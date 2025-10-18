Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Cuándo inicio mi capacitación laboral si me registré en octubre?

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México que busca apoyar a las personas que no estudien ni trabajen (Crédito: Programas para el Bienestar)

Desde 2019 el gobierno de México puso en marcha el programa Jóvenes Construyendo el Futuro con el objetivo de seguir ayudando a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen a través de una capacitación laboral gratuita.

La iniciativa está disponible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana y le brinda a cada aprendiz un apoyo económico mensual de 8,480 pesos, así como seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

La finalidad del programa es facilitar que los jóvenes puedan integrarse al mundo del trabajo formal, ya sea en el mismo centro de capacitación o en otros espacios.

¿Cuándo inicia mi capacitación en Jóvenes Construyendo el Futuro si me registré en octubre?

Se espera que las personas que se registraron en octubre a Jóvenes Construyendo el Futuro inicien su capacitación laboral a partir del 3 de noviembre. Sin embargo, para conocer la fecha exacta se puede consultar la plataforma oficial del programa (https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/) y seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la plataforma digital del programa

Seleccionar “Ver tu capacitación”

Posteriormente, se verá el recuadro con la información del centro de trabajo al que cada aprendiz se haya postulado. Finalmente, se tendrá que identificar la fecha en la que inicia la capacitación.

“Conoce la fecha de inicio de tu capacitación en la plataforma digital del Programa”, indicó la página del programa.

Se espera que las personas que se registraron en octubre a Jóvenes Construyendo el Futuro inicien su capacitación laboral a partir del 3 de noviembre (X@avisosbienestar)

Asimismo, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Así como la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas.

¿Cómo son las capacitaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Al finalizar el proceso de capacitación de un año, quienes participan reciben un documento que valida las habilidades adquiridas durante el programa. Las jornadas, que tienen una duración de entre cinco y ocho horas al día, cinco días por semana, se desarrollan bajo un plan elaborado por cada Centro de Trabajo conforme a sus propias necesidades. Este esquema cubre un total de nueve áreas de formación, incluyendo Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Las empresas involucradas y los tutores que guían a los participantes, también obtienen un reconocimiento por su aporte al compromiso social, reforzando el vínculo entre desarrollo profesional y responsabilidad comunitaria. De este modo, la iniciativa busca preparar a los inscritos a través de un enfoque integral que responde tanto a las demandas sectoriales como a la formación personal y profesional.