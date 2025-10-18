Primera fiesta de La Granja VIP: de los besos de Adame, crisis de Manola al acercamiento entre Mayer Mori y Carolina Ross

(La Granja VIP)

El viernes 17 de octubre se vivió la primera fiesta de La Granja VIP, y no faltó el drama, los besos y hasta los primeros posibles romances. Lo que parecía una noche tranquila terminó siendo uno de los episodios más comentados del reality de TV Azteca.

Los besos de Adame: de El Patrón a Kim Shantal

Durante la celebración, Alfredo Adame sorprendió a todos al proponer una dinámica de besos que rápidamente se salió de control.

Entre algunos de los participantes que Adame besó en la boca no se salvarón Teo y El Patrón, luego repitió la escena con Bea, y más tarde protagonizó un beso de tres con Kim Shantal y Manola Díez. Por si fuera poco, también hizo lo mismo con Sandra, desatando risas y comentarios en redes sociales.

Alfredo Adame y Alberto del Río se convirtieron en las primeras celebridades en definir en competencia su permanencia en la granja. (La Grana VIP México, Facebook)

Sergio Mayer Mori y Carolina Ross: ¿nuevo romance en puerta?

Mientras tanto, los fans no dejaron pasar el momento entre Sergio Mayer Mori y Carolina Ross. La cantante mostró que tenía frío, y el actor no dudó en prestarle su sudadera. Ambos se quedaron hablando largo rato, aunque el público no pudo escuchar la conversación porque el audio falló justo en ese momento, lo que desató teorías en redes y hasta los comenzaron a “shippear”.

Sergio Mayer Mori sigue causando sensación entre los fans de "La Granja VIP" (Captura de pantalla)

La crisis de Manola Díez

No todo fue diversión. Manola Díez vivió una fuerte crisis emocional durante la fiesta y terminó en la alacena. Más tarde le confesó a Mayer Mori que no se sentía bien porque la producción no le había entregado sus medicamentos para la regulación emocional.

El hijo de Sergio Mayer reaccionó molesto y aseguró que negarle el tratamiento era ilegal, mostrando apoyo hacia su compañera.

La Granja VIP en vivo hoy lunes 13 de octubre tras su gran estreno: elenco va desde Alfredo Adame a Lolita Cortés (Disney+)

Eleazar Gómez, incómodo por las nominaciones

Por su parte, Eleazar Gómez comentó a Kim Shantal que se sentía incómodo porque varios compañeros se habían enojado con él después de nominar a Carolina Ross. Incluso dijo sentir tensión con integrantes de su propio equipo, lo que podría anticipar nuevas confrontaciones en los próximos episodios.