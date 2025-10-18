México

Poncho de Nigris cuestiona el shippeo de Aldo con Aarón y lo acusan de homofóbico

El regiomontano confesó que no entiende la percepción que tienen los fans de su sobrino

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Poncho ha sido acusado de
Poncho ha sido acusado de "colgarse" del triunfo de su sobrino (Captura de pantalla)

Tras semanas de alta expectación, Aldo de Nigris se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, alcanzando una cifra inédita de 19 millones de votos en la final, una marca que superó el récord de 18 millones de Wendy Guevara en la primera edición del programa. Este desenlace consolidó al reality como uno de los fenómenos televisivos del año.

Ya concluida su participación, Aldo ha compartido con varios medios cómo ha vivido la transición de regreso a su vida cotidiana tras el encierro, además de explicar el efecto que tuvo su experiencia dentro del reality.

Aldo, Aarón y Abelito reaccionaron
Aldo, Aarón y Abelito reaccionaron al clip viral (Youtube: Aldo de Nigris)

El vínculo que Aldo estableció con el público surgió, principalmente, a partir de su carácter accesible y su sentido del humor, además de la estrecha relación que forjó con competidores como Abelito y Aarón Mercury. La amistad entre los concursantes fue uno de los elementos clave para el éxito.

La química mostrada entre Aldo de Nigris y Aarón Mercury provocó un “shippeo” en redes sociales al que los seguidores bautizaron como “Aldrón”, jugando de manera divertida la posible relación romántica entre ambos. Por supuesto, se volvió viral.

A Poncho de Nigris no le gusta “Aldrón”

(Instagram/@lacasafamososmx)
(Instagram/@lacasafamososmx)

En entrevista con Judith Grace, Poncho de Nigris se sinceró sobre el shippeo de Aldo y Aarón, además habló de la sexualidad de su sobrino.

“Trae a muchas enamoradas Aldo, pero Aldo es heterosexual, no es gay, es la neta, donde le busquen no le gusta. Sinceramente no es por ahí”.

Y explicó: “Nos gustan las mujeres, porque somos hombres. Formamos familia, copulamos, tenemos hijos y formamos familias. Con eso crecimos y así es”.

También se refirió a los recientes rumores sobre su sexualidad, donde lo acusan de haber tenido amoríos con hombres. Poncho de Nigris expresó:

Aldo de Nigris y Aaron
Aldo de Nigris y Aaron Mercury. (ViX)

“Tú crees que si yo hubiera sido gay no hubiera salido ya un novio o un amante? Obvio. Y Aldo también. Él está más chavito, pero yo lo conozco”.

Aunado a esto, habló sobre el shippeo de Aldo con Aarón Mercury: “¿Por qué les gusta el shippeo gay? ¿Es la nueva generación o es normal?“. Y aseguró: ”Antes se veía mal, que te agarraras de la mano con un hombre. Decían ‘uy mira a estos’. Así se veía y tú como hombre decías ‘sácate’“.

Finalmente, Poncho de Nigris confesó que el shippeo de Aldo con Elaine fue más de su agrado: “Me gustó más el shippeo con Elaine que con Aarón, porque ese de Aarón no viene el caso”.

Por supuesto, las declaraciones del regiomontano no fueron bien recibidas por las fanáticas de “Aldrón”. Muchos internautas acusaron al ex habitante de La Casa de los Famosos de supuestamente haber sido homofóbico.

Temas Relacionados

Poncho de NigrisAldo de NigrisAarón MercuryLa Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 17 de octubre

Sigue a los granjeros minuto a minuto en el reality show: Alfredo Adame, La Bea y César Doroteo permanecen en riesgo de eliminación

La Granja VIP EN VIVO:

Remedio casero para aliviar el dolor de espalda sin medicamentos

Es una problemática que afecta a personas de todas las edades y puede tener múltiples causas, desde malas posturas hasta enfermedades como la artritis

Remedio casero para aliviar el

Producción de La Granja VIP revela las reglas de “La Traición”, el poder que tendrá Eleazar Gómez

Esto es lo que pasará con los votos del granjero nominado que sea intercambiado este viernes

Producción de La Granja VIP

La Profepa clausura operaciones en minera “Los Filos” en Guerrero

Autoridades ambientales ordenaron a la minera adoptar acciones inmediatas para corregir irregularidades en cinco zonas, cuya corrección ha sido incompleta

La Profepa clausura operaciones en

Imponen condena de 50 años a indígena otomí, en un proceso penal sin traductor ni acompañamiento intercultural

En julio de 2022, Martínez fue detenida, desde ese momento, no tuvo acceso a traductora de su lengua materna, otomí, hasta el día en que se le dictó sentencia

Imponen condena de 50 años
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre civiles armados y

Enfrentamiento entre civiles armados y policías de Chihuahua deja cuatro muertos

Acompañado y en un automóvil: así fue el asesinato de “El Chato” en EEUU, operador del Cártel de los Arellano Félix

Riña en el penal de Aguaruto, Sinaloa dejó un interno muerto y tres lesionados

Ataque contra policías municipales deja dos elementos muertos y cuatro agresores detenidos en Culiacán, Sinaloa

Vanessa Gurrola, modelo detenida en EEUU, fue boletinada por presuntos nexos con Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 17 de octubre

Producción de La Granja VIP revela las reglas de “La Traición”, el poder que tendrá Eleazar Gómez

Belinda sigue triunfando en ‘Mentiras el musical’ mientras Lupillo Rivera emprende acciones legales en su contra

Comparan a Sergio Mayer Mori con “Rubí”, el personaje que inmortalizó su madre: “Es un descarado”

Fans proponen a este conductor como reemplazo de Adal Ramones, tras errores en La Granja VIP

DEPORTES

David Faitelson llama ‘gran clásico‘

David Faitelson llama ‘gran clásico‘ el partido entre Cruz Azul y América: “Ni Chivas ni Pumas han estado a la altura”

Héctor Moreno dice adiós, el histórico defensor mexicano se retira del futbol

Promotor de Hamzah Sheeraz asegura cambio de planes tras la derrota de Canelo Álvarez: “Dejemos que se opere”

¿Quién transmitirá el Mundial Sub-17 femenil en México?

Faitelson reacciona a la posición de México en la última actualización del ranking de FIFA: “¿A quién quieren engañar?“