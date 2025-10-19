Claudia Sheinbaum informó sobre los avances de las obras de reconstrucción en Hidalgo

Claudia Sheinbaum en Huehuetla, Hidalgo. Foto: x.com/@Claudiashein

Claudia Sheinbaum Pardo informó que en Huehuetla, Hidalgo, se comenzó el censo de viviendas afectadas para iniciar la entrega de apoyos. El acceso al municipio ya se encuentra parcialmente habilitado y, con el arribo progresivo de más maquinaria, las tareas de limpieza se intensificarán.

Destacó que estas acciones se realizan en coordinación con el gobierno del estado e hizo hincapié en que la población cuenta con acompañamiento institucional ante la contingencia.

Durante la tarde, la presidenta recorrió el estado al lado del gobernador Julio Menchaca. La jefa del Ejecutivo federal destacó los avances en la apertura de caminos en el municipio de Tianguistengo, la llegada de más apoyos y la realización de un censo casa por casa. Además, reafirmó que los gobiernos federal y estatal mantienen una coordinación para garantizar asistencia a todas las familias.

Información en desarrollo...