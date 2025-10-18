México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Cuándo inicio mi capacitación laboral si me registré en octubre?

El programa abrió una convocatoria durante este mes para que más personas se integraran

Por César Márquez

Guardar
Jóvenes Construyendo el Futuro es
Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México que busca apoyar a las personas que no estudien ni trabajen (Crédito: Programas para el Bienestar)

Desde 2019 el gobierno de México puso en marcha el programa Jóvenes Construyendo el Futuro con el objetivo de seguir ayudando a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral gratuita.

La iniciativa está disponible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana y le brinda a cada aprendiz un apoyo económico mensual de 8,480 pesos, así como seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

La finalidad del programa es facilitar que los jóvenes puedan integrarse al mundo del trabajo formal, ya sea en el mismo centro de capacitación o en otros espacios.

La finalidad del programa es facilitar que
La finalidad del programa es facilitar que los jóvenes puedan integrarse al mundo del trabajo formal, ya sea en el mismo centro de capacitación o en otros espacios.

¿Cuándo inicia mi capacitación en Jóvenes Construyendo el Futuro si me registré en octubre?

Se espera que las personas que se registraron en octubre a Jóvenes Construyendo el Futuro inicien su capacitación laboral a partir del 3 de noviembre. Sin embargo, para conocer la fecha exacta se puede consultar la plataforma oficial del programa (https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/) y seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a la plataforma digital del programa
  • Seleccionar “Ver tu capacitación”

Posteriormente, se verá el recuadro con la información del centro de trabajo al que cada aprendiz se haya postulado. Finalmente, se tendrá que identificar la fecha en la que inicia la capacitación.

“Conoce la fecha de inicio de tu capacitación en la plataforma digital del Programa”, indicó la página del programa.

Se espera que las personas
Se espera que las personas que se registraron en octubre a Jóvenes Construyendo el Futuro inicien su capacitación laboral a partir del 3 de noviembre (X@avisosbienestar)

Asimismo, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Así como la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas.

¿Cómo son las capacitaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Al finalizar el proceso de capacitación de un año, quienes participan reciben un documento que valida las habilidades adquiridas durante el programa. Las jornadas, que tienen una duración de entre cinco y ocho horas al día, cinco días por semana, se desarrollan bajo un plan elaborado por cada Centro de Trabajo conforme a sus propias necesidades. Este esquema cubre un total de nueve áreas de formación, incluyendo Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Las empresas involucradas y los tutores que guían a los participantes, también obtienen un reconocimiento por su aporte al compromiso social, reforzando el vínculo entre desarrollo profesional y responsabilidad comunitaria. De este modo, la iniciativa busca preparar a los inscritos a través de un enfoque integral que responde tanto a las demandas sectoriales como a la formación personal y profesional.

Temas Relacionados

Jóvenes Construyendo el FuturoProgramas socialesProgramas para el BienestarCapacitaciones laboralesmexico-noticias

Más Noticias

Poncho de Nigris cuestiona el shippeo de Aldo con Aarón y lo acusan de homofóbico

El regiomontano confesó que no entiende la percepción que tienen los fans de su sobrino

Poncho de Nigris cuestiona el

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 17 de octubre

Sigue a los granjeros minuto a minuto en el reality show: Alfredo Adame, La Bea y César Doroteo permanecen en riesgo de eliminación

La Granja VIP EN VIVO:

Remedio casero para aliviar el dolor de espalda sin medicamentos

Es una problemática que afecta a personas de todas las edades y puede tener múltiples causas, desde malas posturas hasta enfermedades como la artritis

Remedio casero para aliviar el

Producción de La Granja VIP revela las reglas de “La Traición”, el poder que tendrá Eleazar Gómez

Esto es lo que pasará con los votos del granjero nominado que sea intercambiado este viernes

Producción de La Granja VIP

La Profepa clausura operaciones en minera “Los Filos” en Guerrero

Autoridades ambientales ordenaron a la minera adoptar acciones inmediatas para corregir irregularidades en cinco zonas, cuya corrección ha sido incompleta

La Profepa clausura operaciones en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre civiles armados y

Enfrentamiento entre civiles armados y policías de Chihuahua deja cuatro muertos

Acompañado y en un automóvil: así fue el asesinato de “El Chato” en EEUU, operador del Cártel de los Arellano Félix

Riña en el penal de Aguaruto, Sinaloa dejó un interno muerto y tres lesionados

Ataque contra policías municipales deja dos elementos muertos y cuatro agresores detenidos en Culiacán, Sinaloa

Vanessa Gurrola, modelo detenida en EEUU, fue boletinada por presuntos nexos con Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris cuestiona el

Poncho de Nigris cuestiona el shippeo de Aldo con Aarón y lo acusan de homofóbico

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 17 de octubre

Producción de La Granja VIP revela las reglas de “La Traición”, el poder que tendrá Eleazar Gómez

Belinda sigue triunfando en ‘Mentiras el musical’ mientras Lupillo Rivera emprende acciones legales en su contra

Comparan a Sergio Mayer Mori con “Rubí”, el personaje que inmortalizó su madre: “Es un descarado”

DEPORTES

David Faitelson llama ‘gran clásico‘

David Faitelson llama ‘gran clásico‘ el partido entre Cruz Azul y América: “Ni Chivas ni Pumas han estado a la altura”

Héctor Moreno dice adiós, el histórico defensor mexicano se retira del futbol

Promotor de Hamzah Sheeraz asegura cambio de planes tras la derrota de Canelo Álvarez: “Dejemos que se opere”

¿Quién transmitirá el Mundial Sub-17 femenil en México?

Faitelson reacciona a la posición de México en la última actualización del ranking de FIFA: “¿A quién quieren engañar?“