Pastel de zanahoria sin horno, bajo en azúcar e ideal para bajar de peso

Esta preparación ocasional puede ser de ayuda cuando se lleva una dieta

Por Mariana L. Martínez

El pastel de zanahoria frío con base de galleta es una alternativa ligera y saludable a la tradicional tarta horneada. Esta versión, preparada sin horno y con bajo contenido de azúcar, aprovecha el sabor natural de la zanahoria y sustituye ingredientes calóricos por opciones más ligeras, como el yogur y el queso crema light.

El resultado es un postre refrescante y fácil de preparar, apto para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a un antojo ocasional.

Cómo hacer pastel de zanahoria sin horno

Ingredientes base sin horno

  • 200g de galletas bajas en azúcar azúcar
  • 60g de margarina light derretida

Pastel frío de zanahoria

  • 300 g de zanahoria rallada
  • 4 huevos grandes
  • 2 cucharaditas de canela en polvo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 100 g de nueces picadas (opcional, para menos calorías reducir la cantidad)
  • 250 g de yogur natural sin azúcar (puede usarse yogur griego descremado)
  • 2 cucharaditas de gelatina sin sabor o agar agar
  • 2 sobres de edulcorante granulado (o ajustar al gusto)

Cubierta ligera

  • 200 g de queso crema light
  • 100 g de yogur natural sin azúcar
  • Ralladura de limón (opcional)
  • 1 sobre de edulcorante granulado (o a gusto)

Instrucciones para el pastel de zanahoria sin horno

Preparación de la base

  1. Tritura las galletas integrales hasta obtener un polvo fino.
  2. Mezcla las galletas trituradas con la margarina light derretida.
  3. Vierte la mezcla en un molde desmontable y presiona con una cuchara para formar una base compacta.
  4. Refrigera la base al menos 20 minutos para que endurezca.

Preparación del relleno

  1. Ralla las zanahorias y resérvalas.
  2. Bate los huevos con el edulcorante, la esencia de vainilla y la canela hasta tener una mezcla homogénea.
  3. Incorpora la zanahoria rallada y las nueces picadas a la mezcla de huevos.
  4. Agrega el yogur y mezcla bien.
  5. Hidrata la gelatina sin sabor siguiendo las instrucciones del envase y agrégala a la mezcla, removiendo rápido para evitar grumos.
  6. Vierte la mezcla sobre la base de galleta ya fría.
  7. Lleva el molde a la heladera por mínimo 4 horas o hasta que solidifique bien.

Preparación de la cubierta

  1. Mezcla el queso crema light, el yogur y el edulcorante en un bowl hasta obtener una crema suave.
  2. Añade ralladura de limón si lo prefieres.
  3. Cuando el pastel haya cuajado, cubre la superficie con la crema de queso ligera.
  4. Decora con nueces picadas (opcional).

Beneficios del pastel de zanahoria frío

El pastel de zanahoria frío puede aportar algunos beneficios para la salud debido a la presencia de sus ingredientes principales, en particular la zanahoria. Entre los beneficios potenciales se encuentran:

  • Aporte de vitamina A: La zanahoria es rica en betacarotenos, precursores de la vitamina A, que favorece la salud ocular.
  • Fibra dietética: La zanahoria contiene fibra, que ayuda al funcionamiento digestivo.
  • Antioxidantes: Los betacarotenos presentes en la zanahoria tienen acción antioxidante, lo que puede contribuir a la protección celular y fortalecer el sistema inmunológico.
  • Menor contenido de grasa si se prepara con alternativas saludables: El pastel frío permite el uso de cremas bajas en grasa o yogur, disminuyendo el aporte calórico.
  • Satisfacción y saciedad: Su contenido de fibra y uso de ingredientes frescos favorece la sensación de saciedad, lo que puede ayudar al control del apetito.

Estos beneficios dependen de la receta, la cantidad de azúcar y grasa añadida, y las porciones consumidas.

