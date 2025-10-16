Beca Benito Juárez 2025: ¿Por qué no ha caído el pago de octubre y hasta cuándo se realizará?

La Beca Benito Juárez es una iniciativa impulsada por el gobierno de México que busca apoyar a estudiantes de nivel bachillerato con un apoyo económico de 1,900 pesos

La Beca Benito Juárez es una iniciativa social impulsada por el gobierno de México que busca apoyar a estudiantes de nivel bachillerato que cursen en alguna escuela pública del país a través de un apoyo económico.

El programa está disponible en las 32 entidades federativas del país y entrega a cada beneficiario un recurso monetario de 1,900 pesos de forma bimestral durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

La meta de la beca es disminuir la deserción escolar y ayudar a que estos alumnos continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

La Beca Benito Juárez abrirá un registro en octubre (Foto: Gobierno de México)

¿Por qué no ha caído el pago de la Beca Benito Juárez y hasta cuándo se realizará?

Se esperaba que el cuarto pago en lo que va del año de la Beca Benito Juárez correspondiente al bimestre septiembre-octubre se realizara este mes. Sin embargo, Julio León, titular del programa, informó que este se tendrá que postergar debido a que la información no está actualizada.

De acuerdo con las declaraciones de León, los beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán su pago hasta diciembre de 2025. Así, cada participante podrá cobrar un depósito de 3,800 pesos correspondiente a los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

“¡Sabemos que estás esperando tu beca! Derivado a que todavía no tenemos toda la información actualizada, el pago de las Becas “Benito Juárez” y “Jóvenes Escribiendo el Futuro” se realizará hasta diciembre. ¡No te preocupes! Recibirás completa tu beca correspondiente a los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre. ¡Saludos!”, escribió en una respuesta León en sus redes sociales.

La Beca Benito Juárez mantendrá su periodo de registros abiertos hasta el próximo 15 de octubre (X@apoyosbienestar)

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Benito Juárez?

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de la Beca Benito Juárez, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.

Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.

App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

En caso de tener alguna duda o aclaración, la Coordinación Nacional de Becas pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.