Conoce los beneficios de tomarte un café por la tarde

Esta bebida tiene ventajas para la salud

Por Ignacio Izquierdo

La costumbre de disfrutar de una taza de café por la tarde forma parte de la rutina diaria de millones de personas. Esta bebida, además de su valor sociocultural, posee propiedades que pueden impactar en el bienestar y el rendimiento físico e intelectual. Consumir café en la segunda mitad del día, bajo condiciones adecuadas, ofrece ventajas que se relacionan con la energía, la concentración y la salud general.

Especialistas en nutrición y neurociencia han estudiado los efectos de la cafeína cuando se incorpora después del almuerzo. Más allá de proporcionar un sabor característico y un aroma reconocible, el café de la tarde puede modificar el estado de ánimo y facilitar una mejor gestión del cansancio asociado a la jornada laboral. Entender sus beneficios permite aprovechar de manera responsable sus aportes y adaptar su consumo al propio estilo de vida.

Beneficios de tomar café en la tarde

El primero de los aportes está vinculado con la mejora de la concentración y el estado de alerta. Tras el almuerzo, muchas personas experimentan una disminución en la capacidad de concentración, conocida como la curva circadiana descendente. Una taza de café aporta entre 60 y 100 miligramos de cafeína, cantidad suficiente para bloquear temporalmente la adenosina, el neurotransmisor responsable de la sensación de fatiga. De este modo, el café convierte la pausa vespertina en un recurso útil para retomar tareas o actividades intelectuales.

El segundo beneficio se asocia a la optimización del rendimiento físico. Estudios recientes indican que la presencia de cafeína en sangre en horarios vespertinos puede facilitar la realización de rutinas de ejercicio o tareas que demandan esfuerzo físico. La cafeína incrementa la disponibilidad de ácidos grasos libres, lo que favorece la obtención de energía durante la actividad física.

Otro aporte importante radica en el apoyo al bienestar emocional. La pausa asociada al café vespertino puede convertirse en un momento de sociabilidad y relajación. El simple hecho de detenerse y compartir una bebida caliente promueve la liberación de endorfinas y ayuda a regular el estrés.

El café también contiene antioxidantes, como el ácido clorogénico, que contribuyen al control del daño celular y a la lucha contra los radicales libres. Un consumo adecuado, sin exceder tres o cuatro tazas diarias, se asocia a un menor riesgo de enfermedades metabólicas y neurodegenerativas, de acuerdo con publicaciones de instituciones de salud.

Por último, el ritual de tomar café por la tarde ofrece una oportunidad para integrar pequeños hábitos saludables, como acompañar la bebida con una colación equilibrada. El equilibrio entre su consumo y las necesidades personales potencia los beneficios de esta práctica diaria.

