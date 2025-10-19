Sentencian a 8 años de prisión a dos hombres por tráfico de migrantes sudamericanos en Chiapas

Los sujetos fueron detenidos en octubre de 2024. Foto: FGR

José “M” y Carlos “S” recibieron una condena de ocho años de prisión tras ser declarados responsables del tráfico agravado de personas en perjuicio de 13 migrantes originarios de Guatemala, Honduras, Ecuador y El Salvador, entre quienes se encontraban cinco menores de edad.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la sentencia, dictada por la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), se deriva de los hechos ocurridos en octubre de 2024, cuando ambos individuos fueron detenidos en Pijijiapan, Chiapas, mientras transportaban a las víctimas en un tractocamión.

La captura de los sentenciados fue posible gracias a un operativo coordinado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de elementos de la Guardia Nacional (GN).

Tras iniciar el proceso en contra de los dos hombres, la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas aportó pruebas suficientes que permitieron acreditar de manera plena la responsabilidad penal de los acusados en los delitos cometidos.

La sanción incluyó, además de la pena privativa de libertad, el pago de una multa, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, así como la orden de reparación del daño a las víctimas. Asimismo, la FGR informó que la severidad de la condena se vinculó especialmente al hecho de que cinco de los migrantes afectados eran menores de edad al momento de los hechos.

Caen tres por tráfico de migrantes en Chiapas

Foto: SSP Chiapas

Un segundo hecho relacionado con tráfico de migrantes ocurrió el 31 de octubre de 2024, cuando Delfino “N”, César Daniel “N” y Martín “N”, este último de nacionalidad argentina, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) en el municipio de Tapachula, Chiapas, como resultado de operativos preventivos y disuasivos en la región Soconusco.

La captura se realizó después de que un ciudadano de Guatemala denunciara una presunta extorsión cometida por este grupo.

La Policía Estatal Preventiva logró aprehender a los acusados en la zona centro de Tapachula, asegurando un vehículo Volkswagen tipo Jetta color gris con placas del Estado de México. Las autoridades indicaron que la intervención se llevó a cabo tras un operativo específico de búsqueda y localización, resultado de la denuncia ciudadana que alertó sobre la actividad delictiva del grupo.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora, con el fin de que su situación jurídica sea determinada y se esclarezca el grado de responsabilidad en los hechos.