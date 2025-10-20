Carlos Sainz es penalizado con cinco puestos para la carrera del Gran Premio de México

La FIA determinó que Sainz fue el principal responsable del incidente en la curva 15, por lo que perderá cinco puestos en la parrilla de salida del GP de México 2025. (Credit: Jerome Miron-Imagn Images)

El piloto español Carlos Sainz, de la escudería Williams, recibió una sanción de cinco posiciones en la parrilla de salida para el próximo Gran Premio de México.

La decisión fue tomada por los comisarios de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) luego de determinar su responsabilidad en el accidente con Kimi Antonelli (Mercedes) durante el Gran Premio de Estados Unidos.

El incidente ocurrió en la séptima vuelta en el Circuito de las Américas (Austin, Texas), cuando Sainz intentó adelantar al piloto italiano en la curva 15.

La maniobra terminó con ambos vehículos fuera de competencia y motivó una investigación formal por parte de la Federación de Automovilismo. Tras analizar las declaraciones de ambos corredores, los oficiales de pista concluyeron que el español no tenía derecho a reclamar espacio en la curva.

De acuerdo con el informe oficial, “Sainz no se había ganado el derecho a que el coche de Antonelli le dejase espacio por dentro”, por lo que el contacto fue atribuido principalmente al piloto de Williams.

Debido a que el madrileño abandonó la carrera tras el choque, la penalización se tendrá que aplicar en la próxima cita del campeonato.

Sainz reconoce parte de la culpa

Sainz reconoció que la colisión “se pudo haber evitado” y asumió parte de la responsabilidad.(Foto: Europa Press)

En la resolución del organismo rector se especifica que Carlos Sainz “llegó desde atrás sin alcanzar la posición respecto al Mercedes” y que, por lo tanto, no podía exigir espacio en la maniobra de adelantamiento.

La FIA determinó que el español deberá perder cinco puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de México, programado del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Tras su abandono en Texas, Sainz reconoció ante los medios que el accidente “se pudo haber evitado”, y añadió que asumía parte de la responsabilidad, aunque consideraba que Antonelli “debió haber anticipado el adelantamiento y dejar hueco por dentro”.

La fecha en la capital mexicana se perfila como una prueba crucial para el piloto de Williams, que buscará recuperar puntos tras su abandono en Estados Unidos y superar la desventaja ocasionada por la sanción en la parrilla de salida.

¿Dónde y cuándo ver el Gran Premio de México?

Carlos Sainz tras ganar el Gran Premio de México 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El GP de México 2025 se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado al oriente de la Ciudad de México. El circuito tiene una extensión de 4,304 kilómetros, cuenta con 17 curvas y una capacidad para 100 mil espectadores.

Los horarios de las actividades oficiales son los siguientes:

Práctica 1: viernes 24 de octubre a las 12:30 p.m.

Práctica 2: viernes 24 de octubre a las 4:00 p.m.

Práctica 3: sábado 25 de octubre a las 11:30 a.m.

Clasificación: sábado 25 de octubre a las 3:00 p.m.

Carrera: domingo 26 de octubre a las 2:00 p.m.

La transmisión estará disponible a través de Sky Sports F1, las plataformas de F1TV Pro y el servicio de Izzi Go, ofreciendo cobertura completa de prácticas, clasificación y la carrera principal.