¿Quién es La Máscara? 2025: fecha, hora, canal y elenco completo del gran estreno en Televisa

Conoce todos los detalles de la séptima temporada de este programa

Por Armando Pereda

El programa está por estrenarse
El programa está por estrenarse

La incógnita más famosa de la televisión mexicana está de regreso. El misterio, el espectáculo y la emoción se reactivan con el estreno de la séptima temporada de ¿Quién es la máscara?, que llegará muy pronto a la pantalla, ocupando el espacio que dejó La Casa de los Famosos México 3.

Esta nueva edición promete ser la más impactante de todas. En total 18 personajes inéditos llegarán al escenario con trajes deslumbrantes, voces camufladas y un solo objetivo: conquistar al público sin revelar quién se esconde bajo el disfraz.

Cada uno tendrá una historia, una energía y una estrategia para despistar a los investigadores, que deberán hilar pistas, intuiciones y sospechas hasta descubrir la identidad real detrás del personaje.

El programa entrará en el lugar de La Casa de los Famosos México 3. Crédito: Televisa

¿Quiénes serán los investigadores?

El conductor Omar Chaparro vuelve al mando del programa con su sello inconfundible de humor y carisma. A su lado, los investigadores Carlos Rivera, Anahí y Juanpa Zurita regresan al panel, mientras que Ana Brenda Contreras debuta en esta edición en sustitución de Martha Higareda, quien se encuentra enfocada en su embarazo.

Ana Brenda es la adicional al programa… llega con nobleza, naturalidad y experiencia, además de haber estado del otro lado, como participante. Esa perspectiva la hace única en el panel”, comentó Chaparro.

La actriz respondió con entusiasmo: “Me siento como una niña en un parque de diversiones. Este proyecto combina lo que más amo de mi carrera con la diversión más pura. Es un regalo formar parte de algo tan querido por el público”.

El programa no solo renueva su elenco, sino también su estructura. Cada semana un personaje será desenmascarado, mientras que los investigadores conservarán el tradicional botón que les permite salvar a uno de los participantes en riesgo.

La voz oficial de la temporada lo anunció con solemnidad y energía: “Damas y caballeros, el mayor misterio de la historia de la televisión está de regreso. ¿Quién es la máscara? vuelve con la temporada más espectacular en su historia.

El escenario que convirtió en leyendas a Camaleón, Disco Ball, Apache, Huacal, Puercoespunk, Freddy Verduy y Cacahuate Enchilado se ilumina para coronar a un nuevo campeón”.

El programa estrenará temporada muy
El programa estrenará temporada muy prontp - Foto: Especial

¿Cuándo y a qué hora se estrenará?

El universo del programa también se amplía detrás de cámaras. Marisol González y Kiara Ortega regresan al backstage, donde ofrecerán detalles y pistas adicionales sobre los personajes. González lo describió con emoción:

“No importa cuántas temporadas pasen, la magia de ¿Quién es la máscara? me sigue sorprendiendo cada año”.

Por su parte, Kiara destacó la constante evolución del formato: “este es un proyecto que no deja de transformarse. Cada temporada se supera y esta no será la excepción”.

El reality, que combina espectáculo, música y suspenso, se ha consolidado como una de las producciones más vistas de la televisión mexicana, con millones de seguidores también en Estados Unidos. Esta nueva entrega promete elevar el nivel con un escenario renovado, un elenco estelar y una atmósfera de misterio que atrapa desde la primera nota musical.

La cuenta regresiva terminó: el secreto mejor guardado de la televisión está por revelarse en su estreno que será este 12 de octubre a las 20:30 horas por Las Estrellas. El escenario se enciende, los disfraces toman vida y la pregunta vuelve a dominar los domingos en familia: ¿Quién es la máscara?

Pronto comenzará esta nueva temporada
Pronto comenzará esta nueva temporada - Foto: Especial

