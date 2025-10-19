México

Claudia Sheinbaum informó sobre los avances de las obras de reconstrucción en Hidalgo

Durante su gira por el estado, la titular del Ejecutivo ofreció detalles sobre la reconstrucción tras las lluvias

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Claudia Sheinbaum en Huehuetla, Hidalgo.
Claudia Sheinbaum en Huehuetla, Hidalgo. Foto: x.com/@Claudiashein

Claudia Sheinbaum Pardo informó que en Huehuetla, Hidalgo, se comenzó el censo de viviendas afectadas para iniciar la entrega de apoyos. El acceso al municipio ya se encuentra parcialmente habilitado y, con el arribo progresivo de más maquinaria, las tareas de limpieza se intensificarán.

Destacó que estas acciones se realizan en coordinación con el gobierno del estado e hizo hincapié en que la población cuenta con acompañamiento institucional ante la contingencia.

Durante la tarde, la presidenta recorrió el estado al lado del gobernador Julio Menchaca. La jefa del Ejecutivo federal destacó los avances en la apertura de caminos en el municipio de Tianguistengo, la llegada de más apoyos y la realización de un censo casa por casa. Además, reafirmó que los gobiernos federal y estatal mantienen una coordinación para garantizar asistencia a todas las familias.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumHidalgotormenta RaymondHuehuetlamexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de octubre | Metrobús continúa sin servicio en la Línea 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Metro CDMX y Metrobús hoy

Así fue cómo llegaron a Veracruz las fuertes lluvias de octubre: con alerta gris pero sin medidas preventivas oportunas

La gobernadora Rocío Nahle, así como la titular de Protección Civil del estado han recibido severas críticas por el manejo de la devastación por las inundaciones

Así fue cómo llegaron a

Sentencian a 8 años de prisión a dos hombres por tráfico de migrantes sudamericanos en Chiapas

Ambos fueron detenidos con 13 personas provenientes de Guatemala, Honduras, Ecuador y El Salvador

Sentencian a 8 años de

Jóvenes Construyendo el Futuro: tramita tu certificado de competencias laborales para conseguir empleo

Este programa va dirigido a jóvenes de 18 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan

Jóvenes Construyendo el Futuro: tramita tu

Conoce los beneficios de tomarte un café por la tarde

Esta bebida tiene ventajas para la salud

Conoce los beneficios de tomarte
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a 8 años de

Sentencian a 8 años de prisión a dos hombres por tráfico de migrantes sudamericanos en Chiapas

Capturan a ocho integrantes de “Los 300″, grupo dedicado a extorsiones en Edomex

Vinculan a proceso a Ignacio “N”, presunto feminicida de Itzel Díaz, hallada en la casa del sujeto en Edomex

Enfrentamiento en Coahuila deja dos policías heridos y a un presunto criminal

Ataque contra elementos de seguridad federal en Guerrero deja un agresor abatido y tres agentes heridos

ENTRETENIMIENTO

“El Monstruo de Florencia” y

“El Monstruo de Florencia” y “Bienvenidos a Derry” lideran la lista de estrenos en streaming esta semana

“La hipócrita”: Sandra Itzel enfrenta fuertes críticas por decir que no juzgará a Eleazar Gómez por su pasado

La Granja VIP: se filtra el nombre del primer eliminado tras nominación de Carolina Ross

La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 18 de octubre: sigue a los granjeros este sábado

Acusan a Sergio Mayer Mori de homofóbico por ponerle este apodo a César Doroteo en La Granja VIP

DEPORTES

Cruz Azul vs América EN

Cruz Azul vs América EN VIVO: minuto a minuto del partido de la jornada 13 en el Olímpico Universitario

Chivas vs Mazatlán EN VIVO: Se adelanta el Guadalajara tras un penal cobrado por “La Hormiga”

Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO: La streamer Milica ganó su combate y se espera la pelea de Karely Ruíz

¿Quién es el exjugador de Tigres que habría asesinado a unos agentes de tránsito en Culiacán?

India Sioux y Mercedes Moné conquistan títulos de campeonato en ‘Viernes espectacular’ de la CMLL en CDMX