Toluca no suelta la cima en la Liga MX, Cruz Azul lo sigue de cerca y Chivas acaricia puestos de liguilla directa

Cruz Azul se llevó el clásico joven (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Grandes partidos nos trajo la jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, desde goleadas sorprendentes, remontadas importantes y demás juegos imperdibles donde hubo gol en cada uno de ellos.

Esto provocó cambios en la tabla de posiciones del torneo, la cual comienza a tener más importancia conforme avanza la competición.

Como súper líder de la Liga MX se mantiene el Toluca por tercera jornada consecutiva con 31 unidades. El actual campeón del futbol mexicano goleó 4-0 al Querétaro.

Muy cerca de los diablos está Cruz Azul con 28 puntos. La Máquina vino de atrás y venció 2-1 al América en esta edición del Clásico Joven. Con esta derrota, las Águilas se quedaron en el tercer puesto con 27 unidades.

Toluca es de los equipos más sólidos del torneo (Kiyoshi Mio-Imagn Images)

Con el mismo número de puntos está Monterrey. Los Rayados empataron 1-1 ante el Pumas y se mantienen en la cuarta posición.

Seguidos de cerca por su acérrimo rival: Tigres, que suman 26 puntos. Los hombres de Guido Pizarro vencieron 5-3 al Necaxa en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

En el sexto lugar está Pachuca, con 21 puntos. Los Tuzos empataron 2-2 ante los Bravos de Juárez.

Finalmente, y muy de cerca, están Xolos y Chivas, ambos con 20 unidades. Los de Tijuana perdieron 4-2 ante el Puebla, en el resultado sorpresa de la jornada, mientras que los de Guadalajara vencieron 2-0 a Mazatlán y se acercan a puestos de liguilla directa.

Aquí la tabla general completa:

1. Toluca

Puntos: 31.

Partidos ganados: 10.

Partidos empatados: 1.

Partidos perdidos: 2.

2. Cruz Azul

Puntos: 28.

Partidos ganados: 8.

Partidos empatados: 4.

Partidos perdidos: 1.

3. América

Puntos: 27.

Partidos ganados: 8.

Partidos empatados: 3.

Partidos perdidos: 2.

4. Monterrey

Puntos: 27.

Partidos ganados: 8.

Partidos empatados: 3.

Partidos perdidos: 2.

5. Tigres

Puntos: 26.

Partidos ganados: 7.

Partidos empatados: 5.

Partidos perdidos: 1.

6. Pachuca

Puntos: 21.

Partidos ganados: 6.

Partidos empatados: 3.

Partidos perdidos: 4.

7. Tijuana

Puntos: 20.

Partidos ganados: 5.

Partidos empatados: 5.

Partidos perdidos: 3.

8. Guadalajara

Puntos: 20.

Partidos ganados: 6.

Partidos empatados: 2.

Partidos perdidos: 5.

Chivas se está metiendo a puestos de liguilla. (Cuartoscuro)

9. FC Juárez

Puntos: 19.

Partidos ganados: 5.

Partidos empatados: 4.

Partidos perdidos: 4.

10. Pumas

Puntos: 14.

Partidos ganados: 3.

Partidos empatados: 5.

Partidos perdidos: 5.

11. Atlético de San Luis

Puntos: 13.

Partidos ganados: 4.

Partidos empatados: 1.

Partidos perdidos: 8.

12. Santos Laguna

Puntos: 13.

Partidos ganados: 4.

Partidos empatados: 1.

Partidos perdidos: 8.

13. Atlas

Puntos: 13.

Partidos ganados: 3.

Partidos empatados: 4.

Partidos perdidos: 6.

14. León

Puntos: 12.

Partidos ganados: 3.

Partidos empatados: 3.

Partidos perdidos: 7.

15. Mazatlán FC

Puntos: 11.

Partidos ganados: 2.

Partidos empatados: 5.

Partidos perdidos: 6.

16. Gallos Blancos de Querétaro

Puntos: 11.

Partidos ganados: 3.

Partidos empatados: 2.

Partidos perdidos: 8.

17. Necaxa

Puntos: 9.

Partidos ganados: 2.

Partidos empatados: 3.

Partidos perdidos: 8.

18. Puebla

Puntos: 8.

Partidos ganados: 2.

Partidos empatados: 2.

Partidos perdidos: 9.

La nueva liguilla: el Play In antes de la fiesta grande

El futbol mexicano está conformado por 18 equipos y el campeón se define por Liguilla. (Twitter/@EstadioAzteca)

A partir del Apertura 2023, la clasificación a la liguilla será diferente. Desapareció el polémico “repechaje” por un estilo más estadounidense llamado “Play In”.

Ahora, los equipos que podrán buscar el campeonato serán aquellos que se encuentren en los primeros 10 lugares de la tabla general.

Los primeros seis puestos clasificarán de forma directa a los cuartos de final de la liguilla, mientras que los cuatro restantes pelearán en el “Play In” –una especie de repechaje– por dos lugares en la fiesta grande.

El primer partido del “Play In” será entre el séptimo y octavo puesto de la tabla general. El ganador pasará directamente a la liguilla.

El segundo encuentro del “Play In” será entre el noveno y décimo lugar de la clasificación. El ganador se enfrentará al perdedor del primer partido de la serie y quien salga vencedor será el último invitado a la fase final.

Así los cuartos de final del torneo se disputarán de la siguiente manera: El primero y segundo lugar de la competición se enfrentarán a los dos clasificados por “Play In”, el tercero jugará ante el sexto y el cuarto contra el quinto.

A diferencia del Play In, los partidos de la liguilla se disputan en encuentros de ida y vuelta, clasificando el que tenga mejor resultado en el marcador global, es decir, con la suma de los goles en ambos partidos.

En el caso de que haya empate en el global, pasará a la siguiente ronda el que haya quedado en mejor posición de la tabla general de posiciones.

El único encuentro que no se define de esta manera al verse en un empate global es la final. De ser así se juegan tiempos extra y penales, de ser necesario, para definir al campeón.