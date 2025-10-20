Pastel de zanahoria sin horno, bajo en azúcar e ideal para bajar de peso

El pastel de zanahoria frío con base de galleta es una alternativa ligera y saludable a la tradicional tarta horneada. Esta versión, preparada sin horno y con bajo contenido de azúcar, aprovecha el sabor natural de la zanahoria y sustituye ingredientes calóricos por opciones más ligeras, como el yogur y el queso crema light.
El resultado es un postre refrescante y fácil de preparar, apto para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a un antojo ocasional.
Cómo hacer pastel de zanahoria sin horno
Ingredientes base sin horno
- 200g de galletas bajas en azúcar azúcar
- 60g de margarina light derretida
Pastel frío de zanahoria
- 300 g de zanahoria rallada
- 4 huevos grandes
- 2 cucharaditas de canela en polvo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 100 g de nueces picadas (opcional, para menos calorías reducir la cantidad)
- 250 g de yogur natural sin azúcar (puede usarse yogur griego descremado)
- 2 cucharaditas de gelatina sin sabor o agar agar
- 2 sobres de edulcorante granulado (o ajustar al gusto)
Cubierta ligera
- 200 g de queso crema light
- 100 g de yogur natural sin azúcar
- Ralladura de limón (opcional)
- 1 sobre de edulcorante granulado (o a gusto)
Instrucciones para el pastel de zanahoria sin horno
Preparación de la base
- Tritura las galletas integrales hasta obtener un polvo fino.
- Mezcla las galletas trituradas con la margarina light derretida.
- Vierte la mezcla en un molde desmontable y presiona con una cuchara para formar una base compacta.
- Refrigera la base al menos 20 minutos para que endurezca.
Preparación del relleno
- Ralla las zanahorias y resérvalas.
- Bate los huevos con el edulcorante, la esencia de vainilla y la canela hasta tener una mezcla homogénea.
- Incorpora la zanahoria rallada y las nueces picadas a la mezcla de huevos.
- Agrega el yogur y mezcla bien.
- Hidrata la gelatina sin sabor siguiendo las instrucciones del envase y agrégala a la mezcla, removiendo rápido para evitar grumos.
- Vierte la mezcla sobre la base de galleta ya fría.
- Lleva el molde a la heladera por mínimo 4 horas o hasta que solidifique bien.
Preparación de la cubierta
- Mezcla el queso crema light, el yogur y el edulcorante en un bowl hasta obtener una crema suave.
- Añade ralladura de limón si lo prefieres.
- Cuando el pastel haya cuajado, cubre la superficie con la crema de queso ligera.
- Decora con nueces picadas (opcional).
Beneficios del pastel de zanahoria frío
El pastel de zanahoria frío puede aportar algunos beneficios para la salud debido a la presencia de sus ingredientes principales, en particular la zanahoria. Entre los beneficios potenciales se encuentran:
- Aporte de vitamina A: La zanahoria es rica en betacarotenos, precursores de la vitamina A, que favorece la salud ocular.
- Fibra dietética: La zanahoria contiene fibra, que ayuda al funcionamiento digestivo.
- Antioxidantes: Los betacarotenos presentes en la zanahoria tienen acción antioxidante, lo que puede contribuir a la protección celular y fortalecer el sistema inmunológico.
- Menor contenido de grasa si se prepara con alternativas saludables: El pastel frío permite el uso de cremas bajas en grasa o yogur, disminuyendo el aporte calórico.
- Satisfacción y saciedad: Su contenido de fibra y uso de ingredientes frescos favorece la sensación de saciedad, lo que puede ayudar al control del apetito.
Estos beneficios dependen de la receta, la cantidad de azúcar y grasa añadida, y las porciones consumidas.