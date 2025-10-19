Culiacán podría ubicarse entre las 5 ciudades más violentas del mundo por guerra del Cártel de Sinaloa: CESP

El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Miguel Calderón Quevedo, advirtió que Culiacán volverá al ranking de las ciudades más peligrosas del mundo. (FOTO: X: @MiguelCaldernQ1)

La capital sinaloense podría volver a figurar entre las cinco ciudades más violentas del mundo debido a la alta tasa de homicidios registrada en lo que va del año producto de la guerra interna del Cártel del Pacífico, advirtió el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Miguel Calderón Quevedo.

El funcionario explicó que la tendencia de asesinatos en Culiacán refleja un deterioro en las condiciones de seguridad desde la narcoguerra iniciada por el Cártel de Sinaloa el mes de septiembre del año pasado, lo que colocaría nuevamente al municipio en el ranking internacional de violencia urbana.

“Es muy lamentable que estemos en el top 5 en el pronóstico que viene de las ciudades más violentas del mundo, por la tasa de homicidios que seguramente nos llevará a ese lugar”, expresó Calderón Quevedo para el medio Noroeste.

De acuerdo con las cifras de medios locales, Sinaloa acumula un total de mil 435 homicidios dolosos entre enero y septiembre de 2025, no obstante, si se considera el periodo desde septiembre de 2024 (cuando se desató la crisis de seguridad a causa del enfrentamiento entre Los Chapitos y La Mayiza), la cifra asciende a 2 mil 171 asesinatos registrados.

Asimismo, el coordinador del CESP recordó que en 2024 Culiacán volvió a ingresar al listado de las 50 ciudades más violentas del mundo, del cual había salido en 2023 tras permanecer 14 años consecutivos.

Culiacán habría salido del ranking de las ciudades más peligrosas en 2023. REUTERS/Jesús Bustamante

“Teníamos previo a este estallido haber salido de la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo y ahora volvemos, pero no solamente volvemos, sino que estamos entre los primeros 10, entre los primeros cinco, lamentablemente”, compartió el funcionario.

Calderón Quevedo también advirtió que la violencia no solo representa un problema de seguridad pública, sino también un obstáculo para el desarrollo económico y social del estado.

“Eso, sin duda, nos resta actividad para inversiones y actividad turística. No podemos aspirar a nada más si antes no tenemos las condiciones de seguridad para hacer economía, para ir a los centros escolares o a los centros laborales”, finalizó Calderón.

Por último, el representante del CESP reiteró el llamado a fortalecer las estrategias de prevención del delito y la coordinación entre los tres niveles de gobierno para evitar que Culiacán repita su posición entre las urbes más violentas del planeta.

Detienen a cuatro presuntos asesinos de agentes de tránsito en Culiacán, uno es exjugador de Tigres

La noche del viernes 17 de octubre, autoridades de Culiacán, Sinaloa, informaron sobre la detención de cuatro personas implicadas en el asesinato de dos agentes de Tránsito Municipal, entre ellos un exjugador de las fuerzas básicas del club felino.

Autoridades aseguraron seis armas largas, cuatro cortas y granadas tras la captura del exfutbolista Edgar Zamudio y tres cómplices.

De acuerdo con información oficial, los detenidos fueron identificados como Pilar Guadalupe “N”, Alejandro “N”, Carlos Abraham “N”, de 15 años, y Edgar Zamudio Rosales, de 23 años, este último señalado como exjugador de Tigres. Los cuatro fueron arrestados luego de una persecución a balazos contra fuerzas federales que recorrió varios sectores de la capital sinaloense.

La persecución concluyó cuando las autoridades lograron interceptar a los sospechosos en el bulevar Leyva Solano, casi esquina con la avenida Álvaro Obregón, frente al Parque Revolución. En el lugar se aseguró un importante arsenal que incluye seis armas largas, cuatro armas cortas, cuatro granadas, 35 cargadores, cuatro cofres para ametralladora y cartuchos de diversos calibres.