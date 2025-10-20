Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: esta es la fecha exacta del pago de octubre para todos los beneficiarios

El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro es una iniciativa del Gobierno de México que ofrece becas económicas a estudiantes de nivel superior Foto: Archivo/Infobae México.

El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro es una iniciativa del Gobierno de México que ofrece becas económicas a estudiantes de nivel superior que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que forman parte de grupos indígenas, afrodescendientes o comunidades marginadas.

El objetivo principal es apoyar la permanencia y continuidad de los estudios universitarios, reduciendo el riesgo de deserción por motivos económicos.

Las personas beneficiarias reciben un apoyo económico que les permite cubrir gastos relacionados con su educación, como material académico, transporte y alimentación.

El programa está dirigido a estudiantes inscritos en instituciones públicas de educación superior en todo el país, priorizando a quienes enfrentan condiciones socioeconómicas adversas.

El programa está dirigido a estudiantes inscritos en instituciones públicas de educación superior en todo el país. Foto: Archivo/Infobae México.

Jóvenes Escribiendo el Futuro forma parte de la política federal de bienestar impulsada por el Estado para fomentar la equidad y el acceso igualitario a la educación universitaria.

El proceso de registro y asignación de las becas suele realizarse a través de una plataforma digital y siguiendo los lineamientos establecidos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

El pasado sábado 18 de octubre, Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, reveló la fecha de pago de este programa social.

El funcionario federal precisó que no habrá calendario de pagos para este mes de octubre, por lo que únicamente será un día de pago para todos los beneficiarios, el cual ya está cerca.

Cuándo será la fecha de pago exacta de Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025

De acuerdo con Julio León, ya hay fecha de pago para todos los beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro para ese mes de octubre.

La noticia fue dada a conocer por medio de las redes sociales oficiales de León en una publicación el pasado sábado 18 de octubre.

La fecha del pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro para todos los beneficiarios será el miércoles 29 de octubre, según lo declarado por León.

Fecha exacta del pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro para el mes de octubre de 2025. Foto: X/@Julio_LeonT.

Se trata del primer pago de este programa social, el cual abarca el bimestre de septiembre y octubre.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de Jóvenes Escribiendo el Futuro, Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas, así como de esta misma dependencia en caso de que exista algún cambio de último momento para el pago de este programa social.

En conclusión, en todas las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios del programa social Jóvenes Escribiendo el Futuro, el depósito será el miércoles 29 de octubre.