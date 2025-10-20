IMSS para Jóvenes Construyendo el Futuro: así puedes activar tu seguro médico

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro otorga un seguro médico del IMSS. Foto: Jovani Pérez.

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social del Gobierno de México dirigido a personas jóvenes entre18 y 29 años que no estudian ni trabajan.

El objetivo es brindarles capacitación laboral mediante la vinculación con empresas, instituciones públicas u organizaciones sociales, donde reciben formación y experiencia práctica durante un periodo de hasta 12 meses.

Durante su participación, los aprendices reciben una beca mensual. El programa busca mejorar la empleabilidad de los jóvenes y facilitar su inserción en el mercado laboral.

Las personas inscritas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro acceden a cobertura médica por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el periodo completo de formación, que se extiende a lo largo de 12 meses.

La protección contempla consultas sin costo, provisión de medicamentos, asistencia en casos de accidente laboral y atención durante el embarazo.

El IMSS habilita la afiliación de manera automática cinco días después de haberse efectuado el primer depósito. Desde ese momento, los beneficiarios pueden verificar el registro y la vigencia de sus derechos a través del portal institucional.

Cada aprendiz, una vez asignado el Número de Seguridad Social y la Unidad Médica Familiar correspondiente, accede a la posibilidad de realizar citas, chequeos preventivos y atención médica especializada, de acuerdo con la información oficial del programa.

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

Así puedes activar el seguro del IMSS de Jóvenes Construyendo el Futuro

Personas beneficiarias del programa Jóvenes Construyendo el Futuro pueden activar su seguro médico tras recibir el primer pago de la capacitación.

- Después de cinco días, es posible descargar la constancia de vigencia en la página oficial del IMSS.

- Para saber a qué clínica acudir, se debe ingresar al portal del IMSS con la CURP y Número de Seguridad Social (NSS), donde se asigna la Unidad Médica Familiar correspondiente.

- La plataforma digital del IMSS permite gestionar las citas médicas necesarias durante la vigencia del programa.

- En situaciones de embarazo, el seguro también proporciona atención médica especializada y cubre los servicios relacionados con el parto para las aprendices registradas.

Personas de 18 a 29 años de edad pueden tramitar este programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que buscan capacitarse en empresas, negocios, instituciones públicas u organizaciones sociales.

Este apoyo incluye un monto mensual de 8 mil 480 pesos para 2025, y forma parte de las políticas de inclusión social desarrolladas por el Gobierno de México que buscan ampliar las oportunidades para este sector de la población.

El registro y acceso a estos servicios se realiza de manera digital, asegurando que los beneficiarios cuenten con respaldo médico y acceso a la salud durante los doce meses de capacitación.