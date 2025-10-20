México Deportes

Carlos Sainz es penalizado con cinco puestos para la carrera del Gran Premio de México

Tras abandonar la carrera en Texas, Sainz asumió parte de la culpa por el accidente con Antonelli y se prepara para recuperar terreno en México

Por Alexander Ortiz

Guardar
La FIA determinó que Sainz
La FIA determinó que Sainz fue el principal responsable del incidente en la curva 15, por lo que perderá cinco puestos en la parrilla de salida del GP de México 2025. (Credit: Jerome Miron-Imagn Images)

El piloto español Carlos Sainz, de la escudería Williams, recibió una sanción de cinco posiciones en la parrilla de salida para el próximo Gran Premio de México.

La decisión fue tomada por los comisarios de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) luego de determinar su responsabilidad en el accidente con Kimi Antonelli (Mercedes) durante el Gran Premio de Estados Unidos.

El incidente ocurrió en la séptima vuelta en el Circuito de las Américas (Austin, Texas), cuando Sainz intentó adelantar al piloto italiano en la curva 15.

La maniobra terminó con ambos vehículos fuera de competencia y motivó una investigación formal por parte de la Federación de Automovilismo. Tras analizar las declaraciones de ambos corredores, los oficiales de pista concluyeron que el español no tenía derecho a reclamar espacio en la curva.

De acuerdo con el informe oficial, “Sainz no se había ganado el derecho a que el coche de Antonelli le dejase espacio por dentro”, por lo que el contacto fue atribuido principalmente al piloto de Williams.

Debido a que el madrileño abandonó la carrera tras el choque, la penalización se tendrá que aplicar en la próxima cita del campeonato.

Sainz reconoce parte de la culpa

Sainz reconoció que la colisión
Sainz reconoció que la colisión “se pudo haber evitado” y asumió parte de la responsabilidad.(Foto: Europa Press)

En la resolución del organismo rector se especifica que Carlos Sainz “llegó desde atrás sin alcanzar la posición respecto al Mercedes” y que, por lo tanto, no podía exigir espacio en la maniobra de adelantamiento.

La FIA determinó que el español deberá perder cinco puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de México, programado del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Tras su abandono en Texas, Sainz reconoció ante los medios que el accidente “se pudo haber evitado”, y añadió que asumía parte de la responsabilidad, aunque consideraba que Antonelli “debió haber anticipado el adelantamiento y dejar hueco por dentro”.

La fecha en la capital mexicana se perfila como una prueba crucial para el piloto de Williams, que buscará recuperar puntos tras su abandono en Estados Unidos y superar la desventaja ocasionada por la sanción en la parrilla de salida.

¿Dónde y cuándo ver el Gran Premio de México?

Carlos Sainz tras ganar el
Carlos Sainz tras ganar el Gran Premio de México 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El GP de México 2025 se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado al oriente de la Ciudad de México. El circuito tiene una extensión de 4,304 kilómetros, cuenta con 17 curvas y una capacidad para 100 mil espectadores.

Los horarios de las actividades oficiales son los siguientes:

  • Práctica 1: viernes 24 de octubre a las 12:30 p.m.
  • Práctica 2: viernes 24 de octubre a las 4:00 p.m.
  • Práctica 3: sábado 25 de octubre a las 11:30 a.m.
  • Clasificación: sábado 25 de octubre a las 3:00 p.m.
  • Carrera: domingo 26 de octubre a las 2:00 p.m.

La transmisión estará disponible a través de Sky Sports F1, las plataformas de F1TV Pro y el servicio de Izzi Go, ofreciendo cobertura completa de prácticas, clasificación y la carrera principal.

Temas Relacionados

Carlos SainzGran Premio de MéxicoGP de México 2025Fórmula 1WilliamsKimi AntonelliMercedesGran Premio de Estados Unidosmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Puebla vs América:dónde y a qué hora ver a las Aguilas en la Jornada 14 del Apertura 2025

El torneo regular está a punto de llegar a su fase final y los de Coapa quieren asegurar su lugar en la fiesta grande del fútbol mexicano

Puebla vs América:dónde y a

Playoffs de las grandes ligas: todos los partidos de este 20 de octubre

La postemporada de la MLB sigue con sus acciones con intensos partidos en la carrera por llegar a la Serie Mundial

Playoffs de las grandes ligas:

Edson Álvarez impulsa un nuevo triunfo del Fenerbahçe en la Liga turca

El centrocampista mexicano completó 64 minutos en un partido complicado frente a Karagümrük

Edson Álvarez impulsa un nuevo

Toluca no suelta la cima en la Liga MX, Cruz Azul lo sigue de cerca y Chivas acaricia puestos de liguilla directa

El Apertura 2025 avanza y las diferencias entre los clubes comienzan a notarse cada vez más

Toluca no suelta la cima

Miranda Grana logra histórica medalla de bronce en la Copa del Mundo de Natación Westmont 2025

Este triunfo se suma a la serie de victorias que han tenido grandes deportistas mexicanos a nivel internacional

Miranda Grana logra histórica medalla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan cadáver con mensaje para

Hallan cadáver con mensaje para vicefiscal de Sinaloa: “Limpias o limpiamos nosotros”

Quién es “El Gato”, exagente y sicario de los Beltrán Leyva que podría recibir la pena de muerte en EEUU

Cae “La Jefa”, presunta líder de célula del Cártel de Tláhuac dedicada a la extorsión y despojo de predios en CDMX

Capturan en Oaxaca a dos integrantes de la célula criminal “Comandante Cromo” con 100 kilos de droga

Coparmex Sinaloa llama a hablar con la verdad sobre inseguridad en Mazatlán para no afectar el turismo

ENTRETENIMIENTO

Quién es Alejandro Landero, galán

Quién es Alejandro Landero, galán que brilló junto a Verónica Castro, pero hoy sobrevive en calles de CDMX

La razón por la que La Chilindrina desaprueba la serie de Chespirito ‘Sin querer queriendo’: “No me gustó”

Juanpa Zurita revela su secreto para adivinar en ‘¿Quién es la Máscara?’: “Mi juego viene de un lugar puro, no del ego”

La Granja VIP en vivo hoy tras la primera eliminación: Sergio Mayer Mori pierde fans por ataques a César Doroteo

Carolina Ross enfrenta escándalo de infidelidad tras su eliminación de ‘La Granja VIP’

DEPORTES

Puebla vs América:dónde y a

Puebla vs América:dónde y a qué hora ver a las Aguilas en la Jornada 14 del Apertura 2025

Paulinho mantiene liderato de goleo y la “Hormiga” González tiene segundo mejor promedio goleador

Edson Álvarez impulsa un nuevo triunfo del Fenerbahçe en la Liga turca

Toluca no suelta la cima en la Liga MX, Cruz Azul lo sigue de cerca y Chivas acaricia puestos de liguilla directa

Miranda Grana logra histórica medalla de bronce en la Copa del Mundo de Natación Westmont 2025