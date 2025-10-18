México

Primera fiesta de La Granja VIP: de los besos de Adame, crisis de Manola al acercamiento entre Mayer Mori y Carolina Ross

Te contamos todo lo que pasó durante el primer festejo del reality de TV Azteca

Por Zurisaddai González

Guardar
(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

El viernes 17 de octubre se vivió la primera fiesta de La Granja VIP, y no faltó el drama, los besos y hasta los primeros posibles romances. Lo que parecía una noche tranquila terminó siendo uno de los episodios más comentados del reality de TV Azteca.

Los besos de Adame: de El Patrón a Kim Shantal

Durante la celebración, Alfredo Adame sorprendió a todos al proponer una dinámica de besos que rápidamente se salió de control.

Entre algunos de los participantes que Adame besó en la boca no se salvarón Teo y El Patrón, luego repitió la escena con Bea, y más tarde protagonizó un beso de tres con Kim Shantal y Manola Díez. Por si fuera poco, también hizo lo mismo con Sandra, desatando risas y comentarios en redes sociales.

Alfredo Adame y Alberto del
Alfredo Adame y Alberto del Río se convirtieron en las primeras celebridades en definir en competencia su permanencia en la granja. (La Grana VIP México, Facebook)

Sergio Mayer Mori y Carolina Ross: ¿nuevo romance en puerta?

Mientras tanto, los fans no dejaron pasar el momento entre Sergio Mayer Mori y Carolina Ross. La cantante mostró que tenía frío, y el actor no dudó en prestarle su sudadera. Ambos se quedaron hablando largo rato, aunque el público no pudo escuchar la conversación porque el audio falló justo en ese momento, lo que desató teorías en redes y hasta los comenzaron a “shippear”.

Sergio Mayer Mori sigue causando
Sergio Mayer Mori sigue causando sensación entre los fans de "La Granja VIP" (Captura de pantalla)

La crisis de Manola Díez

No todo fue diversión. Manola Díez vivió una fuerte crisis emocional durante la fiesta y terminó en la alacena. Más tarde le confesó a Mayer Mori que no se sentía bien porque la producción no le había entregado sus medicamentos para la regulación emocional.

El hijo de Sergio Mayer reaccionó molesto y aseguró que negarle el tratamiento era ilegal, mostrando apoyo hacia su compañera.

La Granja VIP en vivo
La Granja VIP en vivo hoy lunes 13 de octubre tras su gran estreno: elenco va desde Alfredo Adame a Lolita Cortés (Disney+)

Eleazar Gómez, incómodo por las nominaciones

Por su parte, Eleazar Gómez comentó a Kim Shantal que se sentía incómodo porque varios compañeros se habían enojado con él después de nominar a Carolina Ross. Incluso dijo sentir tensión con integrantes de su propio equipo, lo que podría anticipar nuevas confrontaciones en los próximos episodios.

Temas Relacionados

La Granja VIPFiestaAlfredo AdameSergio Mayer MoriCarolina Rossmexico-entretenimientoEleazar GómezManola Díez

Más Noticias

Proyecto Tijuana: jóvenes transforman colonias a través de actividades educativas y culturales

Esta iniciativa es impulsada por la presidenta Sheinbaum y por la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Avila

Proyecto Tijuana: jóvenes transforman colonias

Se pronostican fuertes lluvias para Chiapas, Guerrero y Oaxaca

Además habrá descenso de temperatura en la mayor parte del país por frente frío

Se pronostican fuertes lluvias para

Así fue la romántica propuesta de matrimonio de La Bea tras 15 años de noviazgo | Video

La standupera se comprometió tras 15 años de noviazgo

Así fue la romántica propuesta

La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Eleazar Gómez traiciona a Carolina Ross

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo en Disney+

La Granja VIP en vivo

¿A quién salvó y nominó Eleazar Gómez en el primer ‘viernes de traición’ de La Granja VIP?

El actor tuvo la opción de mover el tablero después de ganar un reto de salvación

¿A quién salvó y nominó
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a integrante de la

Capturan a integrante de la célula “2 de Abril”, dedicada a la extorsión de comerciantes en CDMX

Con ataques armados y asesinatos: así fue la jornada de los sinaloenses a seis años del Culiacanazo

Enfrentamiento entre civiles armados y policías de Chihuahua deja cuatro muertos

Acompañado y en un automóvil: así fue el asesinato de “El Chato” en EEUU, operador del Cártel de los Arellano Félix

Riña en el penal de Aguaruto, Sinaloa dejó un interno muerto y tres lesionados

ENTRETENIMIENTO

Así fue la romántica propuesta

Así fue la romántica propuesta de matrimonio de La Bea tras 15 años de noviazgo | Video

La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Eleazar Gómez traiciona a Carolina Ross

¿A quién salvó y nominó Eleazar Gómez en el primer ‘viernes de traición’ de La Granja VIP?

Banda MS envía propuesta a Cazzu tras interpretación de “No me pidas perdón” en Guadalajara

La Granja VIP: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros tras ganar la salvación

DEPORTES

La figura de Cruz Azul

La figura de Cruz Azul que está próxima a renovar contrato

Técnico de México revela por qué no convocó a Gilberto Mora al Mundial Sub 20

Atlante, el único certificado para ascender en 2026, según Mikel Arriola

El reto de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Junior: “Le va a ayudar a su salud”

David Faitelson llama ‘gran clásico‘ el partido entre Cruz Azul y América: “Ni Chivas ni Pumas han estado a la altura”