México

Beca Benito Juárez 2025: ¿Por qué no ha caído el pago de octubre y hasta cuándo se realizará?

El programa entrega a cada beneficiario un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos

Por César Márquez

Guardar
La Beca Benito Juárez es
La Beca Benito Juárez es una iniciativa impulsada por el gobierno de México que busca apoyar a estudiantes de nivel bachillerato con un apoyo económico de 1,900 pesos

La Beca Benito Juárez es una iniciativa social impulsada por el gobierno de México que busca apoyar a estudiantes de nivel bachillerato que cursen en alguna escuela pública del país a través de un apoyo económico.

El programa está disponible en las 32 entidades federativas del país y entrega a cada beneficiario un recurso monetario de 1,900 pesos de forma bimestral durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

La meta de la beca es disminuir la deserción escolar y ayudar a que estos alumnos continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

La Beca Benito Juárez abrirá
La Beca Benito Juárez abrirá un registro en octubre (Foto: Gobierno de México)

¿Por qué no ha caído el pago de la Beca Benito Juárez y hasta cuándo se realizará?

Se esperaba que el cuarto pago en lo que va del año de la Beca Benito Juárez correspondiente al bimestre septiembre-octubre se realizara este mes. Sin embargo, Julio León, titular del programa, informó que este se tendrá que postergar debido a que la información no está actualizada.

De acuerdo con las declaraciones de León, los beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán su pago hasta diciembre de 2025. Así, cada participante podrá cobrar un depósito de 3,800 pesos correspondiente a los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

“¡Sabemos que estás esperando tu beca! Derivado a que todavía no tenemos toda la información actualizada, el pago de las Becas “Benito Juárez” y “Jóvenes Escribiendo el Futuro” se realizará hasta diciembre. ¡No te preocupes! Recibirás completa tu beca correspondiente a los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre. ¡Saludos!”, escribió en una respuesta León en sus redes sociales.

La Beca Benito Juárez mantendrá
La Beca Benito Juárez mantendrá su periodo de registros abiertos hasta el próximo 15 de octubre (X@apoyosbienestar)

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Benito Juárez?

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de la Beca Benito Juárez, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

  • Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.
  • Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.
  • App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

En caso de tener alguna duda o aclaración, la Coordinación Nacional de Becas pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.

Temas Relacionados

Beca Benito JuárezBecasBecas para el BienestarProgramas socialesAlumnos de nivel medio superiorPagosOctubremexico-noticias

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2025: qué beneficiarios faltan de cobrar el pago del bimestre septiembre-octubre

El programa comenzó a distribuir los recursos desde el pasado 6 de octubre

Beca Rita Cetina 2025: qué

Enrique Guzmán lanza cruel comentario sobre su ‘eterno enemigo’ Alberto Vázquez: “Que se muera”

Las recientes declaraciones de Enrique Guzmán han vuelto a poner en boca de todos la enemistad con Alberto Vázquez, una historia que se remonta a los años dorados del rock mexicano

Enrique Guzmán lanza cruel comentario

Comer esta fruta en ayunas podría prevenir infecciones renales y mejorar tu digestión

Un alimento común, rico en agua y antioxidantes, podría convertirse en un aliado natural para cuidar el sistema urinario, favorecer la depuración y mejorar procesos digestivos

Comer esta fruta en ayunas

La Granja VIP EN VIVO hoy 15 de octubre: ‘El Patrón’ llega a las lágrimas al agradecer a su esposa por empacar su maleta

El luchador mostró su lado más sensible al recibir objetos personales de Reyna Quintero, agradeciéndole en vivo y dejando ver la importancia de los pequeños detalles en su vida

La Granja VIP EN VIVO

Pagos de cárteles mexicanos por asesinar a funcionarios de EEUU serían falsos, asegura un exagente de la DEA

En entrevista con Infobae México, Mike Vigil explicó por qué los funcionarios del ICE y la CBP no serían objetivos para las organizaciones criminales

Pagos de cárteles mexicanos por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pagos de cárteles mexicanos por

Pagos de cárteles mexicanos por asesinar a funcionarios de EEUU serían falsos, asegura un exagente de la DEA

Se registra ataque armado contra Richard Millán, alcalde de Elota en Sinaloa

Procesan a hombre acusado del asesinato de Gilberto Ruiz, exalcalde de Jalcomulco en Veracruz

Este sería el grupo criminal detrás del laboratorio de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos en Morelos

Capturan en Tamaulipas a tres extranjeros que pretendían ingresar al país con más de mil cartuchos y armamento

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO

La Granja VIP EN VIVO hoy 15 de octubre: ‘El Patrón’ llega a las lágrimas al agradecer a su esposa por empacar su maleta

Netflix México: la película basada en la novela bestseller que arrasa en su semana de estreno

Aldo de Nigris habría invitado a Mariana Botas a su podcast aunque la actriz se niega a hablar sobre él

Estos son los precios de los boletos para ver Frankenstein de Guillermo del Toro en cada cine de la CDMX

Ensayo de Aarón Mercury y Briggitte Bozzo para “Las Estrellas Bailan en Hoy” causa sensación en las redes sociales

DEPORTES

Quién es el ex entrenador

Quién es el ex entrenador de Chivas que llega a DAZN como comentarista deportivo

El clásico joven entre América y Cruz Azul ya tiene árbitro central

La contundente predicción que da un ex campeón mexicano para la pelea Picasso vs Inoue: “Casi va al suicidio”

Nicolás Larcamón le recuerda a reportera que ya pudo vencer al América: “En el último partido le ganamos”

Cuatro joyas del Tri Sub-20, en la mira de Europa tras brillar en el Mundial