento demográfico como Juárez, Tijuana, León, Nuevo Laredo, Cancún, Mérida y Monterrey.

Temas Relacionados

SEPLa Escuela Te ExtrañaMario Delgadomexico-noticias

Más Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Ciudad de México de este viernes 17 de octubre

La capital del país registrará un día mayormente nublado con probabilidad elevada de lluvia por la tarde

Predicción del clima: estas son

Línea 4 del Cablebús CDMX Tlalpan - Coyoacán será financiado por el gobierno de Sheinbaum

Clara Brugada explicó cómo será la construcción de esta ruta que conectará con la Línea 3 del Metro

Línea 4 del Cablebús CDMX

Gobierno de Japón se solidariza con México tras las inundaciones

El ministro Takeshi Iwaya envió un mensaje de apoyo al canciller mexicano Juan Ramón De La Fuente

Gobierno de Japón se solidariza

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la noche de hoy 16 de octubre

Sigue a los granjeros minuto a minuto en el reality show: Llegan los cerditos

La Granja VIP en vivo:

Cuál es la marca que podría igualar Cruz Azul si no pierde ante el América este fin de semana en el Olímpico Universitario

La Máquina y las Águilas se medirán este fin de semana en la cancha de Ciudad Universitaria

Cuál es la marca que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a presunto responsable de

Detienen a presunto responsable de multihomicidio en Nezahualcóyotl

Hombre intenta refugiarse en Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, durante ataque armado: dos personas resultaron heridas

Internas hacen transmisión en vivo dentro de penal de Tijuana, director ya fue destituido

Fiscalía de CDMX analizará casos en los que trabajaba el abogado David Cohen para esclarecer su asesinato

Dan de alta y detienen a Héctor “N”, presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen en CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo:

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la noche de hoy 16 de octubre

Checo Pérez y su esposa disfrutan salvaje safari en Botsuana para desconectarse de la rutina

¿Apoya a Kike Mayagoitia? Capi Pérez publica fuerte mensaje tras nominación de La Bea en La Granja VIP

Víctor Mendívil conquista a la audiencia de Spotify México, ¿Cuáles son sus canciones más exitosas?

Adrián Marcelo ofrece miles de pesos a un familiar de Aldo de Nigris para grabar podcast

DEPORTES

Cuál es la marca que

Cuál es la marca que podría igualar Cruz Azul si no pierde ante el América este fin de semana en el Olímpico Universitario

El consejo de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Jr. por el proceso legal que enfrenta :“El boxeo es tu casa”

La polémica publicación de Isaías Violante rumbo al enfrentamiento entre América y Cruz Azul

Vicente Sánchez revela que desea volver a dirigir a Cruz Azul: “Ojalá se dé”

Isaac Alarcón regresa a los 49ers: fue cortado y recontratado en menos de 24 horas