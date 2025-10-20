México

Hallan cadáver con mensaje para vicefiscal de Sinaloa: “Limpias o limpiamos nosotros”

El cuerpo se encontraba a una corta distancia de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado

Por Fabián Sosa

El cuerpo fue hallaado en el estacionamiento de un restaurante deshabilitado. (Cuartoscuro)

Luego de un día sin saber el paradero de Everardo “N”, su cuerpo fue hallado junto al bulevar Enrique Sánchez Alonso el pasado 19 de octubre de 2025.

El hallazgo se dio en el estacionamiento de un restaurante de hamburguesas inhabilitado en Culiacán, Sinaloa, a una distancia corta de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El hombre, de 28 años, llevaba menos de 24 horas, desaparecido pues fue privado de libertad en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, donde también incendiaron su casa.

Hallazgo del cuerpo en el estacionamiento

Unos transeuntes vieron el cuerpo y optaron por alertar al 911. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información difundida por fuentes locales, entre ellas Línea Directa la localización del cuerpo se registró alrededor de las 19:00 horas, cuando civiles caminaban por la zona y se percataron de la presencia del cuerpo.

El cadaver estaba atado de manos y contaba con un mensaje en el cuerpo, según múltiples reportes de medios locales, quienes también aseguran que sus familiares lo buscaban a través de redes sociales.

Según reportes extraoficiales que circulan en redes sociales, la manta cuenta con un mensaje dirigido al vicefiscal Damaso Castro Saavedra que dice que la persona fallecida era un narcomenudista: “Vicefiscal Damaso Castro ‘Chapozeta’, aquí está otro narcomenudista. Limpias o limpiamos nosotros”.

Elementos de los tres órdenes de gobierno acudieron a la escena del crimen y delimitaron el perímetro para preservar la escena del crimen. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes en el sitio, razón por la que el cadáver fue retirado y trasladado a las instalaciones de las autoridades.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido ningún comunicado oficial a través de sus cuentas o portal de internet, por lo que se espera que informen a detalle posteriormente.

Quiénes son los “Chapozetas”

Las autoridades mantienen operativos en la región por niveles altos de inseguridad. (Europa Press)

El mensaje cuenta con el nombre del vicefiscal de Sinaloa y debajo aparece “Chapozeta”, que hace referencia a una célula criminal supuestamente ligada al Cártel de Sinaloa y que ha sido señalada por recurrir a métodos característicos de Los Zetas.

Desde 2017, existe un grupo conocido como “Chapo Zetas Levantados”, en el que se difundieron videos en YouTube donde interrogan a presuntos rivales o colaboradores que posteriormente aparecen sin vida.

Investigaciones del medio local Ríodoce indican que este grupo se identificó en una grabación como “La Nueva Alianza” la cual opera bajo las órdenes de la organización sinaloense con una estrategia violenta inspirada en los Zetas.

Aunque no hay confirmación oficial sobre su estructura o liderazgo, la aparición pública de este grupo a través de narcomantas y ejecuciones masivas marca un nuevo punto en la historia de la fragmentación del Cártel de Sinaloa.

La estrategia de posicionarse como un movimiento de “limpieza” anteriormente ha sido utilizada por otras organizaciones criminales, lo que puede intuirse como un intento de legitimación ante la gente en medio de una disputa por el control territorial.

