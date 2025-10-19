Beca Benito Juárez 2025: este es el calendario oficial de pagos del mes de octubre

Los beneficiarios recibirán un total de mil 900 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México, que beneficia a estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de mil 900 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La finalidad de este apoyo económico es que los beneficiarios puedan continuar sus estudios de bachillerato y preparatoria. Por lo tanto, el objetivo es que los recursos los puedan ocupar en materiales para culminar esta etapa de su vida académica.

La Beca Benito Juárez es otorgada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Los pagos de octubre se llevan a cabo de manera gradual conforme la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario. Foto: Archivo/Infobae México.

El objetivo es terminar con la deserción académica en el nivel medio superior para que puedan ingresar a una licenciatura. Asimismo, los estudiantes pueden comprar artículos de papelería, libros, alimentos, pasaje para trasladarse de su casa a la escuela y viceversa.

El pasado sábado 18 de octubre por la tarde, Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos de este programa social para todos los beneficiarios.

Por lo tanto, quienes integran la Beca Benito Juárez ya tienen días establecidos para que reciban el depósito correspondiente, el cual es el primero de este ciclo escolar que acaba de comenzar.

Cabe destacar que los pagos se llevan a cabo de manera gradual durante todo el mes de octubre, conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

León, a través de sus redes sociales oficiales, dio a conocer las fechas de pago de la Beca Benito Juárez para todos los beneficiarios en este mes de octubre.

Este es el calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez de este mes de octubre 2025

Según lo mencionado por Julio León en el calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez, estas serán las fechas de pagos para todos los beneficiarios, de acuerdo a la primera letra de su apellido paterno.

Día | Octubre | Letras

Lunes 20 A, B, C

Martes 21 D, E, F, G

Miércoles 22 H, I, J, K, L

Jueves 23 M, N, Ñ, O

Viernes 24 P, Q, R

Lunes 27 S, T, U, V, W, X, Y, Z

Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez 2025. Foto: X/@Julio_LeonT.

Como se mencionó anteriormente, los pagos de la Beca Benito Juárez son llevados a cabo en las respectivas tarjetas del Banco del Bienestar de cada beneficiario.

Es importante estar al pendiente de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar en caso de un aviso importante sobre los pagos de este mes de octubre.