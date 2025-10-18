México

Protección Civil alerta por nuevo aumento en el nivel del Río Pánuco

La dependencia hizo un llamado a extremar precauciones en Tamaulipas y Veracruz

Por Jesús Tovar Sosa

La Coordinación Nacional de Protección
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó por posible incremento durante la madrugada de este 18 de octubre. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta preventiva ante el incremento en los niveles del Río Pánuco, que atraviesa los estados de Tamaulipas y Veracruz.

El llamado está dirigido especialmente a la población de Tampico y Ciudad Madero, en Tamaulipas, así como a las comunidades de Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, en Veracruz.

De acuerdo con la CNPC, se espera un posible aumento en el caudal del río durante este sábado 18 de octubre, por lo que se exhorta a las personas que habitan cerca del cauce a mantenerse informadas a través de canales oficiales y a seguir todas las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

Autoridades llamaron a extremar medidas
Autoridades llamaron a extremar medidas en municipios de Veracruz y Tamaulipas. Foto: (iStock)

Recomendaciones clave para la población

Ante este riesgo, las autoridades emitieron una serie de medidas preventivas para proteger a la ciudadanía y reducir riesgos ante una eventual inundación:

  • Identifica rutas de evacuación y refugios temporales: Si vives cerca del Río Pánuco, localiza los refugios activos establecidos por la Protección Civil Estatal de Veracruz y ten claro cómo llegar a ellos en caso de una evacuación urgente.
  • Evita cruzar puentes o caminos inundados: Aunque parezca segura, una vía anegada puede tener corrientes fuertes o socavones que pongan en riesgo tu vida. Muchos accidentes graves ocurren cuando personas intentan cruzar zonas inundadas.
  • Prepara tu mochila de emergencia: Este kit debe incluir documentos importantes, agua, alimentos no perecederos, linterna, radio con baterías, medicamentos, ropa y artículos de higiene personal. Tenerla lista puede marcar la diferencia en una evacuación.

Además, la CNPC recordó que en caso de emergencia, la población puede comunicarse al número nacional 911 o contactar directamente a su Unidad Municipal de Protección Civil para recibir atención o reportar alguna situación de riesgo.

Protección Civil nacional hizo un
Protección Civil nacional hizo un llamado a mantenerse alertas ante incremento en el nivel del Río Pánuco. Foto: (Captura de pantalla)

Las autoridades hicieron énfasis en la importancia de no difundir rumores o información falsa, ya que esto puede generar pánico innecesario. En cambio, se recomienda estar atentos únicamente a los comunicados oficiales emitidos por la CNPC, las Protecciones Civiles estatales y municipales, así como medios de comunicación confiables.

Asimismo, Protección Civil hizo un llamado a la solidaridad comunitaria, animando a la población a apoyar a personas vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad o familias con niños pequeños, quienes podrían necesitar ayuda adicional en caso de evacuación.

Hasta el momento, se mantiene monitoreo constante del comportamiento del Río Pánuco, y las brigadas de emergencia se encuentran preparadas para actuar ante cualquier eventualidad.

La situación puede cambiar en cuestión de horas, por lo que la vigilancia será constante durante todo el fin de semana. La prevención y la preparación pueden salvar vidas.

