Poncho de Nigris cuestiona el shippeo de Aldo con Aarón y lo acusan de homofóbico

Poncho ha sido acusado de "colgarse" del triunfo de su sobrino (Captura de pantalla)

Tras semanas de alta expectación, Aldo de Nigris se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, alcanzando una cifra inédita de 19 millones de votos en la final, una marca que superó el récord de 18 millones de Wendy Guevara en la primera edición del programa. Este desenlace consolidó al reality como uno de los fenómenos televisivos del año.

Ya concluida su participación, Aldo ha compartido con varios medios cómo ha vivido la transición de regreso a su vida cotidiana tras el encierro, además de explicar el efecto que tuvo su experiencia dentro del reality.

Aldo, Aarón y Abelito reaccionaron al clip viral (Youtube: Aldo de Nigris)

El vínculo que Aldo estableció con el público surgió, principalmente, a partir de su carácter accesible y su sentido del humor, además de la estrecha relación que forjó con competidores como Abelito y Aarón Mercury. La amistad entre los concursantes fue uno de los elementos clave para el éxito.

La química mostrada entre Aldo de Nigris y Aarón Mercury provocó un “shippeo” en redes sociales al que los seguidores bautizaron como “Aldrón”, jugando de manera divertida la posible relación romántica entre ambos. Por supuesto, se volvió viral.

A Poncho de Nigris no le gusta “Aldrón”

En entrevista con Judith Grace, Poncho de Nigris se sinceró sobre el shippeo de Aldo y Aarón, además habló de la sexualidad de su sobrino.

“Trae a muchas enamoradas Aldo, pero Aldo es heterosexual, no es gay, es la neta, donde le busquen no le gusta. Sinceramente no es por ahí”.

Y explicó: “Nos gustan las mujeres, porque somos hombres. Formamos familia, copulamos, tenemos hijos y formamos familias. Con eso crecimos y así es”.

También se refirió a los recientes rumores sobre su sexualidad, donde lo acusan de haber tenido amoríos con hombres. Poncho de Nigris expresó:

Aldo de Nigris y Aaron Mercury. (ViX)

“Tú crees que si yo hubiera sido gay no hubiera salido ya un novio o un amante? Obvio. Y Aldo también. Él está más chavito, pero yo lo conozco”.

Aunado a esto, habló sobre el shippeo de Aldo con Aarón Mercury: “¿Por qué les gusta el shippeo gay? ¿Es la nueva generación o es normal?“. Y aseguró: ”Antes se veía mal, que te agarraras de la mano con un hombre. Decían ‘uy mira a estos’. Así se veía y tú como hombre decías ‘sácate’“.

Finalmente, Poncho de Nigris confesó que el shippeo de Aldo con Elaine fue más de su agrado: “Me gustó más el shippeo con Elaine que con Aarón, porque ese de Aarón no viene el caso”.

Por supuesto, las declaraciones del regiomontano no fueron bien recibidas por las fanáticas de “Aldrón”. Muchos internautas acusaron al ex habitante de La Casa de los Famosos de supuestamente haber sido homofóbico.