México

Sentencian a 8 años de prisión a dos hombres por tráfico de migrantes sudamericanos en Chiapas

Ambos fueron detenidos con 13 personas provenientes de Guatemala, Honduras, Ecuador y El Salvador

Por Ale Huitron

Guardar
Los sujetos fueron detenidos en
Los sujetos fueron detenidos en octubre de 2024. Foto: FGR

José “M” y Carlos “S” recibieron una condena de ocho años de prisión tras ser declarados responsables del tráfico agravado de personas en perjuicio de 13 migrantes originarios de Guatemala, Honduras, Ecuador y El Salvador, entre quienes se encontraban cinco menores de edad.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la sentencia, dictada por la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), se deriva de los hechos ocurridos en octubre de 2024, cuando ambos individuos fueron detenidos en Pijijiapan, Chiapas, mientras transportaban a las víctimas en un tractocamión.

La captura de los sentenciados fue posible gracias a un operativo coordinado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de elementos de la Guardia Nacional (GN).

Tras iniciar el proceso en contra de los dos hombres, la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas aportó pruebas suficientes que permitieron acreditar de manera plena la responsabilidad penal de los acusados en los delitos cometidos.

La sanción incluyó, además de la pena privativa de libertad, el pago de una multa, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, así como la orden de reparación del daño a las víctimas. Asimismo, la FGR informó que la severidad de la condena se vinculó especialmente al hecho de que cinco de los migrantes afectados eran menores de edad al momento de los hechos.

Caen tres por tráfico de migrantes en Chiapas

Foto: SSP Chiapas
Foto: SSP Chiapas

Un segundo hecho relacionado con tráfico de migrantes ocurrió el 31 de octubre de 2024, cuando Delfino “N”, César Daniel “N” y Martín “N”, este último de nacionalidad argentina, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) en el municipio de Tapachula, Chiapas, como resultado de operativos preventivos y disuasivos en la región Soconusco.

La captura se realizó después de que un ciudadano de Guatemala denunciara una presunta extorsión cometida por este grupo.

La Policía Estatal Preventiva logró aprehender a los acusados en la zona centro de Tapachula, asegurando un vehículo Volkswagen tipo Jetta color gris con placas del Estado de México. Las autoridades indicaron que la intervención se llevó a cabo tras un operativo específico de búsqueda y localización, resultado de la denuncia ciudadana que alertó sobre la actividad delictiva del grupo.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora, con el fin de que su situación jurídica sea determinada y se esclarezca el grado de responsabilidad en los hechos.

Temas Relacionados

Tráfico de migrantesSentencian 8 añosChiapasTráfico de personasNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de octubre | Metrobús continúa sin servicio en la Línea 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Metro CDMX y Metrobús hoy

Así fue cómo llegaron a Veracruz las fuertes lluvias de octubre: con alerta gris pero sin medidas preventivas oportunas

La gobernadora Rocío Nahle, así como la titular de Protección Civil del estado han recibido severas críticas por el manejo de la devastación por las inundaciones

Así fue cómo llegaron a

Jóvenes Construyendo el Futuro: tramita tu certificado de competencias laborales para conseguir empleo

Este programa va dirigido a jóvenes de 18 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan

Jóvenes Construyendo el Futuro: tramita tu

Conoce los beneficios de tomarte un café por la tarde

Esta bebida tiene ventajas para la salud

Conoce los beneficios de tomarte

Claudia Sheinbaum informó sobre los avances de las obras de reconstrucción en Hidalgo

Durante su gira por el estado, la titular del Ejecutivo ofreció detalles sobre la reconstrucción tras las lluvias

Claudia Sheinbaum informó sobre los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Michoacán a mujer

Detienen en Michoacán a mujer que presuntamente extorsionaba a directora de una escuela

Capturan a ocho integrantes de “Los 300″, grupo dedicado a extorsiones en Edomex

Vinculan a proceso a Ignacio “N”, presunto feminicida de Itzel Díaz, hallada en la casa del sujeto en Edomex

Enfrentamiento en Coahuila deja dos policías heridos y a un presunto criminal

Ataque contra elementos de seguridad federal en Guerrero deja un agresor abatido y tres agentes heridos

ENTRETENIMIENTO

“El Monstruo de Florencia” y

“El Monstruo de Florencia” y “Bienvenidos a Derry” lideran la lista de estrenos en streaming esta semana

“La hipócrita”: Sandra Itzel enfrenta fuertes críticas por decir que no juzgará a Eleazar Gómez por su pasado

La Granja VIP: se filtra el nombre del primer eliminado tras nominación de Carolina Ross

La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 18 de octubre: sigue a los granjeros este sábado

Acusan a Sergio Mayer Mori de homofóbico por ponerle este apodo a César Doroteo en La Granja VIP

DEPORTES

Cruz Azul vs América EN

Cruz Azul vs América EN VIVO: minuto a minuto del partido de la jornada 13 en el Olímpico Universitario

Chivas vs Mazatlán EN VIVO: Se adelanta el Guadalajara tras un penal cobrado por “La Hormiga”

Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO: La streamer Milica ganó su combate y se espera la pelea de Karely Ruíz

¿Quién es el exjugador de Tigres que habría asesinado a unos agentes de tránsito en Culiacán?

India Sioux y Mercedes Moné conquistan títulos de campeonato en ‘Viernes espectacular’ de la CMLL en CDMX