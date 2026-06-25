México

Este museo al sur de la CDMX tiene obras de Frida Kahlo y Diego Rivera, más de 5 mil piezas de arte precolombino y no está en Coyoacán

El espacio del siglo XVI en Xochimilco recibe de nuevo visitantes con una nueva narrativa museográfica, piezas arqueológicas y rincones nunca antes abiertos al público

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Frida Kahlo y Diego Rivera -México- 04 abril
El recinto cerró en 2020 por la pandemia de COVID-19 y permaneció clausurado más tiempo del previsto (Jesús Avilés/Infobae)

El Museo Dolores Olmedo, en La Noria, Xochimilco, reabrió sus puertas el 30 de mayo de 2026 tras seis años de cierre, devolviendo al público la mayor colección de obras de Frida Kahlo y Diego Rivera en México, junto a miles de piezas de arte prehispánico.

El recinto cerró en 2020 por la pandemia de COVID-19 y permaneció clausurado más tiempo del previsto, lo que generó malestar entre intelectuales y vecinos de Xochimilco. La reapertura se coordinó para coincidir con el programa cultural del Mundial de Fútbol 2026.

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Museo Dolores Olmedo
La reapertura se coordinó para coincidir con el programa cultural del Mundial de Fútbol 2026. (@elolmedo_mx)

Frida Kahlo y Diego Rivera bajo un mismo techo

Pintura enmarcada de Frida Kahlo en una pared oscura de museo, con una etiqueta y una persona borrosa caminando. Texto: MUSEO DOLORES OLMEDO
La obra "La Columna Rota" de Frida Kahlo se expone en una sala oscura del Museo Dolores Olmedo, mientras una persona pasa frente al cuadro. (Museo Dolores Olmedo)

El museo alberga 25 obras de Frida Kahlo y entre 139 y 145 pinturas de Diego Rivera, lo que lo convierte en el repositorio más grande de ambos artistas en el país. La colección fue reunida por la mecenas Dolores Olmedo Patiño, quien quedó a cargo de las obras de la pareja tras la muerte de ambos.

Junto a ese acervo de arte moderno, el museo custodia casi 6 mil figurillas y esculturas prehispánicas de culturas como la olmeca, la maya, la mixteca, la zapoteca y la azteca, entre otras. La colección abarca también arte novohispano, popular y contemporáneo.

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Nuevas salas y museografía renovada

Captura de pantalla del sitio web del Museo Dolores Olmedo, con el texto 'Historia, Colección y Experiencia' y cuatro obras de arte
El sitio web del Museo Dolores Olmedo muestra la oferta del museo, con cuatro obras de arte y las secciones de Historia, Colección y Experiencia. (Museo Dolores Olmedo)

La reapertura incluyó una museografía completamente reformada, articulada en torno a dos grandes exposiciones: “Diego Rivera de Europa a Acapulco” y “Frida Kahlo en dos tiempos”, que reúnen más de 100 obras conjuntas.

Por primera vez, el público puede acceder a las habitaciones privadas de Dolores Olmedo, con sus muebles originales, objetos personales y fotografías inéditas. Se sumó también una exposición fotográfica temporal, “El ritual de la pelota”, con imágenes aéreas de zonas arqueológicas del fotógrafo Santiago Arau.

Una hacienda del siglo XVI en Xochimilco

Un jardín con césped verde, arbustos de hortensias lilas y blancas, helechos, árboles, y un edificio blanco con almenas al fondo bajo un cielo azul con nubes
El jardín del Museo Dolores Olmedo exhibe un paisaje con césped, árboles frutales, helechos y arbustos de hortensias en flor que rodean una edificación blanca. (Museo Dolores Olmedo)

El museo ocupa la Hacienda La Noria, una finca cuyo origen se remonta al siglo XVI, en la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Dolores Olmedo adquirió la propiedad en 1962 y la abrió al público como museo el 17 de septiembre de 1994.

Los jardines del recinto siguen habitados por pavorreales y xoloitzcuintles, una de sus señas de identidad desde la fundación.

Horarios y precios de entrada

El museo opera de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, en Avenida México 5843, colonia La Noria. La entrada cuesta $162 MXN para nacionales y $432 MXN para visitantes extranjeros.

La tarifa reducida de $70 MXN aplica para habitantes de Xochimilco, menores de 12 años, adultos mayores, estudiantes y docentes. Los boletos se adquieren principalmente en el sitio oficial museodoloresolmedo.org.mx, con disponibilidad limitada en taquilla.

La figura de Dolores Olmedo Patiño

La historia de la mecenas que hizo posible el museo: su formación en la Academia de San Carlos, su amistad con Diego Rivera —quien la introdujo al coleccionismo y la aconsejó comprar arte prehispánico—, y cómo, tras la muerte de Rivera y Kahlo, quedó a cargo del legado de ambos. Para 1957 ya tenía 50 obras de Rivera; para 1972, más de 800 piezas arqueológicas. Murió en 2002 y dejó fondos para el mantenimiento del museo.

Cómo llegar al Museo Dolores Olmedo

La ruta más directa en transporte público parte de la estación Tasqueña del Metro (Línea 2). Desde ahí se toma el Tren Ligero con dirección a Xochimilco y se desciende en la estación La Noria. El recinto queda a entre 10 y 15 minutos a pie, sobre Avenida México 5843.

Quienes lleguen en automóvil desde el centro o el sur de la ciudad pueden orientarse por la Calzada de Tlalpan, División del Norte, Periférico Sur o Prolongación Guadalupe I. Ramírez. El museo dispone de estacionamiento en la vía pública, aunque los fines de semana la afluencia turística genera tráfico considerable en la zona.

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